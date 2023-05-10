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Ждановичский сельский Совет
Жильё в Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Ждановичи
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100 объектов найдено
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Коттедж
Тарасово, Беларусь
592 м²
€ 360,248
Дом
Дегтярёвка, Беларусь
35 м²
€ 155,043
Коттедж
Ратомка, Беларусь
263 м²
€ 159,604
Дом
Ратомка, Беларусь
119 м²
€ 114,003
Квартира 8 комнат
Ратомка, Беларусь
8
263 м²
1/2
€ 159,604
Квартира 2 комнаты
Ратомка, Беларусь
2
62 м²
1/7
€ 104,791
Дом
Ждановичский сельский Совет, Беларусь
38 м²
€ 20,064
Квартира 1 комната
Ждановичский сельский Совет, Беларусь
1
46 м²
7/9
€ 45,510
Коттедж
Тарасово, Беларусь
253 м²
€ 433,210
Квартира 1 комната
Ратомка, Беларусь
1
40 м²
1/5
€ 90,290
Дом
Ратомка, Беларусь
82 м²
€ 72,870
Дом
Ждановичи, Беларусь
167 м²
€ 54,630
Дом
Ждановичский сельский Совет, Беларусь
65 м²
€ 28,273
Дом
Ждановичский сельский Совет, Беларусь
24 м²
€ 16,416
Квартира 1 комната
Ратомка, Беларусь
1
39 м²
1/4
€ 45,601
Дом
Ждановичский сельский Совет, Беларусь
91 м²
€ 77,522
Квартира 2 комнаты
Ратомка, Беларусь
2
54 м²
2/4
€ 60,649
Дом
Ратомка, Беларусь
65 м²
€ 9,120
Квартира 1 комната
Ждановичский сельский Совет, Беларусь
1
44 м²
6/10
€ 42,865
Коттедж
Ждановичи, Беларусь
133 м²
€ 177,844
Коттедж
Ждановичский сельский Совет, Беларусь
174 м²
€ 214,325
Дом
Ратомка, Беларусь
€ 16,325
Коттедж
Ратомка, Беларусь
273 м²
€ 206,117
Коттедж
Тарасово, Беларусь
200 м²
€ 199,732
Коттедж
Ждановичи, Беларусь
186 м²
€ 199,732
Коттедж
Ждановичи, Беларусь
426 м²
€ 629,294
Дом
Ждановичский сельский Совет, Беларусь
40 м²
€ 63,841
Дом
Ратомка, Беларусь
230 м²
€ 153,219
Квартира 1 комната
Ждановичи, Беларусь
1
43 м²
9/10
€ 45,510
Дом
Ратомка, Беларусь
48 м²
€ 19,152
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Параметры недвижимости в Ждановичский сельский Совет, Беларусь
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