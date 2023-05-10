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Жильё в Ждановичский сельский Совет, Беларусь

Ждановичи
15
100 объектов найдено
Коттедж в Тарасово, Беларусь
Коттедж
Тарасово, Беларусь
Площадь 592 м²
€ 360,248
Дом в Дегтярёвка, Беларусь
Дом
Дегтярёвка, Беларусь
Площадь 35 м²
€ 155,043
Коттедж в Ратомка, Беларусь
Коттедж
Ратомка, Беларусь
Площадь 263 м²
€ 159,604
Дом в Ратомка, Беларусь
Дом
Ратомка, Беларусь
Площадь 119 м²
€ 114,003
Квартира 8 комнат в Ратомка, Беларусь
Квартира 8 комнат
Ратомка, Беларусь
Комнаты 8
Площадь 263 м²
Этаж 1/2
€ 159,604
Квартира 2 комнаты в Ратомка, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Ратомка, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 62 м²
Этаж 1/7
€ 104,791
Дом в Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 38 м²
€ 20,064
Квартира 1 комната в Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Квартира 1 комната
Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Комнаты 1
Площадь 46 м²
Этаж 7/9
€ 45,510
Коттедж в Тарасово, Беларусь
Коттедж
Тарасово, Беларусь
Площадь 253 м²
€ 433,210
Квартира 1 комната в Ратомка, Беларусь
Квартира 1 комната
Ратомка, Беларусь
Комнаты 1
Площадь 40 м²
Этаж 1/5
€ 90,290
Дом в Ратомка, Беларусь
Дом
Ратомка, Беларусь
Площадь 82 м²
€ 72,870
Дом в Ждановичи, Беларусь
Дом
Ждановичи, Беларусь
Площадь 167 м²
€ 54,630
Дом в Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 65 м²
€ 28,273
Дом в Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 24 м²
€ 16,416
Квартира 1 комната в Ратомка, Беларусь
Квартира 1 комната
Ратомка, Беларусь
Комнаты 1
Площадь 39 м²
Этаж 1/4
€ 45,601
Дом в Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 91 м²
€ 77,522
Квартира 2 комнаты в Ратомка, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Ратомка, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 54 м²
Этаж 2/4
€ 60,649
Дом в Ратомка, Беларусь
Дом
Ратомка, Беларусь
Площадь 65 м²
€ 9,120
Квартира 1 комната в Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Квартира 1 комната
Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Комнаты 1
Площадь 44 м²
Этаж 6/10
€ 42,865
Коттедж в Ждановичи, Беларусь
Коттедж
Ждановичи, Беларусь
Площадь 133 м²
€ 177,844
Коттедж в Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 174 м²
€ 214,325
Дом в Ратомка, Беларусь
Дом
Ратомка, Беларусь
€ 16,325
Коттедж в Ратомка, Беларусь
Коттедж
Ратомка, Беларусь
Площадь 273 м²
€ 206,117
Коттедж в Тарасово, Беларусь
Коттедж
Тарасово, Беларусь
Площадь 200 м²
€ 199,732
Коттедж в Ждановичи, Беларусь
Коттедж
Ждановичи, Беларусь
Площадь 186 м²
€ 199,732
Коттедж в Ждановичи, Беларусь
Коттедж
Ждановичи, Беларусь
Площадь 426 м²
€ 629,294
Дом в Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 40 м²
€ 63,841
Дом в Ратомка, Беларусь
Дом
Ратомка, Беларусь
Площадь 230 м²
€ 153,219
Квартира 1 комната в Ждановичи, Беларусь
Квартира 1 комната
Ждановичи, Беларусь
Комнаты 1
Площадь 43 м²
Этаж 9/10
€ 45,510
Дом в Ратомка, Беларусь
Дом
Ратомка, Беларусь
Площадь 48 м²
€ 19,152

Параметры недвижимости в Ждановичский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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