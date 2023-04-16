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Купить недвижимость в Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь

26 объектов найдено
Домв Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
122 м²
€ 72,056
Дачный дом жилого типа в Брестском р-не. 1 этаж. Общ.- 121,9 кв.м, жил.- 61,5 кв.м, кух.- 13…
Домв Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
139 м²
€ 63,049
Лот 6958. В Чернавчицком сельском совете в 10 км от Бреста продаётся реконструируемый жилой …
Домв Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
107 м²
€ 35,938
Коробка дачного дома жилого типа в Брестском р-не. 1 этаж. Общ.СНБ -120,1 кв.м, общ.- 106,9 …
Домв Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
85 м²
€ 23,328
Садовый домик в Брестском р-не. 2002 г.п. 2 этажа, мансарда. Общ.СНБ - 84,9 кв.м, общ.- 84,9…
Домв Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
130 м²
€ 160,324
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комиссию! В эколог…
Домв Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
139 м²
€ 60,347
Жилой дом в Брестском р-не. 1990 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 139.47 кв.м, общ.- 139.47 кв.м, жил.…
Домв Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
98 м²
€ 99,077
Жилой дом в Брестском р-не. 2010 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 116,3 кв.м, общ.- 98,2 кв.м, жил.- 5…
Домв Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
271 м²
€ 67,552
Коробка жилого дома в Брестском р-не. 2017 г.п. 2 этажа. Общ.СНБ - 271,21 кв.м, общ.- 271,21…
Домв Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
100 м²
€ 70,254
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комиссию! В соврем…
Домв Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
78 м²
€ 18,014
Лот 6607. Дом в деревне в ближайшем пригороде г. Бреста. Стены из строительного бруса, кровл…
Домв Вистычи, Беларусь
Дом
Вистычи, Беларусь
116 м²
€ 99,077
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комиссию! Предлага…
Домв Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
56 м²
€ 22,517
Садовый домик в Брестском р-не. 1991 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.- 56,4 кв.м. 3 комнаты. Стен…
Квартира 1 комнатав Вистычи, Беларусь
Квартира 1 комната
Вистычи, Беларусь
1 Количество комнат 40 м² 1/4 Этаж
€ 21,617
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комиссию! Предлага…
Домв Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
34 м²
€ 8,016
Продается деревянный дом с участком в д. Козловичи (Брестский р-н, Чернавчицкий с-с). Общая …
Домв Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
55 м²
€ 13,510
Лот 6326. Вашему вниманию дом с участком в 22 сотки в развитой деревне недалеко от Чернавчиц…
Домв Чернавчицы, Беларусь
Дом
Чернавчицы, Беларусь
301 м²
€ 162,126
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комиссию! Предлага…
Домв Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
226 м²
€ 108,084
Лот 6276. Вашему вниманию недвижимость в развитом агрогородке Брестского района в северном н…
Домв Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
34 м²
€ 7,656
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комиссию!Цена сниж…
Домв Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
257 м²
€ 117,091
Жилой дом в Брестском р-не. 1999 г.п. 1 этаж и мансарда. Общ.СНБ - 275,1 кв.м, общ.- 257,2 к…
Квартира 1 комнатав Чернавчицы, Беларусь
Квартира 1 комната
Чернавчицы, Беларусь
1 Количество комнат 44 м² 1/5 Этаж
€ 26,120
1-комнатная квартира, аг. Чернавчицы, ул. Сикорского, 2015 г.п., 1 / 5 кирпич, 46,0 / 43,6 /…
Домв Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
35 м²
€ 12,790
Лот 5183. Продается земельный участок площадью 5,81 сотки в садовом товариществе. На участке…
Домв Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
48 м²
€ 18,014
Продаётся 2 комнатный жилой дом в ближайшем пригороде в 5км. Каменецкого направления 19…
Домв Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
266 м²
€ 61,247
Жилой дом в Брестском р-не. 1995 г.п. 2 этажа, подвальный этаж. Общ.СНБ - 401,2 кв.м, общ.- …
Домв Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
73 м²
€ 70,254
Жилой дом в Брестском р-не. 2019 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 100,2 кв.м, общ.- 73,4 кв.м, жил.- 4…
Домв Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
31 м²
€ 26,571
ЛОТ 4573. Садовый домик на дачном участке за Каменецким кольцом. Общая площадь домика состав…
Домв Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
144 м²
€ 37,829
Лот 4580. Участок 21 сотка в районе Старые Козловичи, черта города. На участке коробка дома …

Параметры недвижимости в Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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