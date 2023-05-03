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Беларучский сельский Совет
Жильё в Беларучский сельский Совет, Беларусь
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35 объектов найдено
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Дом
Беларучский сельский Совет, Беларусь
83 м²
€ 63,483
Экологичный дом для круглогодичного проживания Адрес: д. Корбачевка, ул. Солнечная ⭕️ О Ваше…
Дом
Беларучский сельский Совет, Беларусь
72 м²
€ 76,924
Продается дом ручной рубки в деревне Мочаны. 19 км от МКАД до дома - Асфальт до дома - Скваж…
Дом
Беларучский сельский Совет, Беларусь
83 м²
€ 53,583
Дом-баня для круглогодичного проживания в СТ Телепашня, Беларучский с/с, Логойский р-н, Мин…
Дом
Беларучский сельский Совет, Беларусь
54 м²
€ 22,705
Продаётся дачный домик в СТ «Анютины глазки» в 18 км от МКАД, Мядельское направл…
Дом
Беларучский сельский Совет, Беларусь
31 м²
€ 20,434
Дача в тихом, спокойном месте в 15 минутах езды от Минска. Уютный домик с камином, при…
Дом
Беларучский сельский Совет, Беларусь
100 м²
€ 36,237
❤️ Садовый домик находится в СТ Вяча-91, полностью оборудован и готов к проживанию. Адрес: с…
Дом
Беларучский сельский Совет, Беларусь
51 м²
€ 26,792
Двухуровневый дом на просторном участке! Адрес: СТ Пралеска ❤️Атмосферный двухуровневый дачн…
Дом
Беларучский сельский Совет, Беларусь
93 м²
€ 34,057
Продается дом для семьи в СТ Гаяны! Адрес: СТ "Гаяны". ❤️ Просторный двухэта…
Дом
Беларучский сельский Совет, Беларусь
24 м²
€ 7,720
Расстояние от МКАД 22 км, лес рядом, 8 соток. Автобус, магазин, вода сезонные. Газ по улице.…
Дом
Беларучский сельский Совет, Беларусь
83 м²
€ 63,483
Экологичный дом для круглогодичного проживания Адрес: д. Корбачевка, ул. Солнечная ⭕️ О Ваше…
Дом
Беларучский сельский Совет, Беларусь
117 м²
€ 40,869
Комфортный и готовый для проживания одноэтажный жилой дом 117,1 м2 с 3 жилыми комнатами…
Коттедж
Беларучский сельский Совет, Беларусь
€ 113,524
Продается недостроенный законсервированный дом в д. Мочаны в 13 км от МКАД. Логойское направ…
Дом
Беларучский сельский Совет, Беларусь
150 м²
€ 23,613
Продается дом в деревне Закриничье, по ул Озерная площадью 150 м2. Законсервированное …
Дом
Беларучский сельский Совет, Беларусь
100 м²
€ 26,338
Продается двухэтажная дача в СТ "АНЮТИНЫ ГЛАЗКИ", 20 км от МКАД в Логойском направ…
Дом
Беларучский сельский Совет, Беларусь
47 м²
€ 29,516
Продается дом в живописном месте, в д. Вяча. Мядельское направление, 16 км. от МКАД. На…
Дом
Беларучский сельский Совет, Беларусь
165 м²
€ 227,048
Новостройка. Живописное место всего в 15 км от Минска, по трассе Р58 -120км\ч. Хорошее качес…
Дом
Беларучский сельский Совет, Беларусь
83 м²
€ 59,032
Продается дом 2018 года постройки в д. Корбачевка, 24 км от г. Минска, Логойское н…
Дом
Беларучский сельский Совет, Беларусь
72 м²
€ 40,415
Дача в СТ Перелесок в окружении лесного массива и р.Вяча. Дом 1 этаж - каминный зал, обеденн…
Дом
Беларучский сельский Совет, Беларусь
116 м²
€ 70,839
Продается дом (законсервированное капитальное строение) -90% готовности в аг. Семково в 8.5 …
Коттедж
Беларучский сельский Совет, Беларусь
220 м²
€ 72,565
Хороший ровный участок 12 соток (форма собственности частная). Материал стен дома - силикатн…
Дом
Беларучский сельский Совет, Беларусь
113 м²
€ 22,251
Дом
Беларучский сельский Совет, Беларусь
21 м²
€ 13,169
Продается дача СТ "МЕДИК", Логойский р-н, Беларучский с/с. Ровный участок 6,5 сот…
Дом
Беларучский сельский Совет, Беларусь
57 м²
€ 27,246
Продается дача в СТ "Анютины Глазки", 19 км от МКАД (Мядельское нап…
Квартира 2 комнаты
Беларучский сельский Совет, Беларусь
2 Количество комнат
51 м²
2/2 Этаж
€ 41,686
Продается 2-комнатная квартира в минском районе д. Сёмково, ул. Центральная, в 12 км от…
Дом
Беларучский сельский Совет, Беларусь
272 м²
€ 454,096
Продаётся дом в в красивейшем, тихом, живописном месте, рядом с рекой и озером Вяча в деревн…
Дом
Беларучский сельский Совет, Беларусь
128 м²
€ 145,311
Продается современный и красивый дом в СТ Водолей-2010. Удобная и продуманная планиро…
Дом
Беларучский сельский Совет, Беларусь
80 м²
€ 89,911
Дом вблизи водохранилища Вяча, с собственным выходом в лес! Кирпичный дом 2000 г. постр…
Коттедж
Беларучский сельский Совет, Беларусь
662 м²
Цена по запросу
Новый дорогой современный дом ВИП уровня в коттеджной застройке рядом с озером Вяча. У…
Дом
Беларучский сельский Совет, Беларусь
46 м²
€ 9,354
Продается небольшая дача в 22 км от МКАД по Мядельскому напрвлению. Дом из сруба, внут…
Дом
Беларучский сельский Совет, Беларусь
64 м²
€ 36,782
Продаётся дом со всеми коммуникациями в деревне Приселки, Мядельское направление, 20 км от М…
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