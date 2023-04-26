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Realting.com
Беларусь
Минская область
Смолевичский район
Озерицко-Слободской сельский Совет
Жильё в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
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81 объект найдено
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Дом
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
57 м²
€ 12,752
Уютный дачный дом в Смолевичском районе! Адрес: СТ Информатика-89 ⭕️ О Вашем будущем у…
Дом
Слобода, Беларусь
40 м²
€ 54,564
В отличном месте, в Озерицкой Слободе, на перекрестке ул. Центральная и ул. Красногвардейска…
Дом
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
112 м²
€ 9,382
Продается участок по Московской трассе! Минская область, Московское направление, д.Рудомейка…
Коттедж
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
100 м²
€ 67,407
Новый дом с интересной планировкой с/т Усяжа Адрес: СТ Усяжа - Полноценный двухуровнев…
Коттедж
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
206 м²
€ 270,540
Финишная отделка фасада современными материалами, отмостка, гаражные ворота, подъезд к гара…
Коттедж
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
206 м²
€ 211,331
Финишная отделка фасада современными материалами, отмостка, гаражные ворота, подъезд к гара…
Дом
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
51 м²
€ 10,011
Отличное предложение для загородного отдыха в с/т «Атлант-2» (17 км от…
Дом
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
256 м²
€ 227,728
Продается коттедж в д. Сосновая. Смолевичский р-н, 15 км от МКАД, Московское направление. В …
Квартира 4 комнаты
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
4 Количество комнат
87 м²
2/3 Этаж
€ 45,454
Просторная 4-к квартира в аг. Слобода Адрес: аг. Слобода, ул. Машерова, д. 19 - …
Дом
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
129 м²
€ 90,180
Продается новый большой уютный одноэтажный каркасный дом в стиле модерн в Минской области! Д…
Коттедж
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
283 м²
€ 209,509
Уютный дом-сруб из натуральных калиброванных бревен ручной рубки - это идеаль…
Дом
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
261 м²
€ 232,282
Стильный коттедж на участке 21 сотка с баней в д.Дуброва Адрес: д. Дуброва, пер. Веселый ❤️С…
Дом
Слобода, Беларусь
104 м²
€ 118,418
Продается современный дом 2023 года постройки, в аг. «Слобода», Смолевичский рай…
Квартира
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
45 м²
€ 6,285
Продажа полдома в 20-ти минутах езды от Минска в деревне Домашаны Адрес: д. Домашаны, ул. Цв…
Квартира 1 комната
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
1 Количество комнат
43 м²
5/5 Этаж
€ 41,902
Продаётся светлая и уютная 1-комнатная квартира c евроремонтом в аг. Слобода, …
Дом
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
54 м²
€ 63,673
Продается современный барнхаус с баней полностью готовый для круглогодичного проживания в С…
Квартира 1 комната
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
1 Количество комнат
39 м²
1/4 Этаж
€ 28,238
СРОЧНО! БЕЗ ТОРГА! Продается однокомнатная квартира в аг. Слобода, ул. Машерова, д. 18. Квар…
Дом
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
170 м²
€ 109,218
Продаётся замечательный дом в 15 минутах от Минска. Дом расположен в тихом месте рядом с лес…
Коттедж
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
220 м²
€ 198,578
Мечтаете о красоте и уюте? Тогда Вам точно нужно приобрести этот дом! Приобретая совре…
Дом
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
120 м²
€ 23,684
В продаже земельный участок с садовым домиком и новостройкой Земельный участок площадью 9.18…
Дом
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
108 м²
€ 63,764
СТ «Родничок-96». Продается участок 9 соток с расположенным на нем 2-х этажным д…
Дом
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
108 м²
€ 63,764
СТ «Родничок-96». Продается участок 9 соток с расположенным на нем 2-х этажным д…
Квартира 3 комнаты
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
3 Количество комнат
72 м²
1/3 Этаж
€ 51,922
Продается трёхкомнатная квартира в аг. Слобода. Дом панельного типа, три этажа. В доме всего…
Коттедж
Слобода, Беларусь
359 м²
€ 1,002,001
Продажа коттеджа, расположенного по адресу а/г Слобода ул. Светлая Общая площадь СНБ –…
Коттедж
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
242 м²
€ 446,346
Продажа коттеджа, расположенного в поселке закрытого типа д. Багута. Общая площадь СНБ &ndas…
Дом
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
70 м²
€ 17,945
Продается уютный дачный домик в 18 км от г. Минск, СТ "Бытовик - 1" Московск…
Коттедж
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
150 м²
€ 108,398
Продается коттедж в д. Сосновая ! Коттеджный поселок расположен в 16 км от МКАД в Московском…
Дом
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
30 м²
€ 20,951
Продается милый дачный домик в 12 км от г. Минск, СТ "Надежда" АРДИ, Московское на…
Коттедж
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
256 м²
€ 227,728
Продается коттедж в д. Сосновая 15 км от МКАД Московское направление. в 15 минутах от м…
Квартира 2 комнаты
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
2 Количество комнат
57 м²
3/8 Этаж
€ 52,742
Уютная, теплая двухкомнатная квартира для комфортной жизни в ближайшем пригороде г. Ми…
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Параметры недвижимости в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
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