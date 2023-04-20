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19 273 объекта найдено
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Отель 264 комнаты
Паттайя, Таиланд
264 Количество комнат
Количество этажей 18
€ 40,175,916
К услугам гостей отель на 264 номера рядом с видом на море Паттайи в каждом номере. Располо…
Отель 43 комнаты
Bol, Хорватия
43 Количество комнат
€ 9,300,000
Продается отель 4*, расположенный в живописном туристическом курорте Бол на острове Брач. Он…
Отель
Манама, Бахрейн
Количество этажей 42
€ 52,430,400
Forbes Tower Located on a 2365 sqm plot, Forbes Tower is at the center of the Kingdom’…
Коммерческая
Бор, Россия
99 м²
Количество этажей 10
€ 42,470
В продаже коммерческая недвижимость- помещение свободного назначения в центре г. Бор на ул…
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
750 м²
€ 1,029,235
Инвестиционная
Тихань, Венгрия
136 м²
€ 356,010
Коммерческая
Kosharitsa, Болгария
834 м²
€ 55,600
#31174766Available land in the village. Kosharitsa.Area: 834sq.M.Price: 55 600 euroPayment:2…
Коммерческая 30 комнат
Бобруйск, Беларусь
30 Количество комнат
500 м²
2/2 Этаж
€ 1,900,000
Продаётся готовый, хорошо отлаженный бизнес. Комплекс зданиий, в 2 этажа, на отдельной терри…
Отель 14 спален
Черногория, Черногория
675 м²
€ 1,600,000
Код объекта - 1.25.17.11368Предлагается к продаже отель в Баре на 14 апартаментов.Площадь уч…
Отель 17 спален
Черногория, Черногория
1 200 м²
€ 1,800,000
Код объекта - 1.30.17.11366Предлагается к продаже мини-отель в Бечичи на 17 апартаментов: 7…
Отель
Черногория, Черногория
€ 1,400,000
Код объекта - 1.25.17.11367Предлагается к продаже мини-отель в туристическом поселке Добра В…
Отель 15 спален
Черногория, Черногория
€ 1,200,000
Код объекта - 1.30.17.11365Предлагается к продаже отель в Будве на 15 апартаментов. Отель ме…
Отель 11 спален
Черногория, Черногория
570 м²
€ 1,450,000
Код объекта - 1.30.17.11364Площадь отеля 570 м2 Участок 580 м2 Структура отеля: - 4 студии…
Отель 14 спален
Черногория, Черногория
607 м²
€ 2,400,000
Код объекта - 1.30.17.11362Площадь отеля цокольный этаж 216 м2 приземле 146 м2 первый этаж 1…
Отель 27 спален
Черногория, Черногория
1 300 м²
€ 3,000,000
Код объекта - 1.30.17.11363 Площадь недвижимости – 2300 м2 Площадь отеля – 1300 м2 Дальн…
Коммерческая
Минск, Беларусь
4 823 м²
€ 4,748,063
Продажа торгового-выставочной галереи «ТРЮМ» Адрес: г. Минск, ул. Кальварийская,…
Производство
Зельва, Беларусь
711 м²
€ 5,479
Продаётся достопримечательность г. Зельва “Водяная мельница”. Здание не является…
Коммерческая
Далёковский сельский Совет, Беларусь
74 м²
Количество этажей 1
€ 155,225
Продается замечательная усадьба на берегу озера. Витебская обл., Браславский р-н, д. Милашки…
Магазин
Минск, Беларусь
53 м²
1/21 Этаж
€ 99,814
На многолюдной улице Игоря Лученка, в трех минутах ходьбы от остановки общественного транспо…
Готовый бизнес
Санкт-Петербург, Россия
65 м²
€ 217,669
Арт. 41474327 Уважаемый покупатель! Вашему вниманию предлагаются студии, расположенные на…
Магазин
Минск, Беларусь
43 м²
1/25 Этаж
€ 71,115
В оживленном месте по ул.Аэродромной, в одной минуте от остановки общественного транспорта (…
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
98 м²
€ 152,802
Коммерческая 10 спален
Франкфурт-на-Майне, Германия
26 Количество комнат
6 ванных комнат
645 м²
Количество этажей 5
€ 3,000,000
Коммерческая
Клайпеда, Литва
40 м²
1 Этаж
€ 60,000
Коммерческая
Клайпеда, Литва
40 м²
1 Этаж
€ 60,000
Коммерческая
Giniunai, Литва
1 472 м²
1 Этаж
€ 599,999
Объекты с оборудованием и участок для продажи, подходящие для производственного бизнеса пище…
Коммерческая
ciudiskiai, Литва
483 м²
1 Этаж
€ 400,000
Только 9 км от Приены продаются в действующем и прибыльном рыболовном бизнесе ( можно купить…
Коммерческая
Пренай, Литва
752 м²
2 Этаж
€ 89,000
ПРОДАВАЯ ЦЕНТР КОММЕРЧЕСКОГО ПАТАЛЬНОГО МОЛИТВЫ. ИЗМЕНЕНИЕ ДОМИНЫ Подходит для различных в…
Коммерческая
Мажейкяй, Литва
19 м²
1 Этаж
€ 8,000
Кирпичный гараж на продажу в старом городе недалеко от Бурба г. 5 дом, безопасная обстановка…
Коммерческая
Zemaiciai, Литва
15 700 м²
€ 64,000
SELLING THE COMMPLES OF GOOD STOVES LIVING WITH EQUIPMENT AND 7.97 HA LAND SECTION WITH DOTN…
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