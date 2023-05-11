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Лида
Жильё в Лида, Беларусь
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95 объектов найдено
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Дом
Лида, Беларусь
190 м²
€ 41,953
Квартира 3 комнаты
Лида, Беларусь
3
57 м²
4/5
€ 25,537
Квартира 2 комнаты
Лида, Беларусь
2
35 м²
2/2
€ 16,416
Квартира 2 комнаты
Лида, Беларусь
2
57 м²
4/5
€ 28,273
Квартира 4 комнаты
Лида, Беларусь
4
74 м²
3/9
€ 45,601
Квартира 4 комнаты
Лида, Беларусь
4
83 м²
10/12
€ 54,630
Квартира 3 комнаты
Лида, Беларусь
3
83 м²
10/12
€ 54,630
Квартира 2 комнаты
Лида, Беларусь
2
42 м²
5/5
€ 25,537
Квартира 2 комнаты
Лида, Беларусь
2
50 м²
3/5
€ 28,729
Квартира 1 комната
Лида, Беларусь
1
40 м²
5/5
€ 21,432
Квартира 2 комнаты
Лида, Беларусь
2
39 м²
1/2
€ 19,426
Квартира 2 комнаты
Лида, Беларусь
2
49 м²
5/5
€ 22,801
Квартира 3 комнаты
Лида, Беларусь
3
65 м²
4/5
€ 28,729
Квартира 2 комнаты
Лида, Беларусь
2
49 м²
4/5
€ 25,081
Квартира 3 комнаты
Лида, Беларусь
3
63 м²
1/5
€ 38,214
Квартира 3 комнаты
Лида, Беларусь
3
63 м²
2/5
€ 30,097
Квартира 2 комнаты
Лида, Беларусь
2
42 м²
2/4
€ 22,801
Квартира 3 комнаты
Лида, Беларусь
3
72 м²
3/5
€ 34,201
Дом
Лида, Беларусь
26 м²
€ 8,026
Квартира 2 комнаты
Лида, Беларусь
2
51 м²
3/5
€ 25,081
Квартира 2 комнаты
Лида, Беларусь
2
41 м²
5/5
€ 26,449
Дом
Лида, Беларусь
137 м²
€ 56,545
Квартира 3 комнаты
Лида, Беларусь
3
60 м²
5/5
€ 33,745
Квартира 2 комнаты
Лида, Беларусь
2
67 м²
1/3
€ 16,325
Квартира 2 комнаты
Лида, Беларусь
2
47 м²
1/5
€ 28,273
Квартира
Лида, Беларусь
32 м²
€ 8,664
Квартира 2 комнаты
Лида, Беларусь
2
65 м²
1/5
€ 45,510
Квартира 2 комнаты
Лида, Беларусь
2
47 м²
2/5
€ 27,269
Дом
Лида, Беларусь
142 м²
€ 77,522
Дом
Лида, Беларусь
34 м²
€ 15,048
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