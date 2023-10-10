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Жильё в Кобрин, Беларусь

квартиры
73
дома
34
107 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Кобрин, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Кобрин, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 49 м²
Этаж 3/5
В г. Кобрин по ул. 700-летия продаётся двухкомнатная квартира в пятиэтажном панельном доме н…
€29,777
Квартира 2 комнаты в Кобрин, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Кобрин, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 47 м²
Этаж 5/5
В продаже двухкомнатная квартира в г. Кобрин по ул. Дзержинского на 5-ом этаже пятиэтажного …
€21,439
Квартира 3 комнаты в Кобрин, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Кобрин, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 61 м²
Этаж 4/5
В продаже трехкомнатная квартира в г. Кобрине по ул. Пушкина на 4-ом этаже пятиэтажного кирп…
€25,334
Квартира 3 комнаты в Кобрин, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Кобрин, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 66 м²
Этаж 5/5
В продаже трехкомнатная квартира в Кобрине по ул. Парковая на 5-ом этаже пятиэтажного дома 1…
€29,210
Квартира 3 комнаты с домофоном в Кобрин, Беларусь
Квартира 3 комнаты с домофоном
Кобрин, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 68 м²
Этаж 2/5
3-комнатная квартира, г. Кобрин, ул. Советская, 1985 г.п., 2 / 5 кирпич, 68,0 / 39,5 / 14,9,…
€34,031
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, с металлическая дверь в Кобрин, Беларусь
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, с металлическая дверь
Кобрин, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 64 м²
Этаж 5/5
Продаётся отличная трёхкомнатная квартира по ул.Дружбы. Квартира расположена на 5-ом этаже п…
€30,155
Квартира 1 комната в Кобрин, Беларусь
Квартира 1 комната
Кобрин, Беларусь
Комнаты 1
Площадь 40 м²
Этаж 5/5
1-комнатная квартира, г. Брест, ул. Дружбы, 2005 г.п., 5 / 5 кирпич, 42,0 / 40,3 / 20,6 / 8,…
€33,085
Дом в Кобрин, Беларусь
Дом
Кобрин, Беларусь
Площадь 172 м²
Коробка жилого дома в Кобринском р-не. 1 этаж. Общ.СНБ - 204,0 кв.м, общ.- 172,1 кв.м, жил.-…
€24,578
Квартира в Кобрин, Беларусь
Квартира
Кобрин, Беларусь
Площадь 111 м²
Квартира в блокированном жилом доме в г. Кобрине. 1985 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 114,…
€23,632
Квартира 4 комнаты в Кобрин, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Кобрин, Беларусь
Комнаты 4
Площадь 111 м²
Этаж 1/1
Квартира в блокированном жилом доме в г. Кобрине. 1985 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 114,…
€23,632
Дом в Кобрин, Беларусь
Дом
Кобрин, Беларусь
Площадь 169 м²
Жилой дом в г.Кобрине. 2015 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 172,3 кв.м, общ.- 168,8 кв.м, ж…
€73,733
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, с мебелью в Кобрин, Беларусь
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, с мебелью
Кобрин, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 55 м²
Этаж 1/5
Продаётся уютная двухкомнатная квартира по ул.Дзержинского. Квартира расположена на комфортн…
€29,777
Квартира 2 комнаты с домофоном в Кобрин, Беларусь
Квартира 2 комнаты с домофоном
Кобрин, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 53 м²
Этаж 5/5
2-комнатная квартира, г. Кобрин, ул. Дружбы, 2001 г.п., 5 / 5 кирпич, 54,6 / 53,0 / 29,7 / 9…
€40,648
Дом в Кобрин, Беларусь
Дом
Кобрин, Беларусь
Площадь 109 м²
Коробка жилого дома в г.Кобрине. 2020 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 145,2 кв.м, общ.- 108,9 кв.м, ж…
€56,718
Дом в Кобрин, Беларусь
Дом
Кобрин, Беларусь
Площадь 240 м²
Жилой дом в г.Кобрине.1992 г.п. 2 этажа. Общ.СНБ - 239,7 кв.м, общ.- 239,7 кв.м, жил.- 65,5 …
€57,900
Квартира 3 комнаты с домофоном в Кобрин, Беларусь
Квартира 3 комнаты с домофоном
Кобрин, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 63 м²
Этаж 5/5
3-комнатная квартира, г. Кобрин, ул. Настасича, 1988 г.п., 5 / 5 панель, 65,0 / 63,2 / 43,6 …
€22,687
Квартира 1 комната с домофоном в Кобрин, Беларусь
Квартира 1 комната с домофоном
Кобрин, Беларусь
Комнаты 1
Площадь 30 м²
Этаж 3/3
1-комнатная квартира, г. Кобрин, ул. Дзержинского, 1965 г.п., 3 / 3 кирпич, 30,7 / 29,8 / 17…
€19,473
Квартира 1 комната с домофоном в Кобрин, Беларусь
Квартира 1 комната с домофоном
Кобрин, Беларусь
Комнаты 1
Площадь 30 м²
Этаж 2/3
1-комнатная квартира, г. Кобрин, ул. Пушкина, 1963 г.п., 2 / 3 кирпич, 30,2 / 30,2 / 17,1 / …
€15,030
Квартира 4 комнаты в Кобрин, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Кобрин, Беларусь
Комнаты 4
Площадь 79 м²
Этаж 5/5
4-комнатная квартира, г. Кобрин, ул. 700-летия Кобрина, 1996 г.п., 5 / 5 панель, 78,7 / 50,3…
€38,474
Квартира 3 комнаты с домофоном в Кобрин, Беларусь
Квартира 3 комнаты с домофоном
Кобрин, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 64 м²
Этаж 4/5
3-комнатная квартира, г. Кобрин, ул. Маршала Жукова, 1978 г.п., 4 / 5 кирпич, 69,3 / 63,9 / …
€36,394
Квартира 1 комната в Кобрин, Беларусь
Квартира 1 комната
Кобрин, Беларусь
Комнаты 1
Площадь 33 м²
Этаж 3/5
1-комнатная квартира, г. Кобрин, ул. Советская, 1979 г.п., 3 / 5 панель, 34,6 / 32,5 / 12,2 …
€15,597
Квартира 3 комнаты с домофоном в Кобрин, Беларусь
Квартира 3 комнаты с домофоном
Кобрин, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 56 м²
Этаж 3/4
3-комнатная квартира, г. Кобрин, ул. Пушкина, 1967 г.п., 3 / 4 кирпич, 55,9 / 40,0 / 5,6, са…
€25,523
Дом в Кобрин, Беларусь
Дом
Кобрин, Беларусь
Площадь 54 м²
Жилой дом в г.Кобрине. 1 этаж. Общ.СНБ - 58,9 кв.м, общ.- 53,5 кв.м, жил.- 37,7 кв.м, 3 комн…
€35,921
Дом в Кобрин, Беларусь
Дом
Кобрин, Беларусь
Площадь 51 м²
Жилой дом в г. Кобрине. 1938 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - кв.м, общ.- 50,8 кв.м, жил.- 45,11 кв.м,…
€15,125
Квартира 3 комнаты с домофоном в Кобрин, Беларусь
Квартира 3 комнаты с домофоном
Кобрин, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 63 м²
Этаж 3/5
3-комнатная квартира, г. Кобрин, ул. Дзержинского, 1982 г.п., 3 / 5 кирпич, 62,5 / 43,8 / 7,…
€37,812
Квартира 3 комнаты с домофоном в Кобрин, Беларусь
Квартира 3 комнаты с домофоном
Кобрин, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 61 м²
Этаж 4/5
3-комнатная квартира, г. Кобрин, ул. Пушкина, 1972 г.п., 4 / 5 кирпич, 60,7 / 41,8 / 6,9, са…
€25,334
Квартира с домофоном в Кобрин, Беларусь
Квартира с домофоном
Кобрин, Беларусь
Площадь 49 м²
Этаж 5/5
Комната в двухкомнатной квартире (47 / 100 доля), г. Кобрин, ул. Пушкина, 1979 г.п., 5 / 5 к…
€10,398
Квартира в Кобрин, Беларусь
Квартира
Кобрин, Беларусь
Площадь 43 м²
Блокированный жилой дом в г. Кобрине. 1 этаж. Квартира № 1: общ.СНБ - 18,1 кв.м, общ.- 18,1 …
€10,209
Квартира 1 комната с домофоном в Кобрин, Беларусь
Квартира 1 комната с домофоном
Кобрин, Беларусь
Комнаты 1
Площадь 37 м²
Этаж 4/5
1-комнатная квартира, г. Кобрин, ул. Дружбы, 1992 г.п., 4 / 5 панель, 38,7 / 36,5 / 16,9 / 9…
€16,921
Квартира 3 комнаты в Кобрин, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Кобрин, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 73 м²
Этаж 2/5
3-комнатная квартира, г. Кобрин, ул. Дзержинского, 1982 г.п., 2 / 5 панель, 75,2 / 72,9 / 44…
€30,250
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