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Жильё в Лида, Беларусь

95 объектов найдено
Дом в Лида, Беларусь
Дом
Лида, Беларусь
Площадь 190 м²
€ 41,953
Квартира 3 комнаты в Лида, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Лида, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 57 м²
Этаж 4/5
€ 25,537
Квартира 2 комнаты в Лида, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Лида, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 35 м²
Этаж 2/2
€ 16,416
Квартира 2 комнаты в Лида, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Лида, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 57 м²
Этаж 4/5
€ 28,273
Квартира 4 комнаты в Лида, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Лида, Беларусь
Комнаты 4
Площадь 74 м²
Этаж 3/9
€ 45,601
Квартира 4 комнаты в Лида, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Лида, Беларусь
Комнаты 4
Площадь 83 м²
Этаж 10/12
€ 54,630
Квартира 3 комнаты в Лида, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Лида, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 83 м²
Этаж 10/12
€ 54,630
Квартира 2 комнаты в Лида, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Лида, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 42 м²
Этаж 5/5
€ 25,537
Квартира 2 комнаты в Лида, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Лида, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 50 м²
Этаж 3/5
€ 28,729
Квартира 1 комната в Лида, Беларусь
Квартира 1 комната
Лида, Беларусь
Комнаты 1
Площадь 40 м²
Этаж 5/5
€ 21,432
Квартира 2 комнаты в Лида, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Лида, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 39 м²
Этаж 1/2
€ 19,426
Квартира 2 комнаты в Лида, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Лида, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 49 м²
Этаж 5/5
€ 22,801
Квартира 3 комнаты в Лида, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Лида, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 65 м²
Этаж 4/5
€ 28,729
Квартира 2 комнаты в Лида, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Лида, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 49 м²
Этаж 4/5
€ 25,081
Квартира 3 комнаты в Лида, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Лида, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 63 м²
Этаж 1/5
€ 38,214
Квартира 3 комнаты в Лида, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Лида, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 63 м²
Этаж 2/5
€ 30,097
Квартира 2 комнаты в Лида, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Лида, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 42 м²
Этаж 2/4
€ 22,801
Квартира 3 комнаты в Лида, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Лида, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 72 м²
Этаж 3/5
€ 34,201
Дом в Лида, Беларусь
Дом
Лида, Беларусь
Площадь 26 м²
€ 8,026
Квартира 2 комнаты в Лида, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Лида, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 51 м²
Этаж 3/5
€ 25,081
Квартира 2 комнаты в Лида, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Лида, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 41 м²
Этаж 5/5
€ 26,449
Дом в Лида, Беларусь
Дом
Лида, Беларусь
Площадь 137 м²
€ 56,545
Квартира 3 комнаты в Лида, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Лида, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 60 м²
Этаж 5/5
€ 33,745
Квартира 2 комнаты в Лида, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Лида, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 67 м²
Этаж 1/3
€ 16,325
Квартира 2 комнаты в Лида, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Лида, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 47 м²
Этаж 1/5
€ 28,273
Квартира в Лида, Беларусь
Квартира
Лида, Беларусь
Площадь 32 м²
€ 8,664
Квартира 2 комнаты в Лида, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Лида, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 65 м²
Этаж 1/5
€ 45,510
Квартира 2 комнаты в Лида, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Лида, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 47 м²
Этаж 2/5
€ 27,269
Дом в Лида, Беларусь
Дом
Лида, Беларусь
Площадь 142 м²
€ 77,522
Дом в Лида, Беларусь
Дом
Лида, Беларусь
Площадь 34 м²
€ 15,048

Параметры недвижимости в Лида, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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