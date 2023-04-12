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Продажа квартир в Беларуси

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8 748 объектов найдено
Квартира 1 комнатав Минск, Беларусь
VIP
Квартира 1 комната
Минск, Беларусь
1 Количество комнат 31 м² 10/25 Этаж
€ 56,338
Однокомнатная квартира со стильным ремонтом в ЖК Минск Мир! Адрес: г. Минск, ул. Белградская…
Квартира 1 спальняв Гродно, Беларусь
Квартира 1 спальня
Гродно, Беларусь
3 Количество комнат 1 ванных комнат 79 м² 7/9 Этаж
€ 72,598
Продаётся трёхкомнатная квартира в историко-культурном центре Белоруссии городе Гродно. Пло…
Квартира 1 комнатав Минск, Беларусь
Квартира 1 комната
Минск, Беларусь
1 Количество комнат 32 м² 1/1 Этаж
€ 15,390
Квартира 2 комнатыв Борисов, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Борисов, Беларусь
2 Количество комнат 60 м² 1/2 Этаж
€ 32,062
Если Вы хотите осуществить свою мечту по покупке квартиры – это предложение для Вас! С…
Квартира 2 комнатыв Молодечно, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Молодечно, Беларусь
2 Количество комнат 47 м² 1/5 Этаж
€ 31,970
Уютная квартира в кирпичном доме в тихом районе Молодечно Адрес: г. Молодечно, ул. Чкалова 1…
Квартирав Брест, Беларусь
Квартира
Брест, Беларусь
21 м²
€ 24,734
Лот 7075. В продаже часть одноэтажного кирпичного дома 1969 года постройки в микрорайоне Дуб…
Квартира 4 комнатыв Минск, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Минск, Беларусь
4 Количество комнат 111 м² 9/11 Этаж
€ 162,142
Продаётся просторная четырёхкомнатная квартира со стильным ремонтом в центре столицы рядом с…
Квартира 4 комнатыв Борисов, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Борисов, Беларусь
4 Количество комнат 80 м² 4/11 Этаж
€ 42,963
Светлая четырехкомнатная квартира по улице Гагарина Адрес: г. Борисов, ул. Гагарина, д. 64 ❤…
Квартира 4 комнатыв Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
4 Количество комнат 87 м² 2/3 Этаж
€ 45,711
Просторная 4-к квартира в аг. Слобода Адрес: аг. Слобода, ул. Машерова, д. 19  -  …
Квартира 3 комнатыв Минск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Минск, Беларусь
3 Количество комнат 67 м² 3/4 Этаж
€ 297,719
Квартира в сталинке с уникальным ремонтом премиум-класса! Адрес:  Минск, пр-т Независим…
Квартира 3 комнатыв Копище, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Копище, Беларусь
3 Количество комнат 90 м² 8/23 Этаж
€ 141,989
Продаётся трёхкомнатная квартира в д. Копище.  Адрес: д. Копище, ул. Лопатина, д. 5. ❤️…
Квартира 3 комнатыв Минск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Минск, Беларусь
3 Количество комнат 75 м² 5/5 Этаж
€ 145,653
Трёхкомнатная квартира в элитном доме на площади Адрес: Минск, ул. Ленинградская, д. 2. ❤️Пр…
Квартира 3 комнатыв Минск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Минск, Беларусь
3 Количество комнат 65 м² 7/14 Этаж
€ 86,751
3-комнатная квартира в престижном районе! Адрес: Минск, пр-т Победителей , д. 95/1 ❤️ Вниман…
Квартира 3 комнатыв Минск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Минск, Беларусь
3 Количество комнат 78 м² 16/19 Этаж
€ 87,850
Трёхкомнатная квартира рядом с парком в Чижовке Адрес:  Минск, ул. Ауэзова, д. 8А ✔ Пре…
Квартира 3 комнатыв Минск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Минск, Беларусь
3 Количество комнат 66 м² 2/5 Этаж
€ 66,872
ВНИМАНИЕ! Продается трехкомнатная квартира у метро Спортивная! Адрес: г. Минск, ул. Петра Гл…
Квартира 3 комнатыв Вилейка, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Вилейка, Беларусь
3 Количество комнат 81 м² 3/3 Этаж
€ 45,803
Современная трёхкомнатная квартира с мебелью и техникой! Адрес:  Вилейка, ул. Октябрьск…
Квартира 3 комнатыв Молодечно, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Молодечно, Беларусь
3 Количество комнат 61 м² 4/5 Этаж
€ 41,131
 3-комнатная квартира в центре Молодечно! Адрес: Молодечно, ул.В.Гостинец, д.76 ⭕️ О Ва…
Квартира 3 комнатыв Жодино, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Жодино, Беларусь
3 Количество комнат 63 м² 3/5 Этаж
€ 38,383
Трехкомнатная квартира в г. Жодино. Адрес: Жодино, ул. Советская д. 55. ❤️3-комнатная кварти…
Квартира 3 комнатыв Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Боровлянский сельский Совет, Беларусь
3 Количество комнат 48 м² 1/1 Этаж
€ 38,474
Трёхкомнатная квартира с участком в д. Королёв Стан! Адрес: д. Королев Стан, ул. Лесная ❤️ Т…
Квартира 3 комнатыв Молодечно, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Молодечно, Беларусь
3 Количество комнат 60 м² 2/5 Этаж
€ 35,268
Трехкомнатная квартира на 2-ом этаже в кирпичном доме в центре Молодечно Адрес: Молодечно, у…
Квартира 3 комнатыв Логойск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Логойск, Беларусь
3 Количество комнат 75 м² 5/6 Этаж
€ 38,383
2-этажная квартира в Логойске по ул. Советская Адрес: Логойск, ул. Советская, д. 41   ⭕…
Квартира 3 комнатыв Заречье, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Заречье, Беларусь
3 Количество комнат 69 м² 1/2 Этаж
€ 34,719
Просторная квартира с отличной планировкой и большой кухней Адрес: д. Заречье, ул. Центральн…
Квартира 3 комнатыв Станьково, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Станьково, Беларусь
3 Количество комнат 65 м² 1/2 Этаж
€ 29,222
Деревня Станьково отличается тем, что расположена в экологически чистой зоне. Место с отличн…
Квартира 4 комнатыв Боровляны, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Боровляны, Беларусь
4 Количество комнат 96 м² 6/10 Этаж
€ 178,631
Просторная современная четырехкомнатная квартира в Новой боровой! Все самое лучшее для Вас: …
Квартира 4 комнатыв Минск, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Минск, Беларусь
4 Количество комнат 87 м² 1/9 Этаж
€ 109,927
Кирпичный дом. Окна выходят на обе стороны. Хороший ремонт. Полы – паркет, стеклопакет…
Квартира 3 комнатыв Марьина Горка, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Марьина Горка, Беларусь
3 Количество комнат 58 м² 5/5 Этаж
Цена по запросу
Продается просторная 3-ком. квартира в самом сердце г. Марьина Горка, на ул. Ленинская! …
Квартира 3 комнатыв Гомель, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Гомель, Беларусь
3 Количество комнат 54 м² 4/5 Этаж
€ 25,192
Квартира 2 комнатыв Воротынский сельский Совет, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Воротынский сельский Совет, Беларусь
2 Количество комнат 49 м² 2/2 Этаж
€ 6,412
Продаётся квартира на втором этаже панельного дома в аг. Воротынь по улице Молодежная. С/у р…
Квартира 1 комнатав Минск, Беларусь
Квартира 1 комната
Минск, Беларусь
1 Количество комнат 32 м² 2/5 Этаж
€ 39,299
Дом после капитального ремонта, стеклопакеты, частично с мебелью, балкон застекленный. В шаг…
Квартира 2 комнатыв Минск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Минск, Беларусь
2 Количество комнат 51 м² 1/9 Этаж
€ 52,215
Продается 2-комнатная квартира по ул. Руссиянова 13к3. Квартира требует ремонта. В шаговой д…

Регионы с недвижимостью на продажу

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