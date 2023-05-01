Беларусь
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
ЖК «Променад». Там, где хочется жить!
MINSK WORLD Мой город. Мой мир
Новостройки
Квартиры в новостройках в Беларуси
Новые дома в Беларуси
Все новостройки в Беларуси
39
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Беларуси
Жилая
Квартира в Беларуси
Пентхаус
Дом в Беларуси
Коттедж
Таунхаус
Земельные участки в Беларуси
Элитная недвижимость в Беларуси
Найти агента в Беларуси
Агентства недвижимости в Беларуси
Агенты в Беларуси
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Беларуси
Ресторан, кафе
Магазин
Офис
Производство
Склад
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Беларуси
Найти агента в Беларуси
Агентства недвижимости в Беларуси
Агенты в Беларуси
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Беларусь
Минская область
Пуховичский район
Пережирский сельский Совет
Жильё в Пережирский сельский Совет, Беларусь
Очистить
49 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По рейтингу
Дом
Пережирский сельский Совет, Беларусь
104 м²
€ 9,899
Двухэтажная дача на просторном участке в СТ Ясень-2009! Адрес: СТ "Ясень" ❤️Готовы…
Дом
Пережир, Беларусь
56 м²
€ 10,807
Дачный дом в живописной д.Пережир Адрес: д. Пережир, ул. Северная ❤️Одноуровневый дачный дом…
Дом
Пережирский сельский Совет, Беларусь
163 м²
€ 17,165
Кирпичный дом в 32 км от Минска Адрес: СТ Дорожник ⭕️ О Вашем будущем участке: - Устали от г…
Дом
Зазерка, Беларусь
67 м²
€ 23,613
Дом с участком площадью 12 соток в аг. Зазерка (Минская обл., Пуховичский р-н, Пережирский с…
Дом
Пережирский сельский Совет, Беларусь
66 м²
€ 10,172
Продаётся дача недалеко от станции электрички Рыбцы (3,5 км). Дом из сруба, обши…
Дом
Пережирский сельский Совет, Беларусь
130 м²
€ 32,331
СТ "ЯХОНТ" Загородный дом в 30 минутах от Минска. Полностью пригоден для круглогод…
Дом
Пережирский сельский Совет, Беларусь
52 м²
€ 36,237
Дачный дом в живописном месте! Адрес: СТ Строитель-100 ❤️Замечательная дача из бруса в эколо…
Дом
Седча, Беларусь
111 м²
€ 43,502
Кирпичный дом в деревне Седча Адрес: д. Седча, ул. Железнодорожная. ❤️ Добротный кирпичный д…
Дом
Пережирский сельский Совет, Беларусь
32 м²
€ 14,077
Двухэтажный дом в СТ Строитель! Адрес: СТ Строитель ❤️ Отличный двухуровневый жилой дом в са…
Дом
Пережирский сельский Совет, Беларусь
65 м²
€ 19,980
Продаётся двухэтажный дачный дом в с/т Песчаное. В доме установлены стеклопакеты, имеется &q…
Дом
Пережирский сельский Совет, Беларусь
39 м²
€ 5,358
Продается жилая дача недалеко от станции электрички Седча. От станции электрички и от станци…
Дом
Равнополье, Беларусь
76 м²
€ 30,424
Продается жилой дом из блоков облицованных кирпичом в прекрасном живописном месте, в 35 км о…
Дом
Равнополье, Беларусь
76 м²
€ 29,062
Жилой дом из блоков, облицованных кирпичом в прекрасном живописном месте, с газоваым отоплен…
Дом
Пережирский сельский Совет, Беларусь
36 м²
€ 7,266
Продается небольшая жилая дача недалеко от станции электрички Рыбцы (3,5 км). От станции до …
Дом
Пережирский сельский Совет, Беларусь
71 м²
€ 10,898
❤️Готовый для проживания двухуровневый дачный домом на просторном ухоженном участке в живопи…
Дом
Пережирский сельский Совет, Беларусь
57 м²
€ 7,175
❤️ Предлагаем Вам двухэтажную кирпичную дачу в 39 км от МКАД. Адрес: СТ Жаворонок - Сад…
Дом
Зазерка, Беларусь
68 м²
€ 40,414
Сельский рай. Прекрасное сочетание участка и дома! Продается трехкомнатный дом с участком в …
Дом
Пережирский сельский Совет, Беларусь
32 м²
€ 9,536
Продается замечательная дача с ухоженным земельным участком! СТ «Строймаш» наход…
Дом
Пережирский сельский Совет, Беларусь
31 м²
€ 10,626
Продается отличная дача в 40 км от МКАД (Пуховичское направление). Садовое товариществ…
Дом
Пережирский сельский Совет, Беларусь
35 м²
€ 11,806
Продается дача по Руденском, 35 км от МКАД, Пуховическое направление. Домик из бревна 35 м.к…
Дом
Пережирский сельский Совет, Беларусь
80 м²
€ 10,898
Дачный дом в СТ "Верас-81" в 45-ти км от Минска, Пуховическое направление. Собстве…
Дом
Пережирский сельский Совет, Беларусь
23 м²
€ 9,082
Шикарное место для отдыха с удобным транспортным сообщением! Крепкий, ухоженный дом полность…
Квартира 3 комнаты
Пережир, Беларусь
3 Количество комнат
65 м²
2/2 Этаж
€ 32,695
Всего 20 км от МКАД. Асфальт до подъезда. Кирпичный четырехквартирный двухэтажный дом. Второ…
Дом
Пережирский сельский Совет, Беларусь
72 м²
€ 15,439
Продаётся дача в живописном месте в С/Т "Огонек " Пуховичского района, 24,5 к…
Дом
Пережирский сельский Совет, Беларусь
78 м²
€ 18,164
Продаётся отличный дом в два этажа, 77,9 м.кв., кухня и 2 комнаты на 1 этаже + спальная комн…
Дом
Пережирский сельский Совет, Беларусь
19 м²
€ 6,130
Дача в 37 км от Минска Дача в садовом товариществе «Прогресс», возле д.Уш…
Дом
Пережирский сельский Совет, Беларусь
38 м²
€ 18,164
Дом
Пережирский сельский Совет, Беларусь
80 м²
€ 12,715
Продаётся уютный загородный дом 100% готовности в д.Рыбцы(С/Т"Колос Золотой"), при…
Дом
Узляны, Беларусь
43 м²
€ 16,347
Продам коттедж в д. Ушанка (Пуховичское направление 38 км от МКАД) Общая площадь дома 43 м2.…
Дом
Зазерка, Беларусь
170 м²
€ 44,955
Продам просторный дом 190 квадратных метров с современным проектом! Дом сложен из сруба. Заг…
Показать следующие 30 объектов
1
2
Параметры недвижимости в Пережирский сельский Совет, Беларусь
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты