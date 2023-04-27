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Жильё в Борисов, Беларусь

309 объектов найдено
Квартира 1 комната в Борисов, Беларусь
Квартира 1 комната
Борисов, Беларусь
1 Количество комнат 31 м² 3/3 Этаж
€ 22,634
❤️ Продается уютная однокомнатная квартира-сталинка с хорошим ремонтом на ул. Труда.  А…
Дом в Борисов, Беларусь
Дом
Борисов, Беларусь
89 м²
€ 17,202
Квартира 1 комната в Борисов, Беларусь
Квартира 1 комната
Борисов, Беларусь
1 Количество комнат 35 м² 2/5 Этаж
€ 23,539
Квартира 4 комнаты в Борисов, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Борисов, Беларусь
4 Количество комнат 85 м² 4/9 Этаж
€ 39,383
 В продаже большая 4-комнатная квартира. Квартира на две стороны, просторные комнаты, б…
Квартира 1 комната в Борисов, Беларусь
Квартира 1 комната
Борисов, Беларусь
1 Количество комнат 31 м² 5/5 Этаж
€ 20,362
Квартира с отличным качественным ремонтом  в центре города!  Адрес: г. Борисов, ул…
Квартира 2 комнаты в Борисов, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Борисов, Беларусь
2 Количество комнат 64 м² 8/9 Этаж
€ 47,079
Продается просторная, светлая и очень уютная двухкомнатная квартира в новом доме 2017 года п…
Квартира 3 комнаты в Борисов, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Борисов, Беларусь
3 Количество комнат 63 м² 1/5 Этаж
€ 28,791
Продается просторная трехкомнатная квартира по улице Днепровская! (Без газовой колонки) Адре…
Квартира 2 комнаты в Борисов, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Борисов, Беларусь
2 Количество комнат 50 м² 5/5 Этаж
€ 40,741
2-комнатная уютная квартира в тихом центре. Кирпичный теплый дом. Окна ПВХ, лоджия заст. алю…
Квартира 2 комнаты в Борисов, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Борисов, Беларусь
2 Количество комнат 52 м² 1/9 Этаж
€ 38,025
Квартира 1 комната в Борисов, Беларусь
Квартира 1 комната
Борисов, Беларусь
1 Количество комнат 30 м² 3/5 Этаж
€ 22,996
Продаётся уютная однокомнатная квартира в центре города на третьем этаже. Адрес: г. Борисов,…
Квартира 1 комната в Борисов, Беларусь
Квартира 1 комната
Борисов, Беларусь
1 Количество комнат 27 м² 2/9 Этаж
€ 17,202
Новый объект на рынке недвижимости. Продается 1 комнатная квартира Н-Неман 180 Квартира нахо…
Квартира 3 комнаты в Борисов, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Борисов, Беларусь
3 Количество комнат 64 м² 5/5 Этаж
€ 34,404
3-комнатная квартира в лучшем районе города. Просторные комнаты и кухня, двойная лоджия из к…
Квартира 2 комнаты в Борисов, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Борисов, Беларусь
2 Количество комнат 53 м² 3/5 Этаж
€ 39,202
❤️Просторная квартира в кирпичном доме на среднем этаже. В квартире выполнен евроремонт, а э…
Квартира 2 комнаты в Борисов, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Борисов, Беларусь
2 Количество комнат 49 м² 4/5 Этаж
€ 36,124
Двухкомнатная квартира с отличным ремонтом Адрес: г. Борисов, ул. Нормандия-Неман, д. 153 ❤️…
Квартира 1 комната в Борисов, Беларусь
Квартира 1 комната
Борисов, Беларусь
1 Количество комнат 34 м² 2/5 Этаж
€ 18,741
❤️Тёплая  квартира в кирпичном доме. Грамотно продуманная планировка поможет воплотить …
Квартира в Борисов, Беларусь
Квартира
Борисов, Беларусь
56 м² 2/5 Этаж
Цена по запросу
Продажа 1/2 доли в двухкомнатной квартире. Удобный 2 этаж,не угловая. Обычное жилое состояни…
Дом в Борисов, Беларусь
Дом
Борисов, Беларусь
87 м²
€ 20,823
❤️Продаётся экологичный дом, построенный из природного и гипоаллергенного материала - дерева…
Дом в Борисов, Беларусь
Дом
Борисов, Беларусь
76 м²
€ 47,079
Добротный кирпичный дом в городе Борисове! Адрес: г. Борисов, ул. Панфилова.  ❤️ Дом дл…
Квартира 2 комнаты в Борисов, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Борисов, Беларусь
2 Количество комнат 39 м² 2/2 Этаж
€ 9,959
Продается двухкомнатная квартира в центре города! Адрес:  Борисов, ул.30 лет ВЛКСМ ❤️Дв…
Квартира 2 комнаты в Борисов, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Борисов, Беларусь
2 Количество комнат 53 м² 1/5 Этаж
€ 43,457
Продаётся 2х комнатная квартира в экологически чистом районе Днепровская 55. Квартира находи…
Дом в Борисов, Беларусь
Дом
Борисов, Беларусь
322 м²
€ 58,849
Общая площадь дома 321,5 м2. Развитая инфраструктура: Магазины, аптеки, школы, детские сады,…
Дом в Борисов, Беларусь
Дом
Борисов, Беларусь
382 м²
€ 122,224
Если Вы мечтаете жить в современном доме и имеете большую семью, то это предложение для Вас!…
Квартира 2 комнаты в Борисов, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Борисов, Беларусь
2 Количество комнат 60 м² 1/2 Этаж
€ 31,688
Если Вы хотите осуществить свою мечту по покупке квартиры – это предложение для Вас! С…
Квартира 4 комнаты в Борисов, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Борисов, Беларусь
4 Количество комнат 80 м² 4/11 Этаж
€ 40,651
Светлая четырехкомнатная квартира по улице Гагарина Адрес: г. Борисов, ул. Гагарина, д. 64 ❤…
Дом в Борисов, Беларусь
Дом
Борисов, Беларусь
91 м²
€ 53,416
Продаётся дом с участком в центре Борисова! Адрес: г. Борисов, ул. Витебская. ❤️ Просторный …
Квартира 2 комнаты в Борисов, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Борисов, Беларусь
2 Количество комнат 50 м² 8/9 Этаж
€ 31,597
Продается двухкомнатная квартира в хорошем состоянии! Адрес: г. Борисов, б-р Гречко, д. 23. …
Квартира 1 комната в Борисов, Беларусь
Квартира 1 комната
Борисов, Беларусь
1 Количество комнат 42 м² 6/9 Этаж
€ 30,782
В продаже 1 комнатная квартира в востребованном районе города по улице Трусова. Дом кооперат…
Квартира 2 комнаты в Борисов, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Борисов, Беларусь
2 Количество комнат 40 м² 5/5 Этаж
€ 25,350
Двухкомнатная светлая и очень тёплая квартира в центре города! Адрес: г. Борисов, ул. 8 март…
Квартира 3 комнаты в Борисов, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Борисов, Беларусь
3 Количество комнат 63 м² 5/5 Этаж
€ 33,046
Продается 3-х комнатная квартира по ул. Ватутина. Хорошая, удобная планировка. Просторные ко…
Квартира 2 комнаты в Борисов, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Борисов, Беларусь
2 Количество комнат 57 м² 4/9 Этаж
€ 47,532
Продается  просторная, уютная 2-х комнатная квартира в новостройке. В квартире установл…

Параметры недвижимости в Борисов, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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