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Жильё в Гомельской области, Беларусь

Приборский сельский Совет
3
Борщёвский сельский Совет
2
Житковичи
2
Зябровский сельский Совет
2
Тереничский сельский Совет
2
Уваровичский сельский Совет
2
Долголесский сельский Совет
1
Кировский сельский Совет
1
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456 объектов найдено
Дом в Руднемаримоновский сельский Совет, Беларусь
Дом
Руднемаримоновский сельский Совет, Беларусь
78 м²
€ 28,387
Продается жилой  дом, в экологически чистом районе д.Рудня -Маримонова. Рядом  &nb…
Квартира 3 комнаты в Гомель, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Гомель, Беларусь
3 Количество комнат 50 м² 3/5 Этаж
€ 27,937
Трёхкомнатная квартира в центральной части города (универмаг Гомель). Хороший ремонт, замене…
Дом в Улуковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Улуковский сельский Совет, Беларусь
64 м²
€ 21,178
Продается дачный  двухэтажный  дом с участком 6 соток  в Кленках ( с/с Улуков…
Квартира 3 комнаты в Гомель, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Гомель, Беларусь
3 Количество комнат 107 м² 3/4 Этаж
€ 36,047
Просторная 3-х комнатная квартира на третьем этаже 4-х этажного дома. В квартире произведен …
Квартира в Ерёмино, Беларусь
Квартира
Ерёмино, Беларусь
94 м²
€ 7,209
Дом в Речица, Беларусь
Дом
Речица, Беларусь
€ 31,541
Предлагаем к продаже жилой дом в центре города по улице Калинина в г. Речица Гомельской обла…
Квартира 2 комнаты в Мозырь, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Мозырь, Беларусь
2 Количество комнат 38 м² 1/5 Этаж
€ 18,925
Коттедж в Гомель, Беларусь
Коттедж
Гомель, Беларусь
262 м²
€ 162,213
Продаётся энергоэффективный дом в спальном районе. К постройке дома подходили с умом (всё пр…
Дом в Радужский сельский Совет, Беларусь
Дом
Радужский сельский Совет, Беларусь
41 м²
€ 10,814
А на даче – все иначе!  Небо выше! Солнце ярче… В продаже  дачный уча…
Квартира 2 комнаты в Гомель, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Гомель, Беларусь
2 Количество комнат 51 м² 7/9 Этаж
€ 37,850
Продается отличная 2-комнатная квартира в центре города с качественным ремонтом. Дом кирпичн…
Квартира 4 комнаты в Гомель, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Гомель, Беларусь
4 Количество комнат 63 м² 2/5 Этаж
€ 37,850
Просторная квартира с отличным ремонтом в живописном месте г. Гомеля! ―――――――――――――――――…
Квартира 3 комнаты в Гомель, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Гомель, Беларусь
3 Количество комнат 65 м² 7/9 Этаж
€ 35,146
Квартира 2 комнаты в Пионер, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Пионер, Беларусь
2 Количество комнат 48 м² 2/2 Этаж
€ 9,913
Квартира состоит из 2х изолированных комнат пл.17 кв.м и 14.6 кв.м, выходящих на обе стороны…
Дом в Долголесский сельский Совет, Беларусь
Дом
Долголесский сельский Совет, Беларусь
75 м²
€ 16,221
Продаётся 2-х этажная дача в кирпичном исполнении. Окна ПВХ, дверь входная металлическая.&nb…
Таунхаус в Гомель, Беларусь
Таунхаус
Гомель, Беларусь
91 м²
€ 85,613
Продается просторная квартира в новом жилом комплексе состоящим из 3 таунхаусов. Комплекс на…
Квартира 3 комнаты в Гомель, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Гомель, Беларусь
3 Количество комнат 64 м² 8/9 Этаж
€ 34,696
Продается просторная 3-х комнатная квартира в Новобелицком районе, в районе завода  Сан…
Квартира 2 комнаты в Урицкое, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Урицкое, Беларусь
2 Количество комнат 48 м² 1/5 Этаж
€ 19,826
Продаётся светлая, просторная, двухкомнатная квартира в Советском районе, мкр. Энергетиков, …
Квартира 1 комната в Гомель, Беларусь
Квартира 1 комната
Гомель, Беларусь
1 Количество комнат 36 м² 1/18 Этаж
€ 24,332
Продается новая 1 комнатная квартира в одном из самых востребованных районов Гомеля. Новый д…
Квартира 3 комнаты в Гомель, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Гомель, Беларусь
3 Количество комнат 91 м² 2/2 Этаж
€ 85,613
Продается просторная квартира в новом жилом комплексе состоящим из 3 таунхаусов. Комплекс на…
Квартира 1 комната в Гомель, Беларусь
Квартира 1 комната
Гомель, Беларусь
1 Количество комнат 37 м² 3/5 Этаж
€ 22,079
Квартира 2 комнаты в Гомель, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Гомель, Беларусь
2 Количество комнат 46 м² 9/9 Этаж
€ 32,893
Продается 2-х комнатная квартира на 9-м этаже 9-ти этажного дома в Новобелицком районе город…
Квартира 2 комнаты в Сосновоборский сельский Совет, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Сосновоборский сельский Совет, Беларусь
2 Количество комнат 48 м² 2/2 Этаж
€ 4,506
Дом в Гомель, Беларусь
Дом
Гомель, Беларусь
97 м²
€ 24,332
Квартира 2 комнаты в Гомель, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Гомель, Беларусь
2 Количество комнат 52 м² 10/10 Этаж
€ 36,047
Квартира 2 комнаты в Гомель, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Гомель, Беларусь
2 Количество комнат 47 м² 5/5 Этаж
€ 23,431
Дом в Гомель, Беларусь
Дом
Гомель, Беларусь
229 м²
Цена по запросу
Одинокий дом срочно ищет заботливого хозяина! Расположен в тихом уютном уголке города, в жил…
Квартира 2 комнаты в Гомель, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Гомель, Беларусь
2 Количество комнат 47 м² 5/9 Этаж
€ 27,937
Квартира 2 комнаты в Мозырь, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Мозырь, Беларусь
2 Количество комнат 50 м² 5/5 Этаж
€ 23,881
Квартира 3 комнаты в Гомель, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Гомель, Беларусь
3 Количество комнат 66 м² 1/9 Этаж
€ 33,344
Продается 3-х комнатная квартира ул. Чечерская,9  на 1-ом этаже  9-этажного дома. …
Квартира 3 комнаты в Гомель, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Гомель, Беларусь
3 Количество комнат 54 м² 4/5 Этаж
€ 24,783

Параметры недвижимости в Гомельской области, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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