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Купить недвижимость в Солигорск, Беларусь

47 объектов найдено
Квартира 1 комнатав Солигорск, Беларусь
Квартира 1 комната
Солигорск, Беларусь
1 Количество комнат 33 м² 9/12 Этаж
€ 27,019
Продаётся однокомнатная квартира с хорошим ремонтом! Адрес: Солигорск, ул. Октябрьская , д. …
Домв Солигорск, Беларусь
Дом
Солигорск, Беларусь
203 м²
€ 99,068
Двухуровневый дом в самом центре Солигорска! Адрес: Солигорск, ул. Спортивная   ❤️ Отли…
Квартира 2 комнатыв Солигорск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Солигорск, Беларусь
2 Количество комнат 49 м² 8/9 Этаж
€ 37,376
❤️ Отличная двухкомнатная  квартира в тихом  и развитом районе Солигорска Адрес:&n…
Квартира 2 комнатыв Солигорск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Солигорск, Беларусь
2 Количество комнат 49 м² 1/9 Этаж
€ 35,124
❤️ Теплая квартира на в новом и развитом районе Солигорска! Адрес: Солигорск, ул. Молодежная…
Квартира 2 комнатыв Солигорск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Солигорск, Беларусь
2 Количество комнат 48 м² 6/9 Этаж
€ 31,071
Двухкомнатная квартира в центре Солигорска! Адрес: г. Солигорск, пр-т Мира, д. 19 ❤️ Двухком…
Квартира 2 комнатыв Солигорск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Солигорск, Беларусь
2 Количество комнат 39 м² 5/5 Этаж
€ 25,217
Отличная 2-комнатная квартира по ул. Козлова 46! Адрес: Солигорск, ул. Козлова, д. 46 ❤️ Про…
Квартира 3 комнатыв Солигорск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Солигорск, Беларусь
3 Количество комнат 89 м² 1/10 Этаж
€ 89,161
Продаётся просторная трёхкомнатная квартира в Солигорске!  Адрес: г. Солигорск, ул. К. …
Квартира 3 комнатыв Солигорск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Солигорск, Беларусь
3 Количество комнат 59 м² 11/12 Этаж
€ 53,947
Продажа трехкомнатной квартиры.  Адрес: Солигорск, пр-т Мира, д.2 ❤️ Комфортная квартир…
Квартира 3 комнатыв Солигорск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Солигорск, Беларусь
3 Количество комнат 62 м² 7/9 Этаж
€ 42,239
Светлая трёхкомнатная квартира в тихом районе! Адрес: Солигорск, ул. Железнодорожная, д. 30 …
Квартира 3 комнатыв Солигорск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Солигорск, Беларусь
3 Количество комнат 49 м² 2/5 Этаж
€ 30,621
Продается трехкомнатная квартира в Солигорске! Адрес: Солигорск, ул. Козлова , д.46 ❤️Отличн…
Квартира 2 комнатыв Солигорск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Солигорск, Беларусь
2 Количество комнат 52 м² 15/15 Этаж
€ 37,376
Продается уютная квартира с ремонтом в Солигорске! Адрес: Солигорск, ул. Ленина, д. 43 ⭕️ О …
Квартира 2 комнатыв Солигорск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Солигорск, Беларусь
2 Количество комнат 46 м² 3/9 Этаж
€ 35,935
Светлая двухкомнатная квартира на пр. Мира 19 Адрес: Солигорск, пр-т Мира, д. 19 ❤️ Отличная…
Квартира 2 комнатыв Солигорск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Солигорск, Беларусь
2 Количество комнат 49 м² 8/9 Этаж
€ 31,432
Светлая двухкомнатная квартира на ул. Гуляева Адрес: Солигорск, ул. Гуляева д. 1 ❤️ Отличная…
Квартира 1 комнатав Солигорск, Беларусь
Квартира 1 комната
Солигорск, Беларусь
1 Количество комнат 29 м² 4/5 Этаж
€ 21,164
Продаётся однокомнатная квартира возле парка Четырех Стихий Адрес: Солигорск, ул. Парковая, …
Квартира 3 комнатыв Солигорск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Солигорск, Беларусь
3 Количество комнат 59 м² 2/3 Этаж
€ 38,727
Светлая трёхкомнатная квартира в тихом районе! Адрес: г. Солигорск, ул. Железнодорожная, д. …
Квартира 2 комнатыв Солигорск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Солигорск, Беларусь
2 Количество комнат 43 м² 3/5 Этаж
€ 25,127
Отличная 2-комнатная квартира в центре Солигорска! Адрес: г. Солигорск, ул. Ленинского Комсо…
Квартира 1 комнатав Солигорск, Беларусь
Квартира 1 комната
Солигорск, Беларусь
1 Количество комнат 29 м² 4/5 Этаж
€ 19,724
Продажа однокомнатной квартиры Адрес: г. Солигорск, пр-т Мира, д. 15А ❤️ Комфортная квартира…
Квартира 3 комнатыв Солигорск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Солигорск, Беларусь
3 Количество комнат 62 м² 3/5 Этаж
€ 41,428
Продажа трехкомнатной квартиры Адрес: г. Солигорск, ул. Богомолова, д. 2 ❤️ Трехкомнатная кв…
Квартира 3 комнатыв Солигорск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Солигорск, Беларусь
3 Количество комнат 86 м² 8/10 Этаж
€ 76,462
Представляем Вам шанс стать обладателем квартиры мечты!  Адрес: Солигорск, ул. Козлова,…
Квартира 2 комнатыв Солигорск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Солигорск, Беларусь
2 Количество комнат 48 м² 5/9 Этаж
€ 38,727
❤️ Двухкомнатная квартира в самом центре Солигорска Адрес: Солигорск, ул. Ленина, д. 25…
Квартира 3 комнатыв Солигорск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Солигорск, Беларусь
3 Количество комнат 78 м² 1/10 Этаж
€ 67,546
Продажа трехкомнатной квартиры в новом микрорайоне. Адрес: Солигорск, ул. Судиловского, д.9 …
Квартира 2 комнатыв Солигорск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Солигорск, Беларусь
2 Количество комнат 46 м² 2/9 Этаж
€ 34,133
Продаётся уютная 2-комнатная квартира с хорошим ремонтом на 2/9 панельного дома. Окна выходя…
Квартира 2 комнатыв Солигорск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Солигорск, Беларусь
2 Количество комнат 51 м² 5/9 Этаж
€ 32,422
К продаже предлагается 2 комнатная квартира в центре г. Солигорска, по ул. Козлова, 26. Квар…
Квартира 1 комнатав Солигорск, Беларусь
Квартира 1 комната
Солигорск, Беларусь
1 Количество комнат 33 м² 12/12 Этаж
€ 25,127
Продаётся однокомнатная квартира с ремонтом в центре города Солигорска рядом с лесным массив…
Квартира 2 комнатыв Солигорск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Солигорск, Беларусь
2 Количество комнат 50 м² 5/5 Этаж
€ 30,531
❤️ Предлагаем Вам уютную двухкомнатную квартиру с хорошим ремонтом поблизости парка Четырех …
Квартира 2 комнатыв Солигорск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Солигорск, Беларусь
2 Количество комнат 64 м² 6/9 Этаж
€ 53,947
Продажа двухкомнатной квартиры.  Адрес: Солигорск, ул. Козлова, д. 24 ❤️ Комфортная ква…
Квартира 2 комнатыв Солигорск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Солигорск, Беларусь
2 Количество комнат 39 м² 5/5 Этаж
€ 26,118
Отличная 2-комнатная квартира по ул. Козлова 46! Адрес: Солигорск, ул. Козлова, д. 46 ❤️ Про…
Квартира 2 комнатыв Солигорск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Солигорск, Беларусь
2 Количество комнат 52 м² 5/5 Этаж
€ 32,422
Продается квартира в Центральном районе с хорошим ремонтом! Адрес: Солигорск, ул. Ленина, д.…
Квартира 2 комнатыв Солигорск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Солигорск, Беларусь
2 Количество комнат 46 м² 1/5 Этаж
€ 23,416
❤️ Уютная квартира с грамотно продуманной планировкой. Адрес: Солигорск, ул. Ленинского Комс…
Квартира 1 комнатав Солигорск, Беларусь
Квартира 1 комната
Солигорск, Беларусь
1 Количество комнат 33 м² 4/12 Этаж
€ 28,820
❤️ Комфортная квартира с грамотно продуманной планировкой и хорошим ремонтом в центре города…

Параметры недвижимости в Солигорск, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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