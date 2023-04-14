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Продажа недвижимости в Гродно

393 объекта найдено
Квартира 1 спальняв Гродно, Беларусь
Квартира 1 спальня
Гродно, Беларусь
3 Количество комнат 1 ванных комнат 79 м² 7/9 Этаж
€ 72,063
Продаётся трёхкомнатная квартира в историко-культурном центре Белоруссии городе Гродно. Пло…
Квартира 1 спальняв Гродно, Беларусь
Квартира 1 спальня
Гродно, Беларусь
2 Количество комнат 1 ванных комнат 33 м² 2/2 Этаж
€ 23,915
  Прямая продажа собственником 2-х комнатной квартиры в историческом центре города (…
Квартира 2 комнатыв Гродно, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Гродно, Беларусь
2 Количество комнат 1 ванных комнат 68 м² 7/9 Этаж
€ 85,929
Продается шикарная двухкомнатная квартира с дизайнерским ремонтом, проспект Я.Купалы 67А. В …
Квартира 3 комнатыв Гродно, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Гродно, Беларусь
3 Количество комнат 88 м² 2/10 Этаж
€ 64,561
В продаже 3-комнатная квартира, в одном из лучших районов города — на улице Белуша! Бл…
Квартира 2 комнатыв Гродно, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Гродно, Беларусь
2 Количество комнат 49 м² 6/12 Этаж
€ 35,918
В продаже светлая двухкомнатная квартира в жилом доме на пр. Клецкова, д. 32, микрорайон При…
Квартира 3 комнатыв Гродно, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Гродно, Беларусь
3 Количество комнат 1 ванных комнат 88 м² 2/10 Этаж
€ 64,561
В продаже 3-комнатная квартира, в одном из лучших районов города — на улице Белуша! Б…
Квартира 2 комнатыв Гродно, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Гродно, Беларусь
2 Количество комнат 1 ванных комнат 49 м² 6/12 Этаж
€ 35,918
В продаже светлая двухкомнатная квартира в жилом доме на пр. Клецкова, д. 32, микрорайон При…
Квартира 1 комнатав Гродно, Беларусь
Квартира 1 комната
Гродно, Беларусь
1 Количество комнат 34 м² 6/9 Этаж
€ 27,279
Продаётся уютная, тёплая, светлая  1-комнатная квартира на улице Гагарина, дом 18Б.&nbs…
Квартира 3 комнатыв Гродно, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Гродно, Беларусь
3 Количество комнат 74 м² 3/10 Этаж
€ 47,284
3-комнатная квартира на ул. О. Соломовой, 139 (Октябрьский район). 3 этаж 10-этажного панель…
Квартира 2 комнатыв Гродно, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Гродно, Беларусь
2 Количество комнат 49 м² 6/12 Этаж
€ 35,918
В продаже светлая двухкомнатная квартира в жилом доме на пр. Клецкова, д. 32, микрорайон&nbs…
Квартира 1 комнатав Гродно, Беларусь
Квартира 1 комната
Гродно, Беларусь
1 Количество комнат 31 м² 3/5 Этаж
€ 30,007
1-комнатная квартира на ул. Советских Пограничников, 104. 3 этаж 5-этажного кирпичного дома.…
Квартира 1 комнатав Гродно, Беларусь
Квартира 1 комната
Гродно, Беларусь
1 Количество комнат 39 м² 9/9 Этаж
€ 28,188
Продается 1-комнатная квартира на пл. Декабристов, д.1. Квартира расположена на 9-м этаже 9 …
Квартира 1 комнатав Гродно, Беларусь
Квартира 1 комната
Гродно, Беларусь
1 Количество комнат 1 ванных комнат 31 м² 3/5 Этаж
€ 30,007
1-комнатная квартира на ул. Советских Пограничников, 104. 3 этаж 5-этажного кирпичного дома.…
Квартира 3 комнатыв Гродно, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Гродно, Беларусь
3 Количество комнат 1 ванных комнат 74 м² 3/10 Этаж
€ 47,284
3-комнатная квартира на ул. О. Соломовой, 139 (Октябрьский район). 3 этаж 10-этажного панель…
Квартира 2 комнатыв Гродно, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Гродно, Беларусь
2 Количество комнат 45 м² 2/5 Этаж
€ 32,735
2- комнатная квартира с отличным ремонтом на ул. Гагарина, 35, в Гродно. Располагается на 2 …
Квартира 2 комнатыв Гродно, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Гродно, Беларусь
2 Количество комнат 53 м² 8/9 Этаж
€ 44,556
Продается уютная, просторная, современная, светлая 2 -комнатная квартира на улице Наполеона …
Квартира 1 комнатав Гродно, Беларусь
Квартира 1 комната
Гродно, Беларусь
1 Количество комнат 1 ванных комнат 39 м² 9/9 Этаж
€ 28,188
Продается 1-комнатная квартира на пл. Декабристов, д.1. Квартира расположена на 9-м этаже 9 …
Квартира 3 комнатыв Гродно, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Гродно, Беларусь
3 Количество комнат 61 м² 5/5 Этаж
€ 38,646
Продается уютная, просторная, светлая 3 -комнатная квартира на проспекте Янки Купалы, 41 Дом…
Квартира 1 комнатав Гродно, Беларусь
Квартира 1 комната
Гродно, Беларусь
1 Количество комнат 43 м² 2/9 Этаж
€ 30,644
В продаже 1-комнатная квартира чешской планировки на ул. Домбровского, 9. Характеристики: об…
Квартира 1 комнатав Гродно, Беларусь
Квартира 1 комната
Гродно, Беларусь
1 Количество комнат 43 м² 7/10 Этаж
€ 30,007
Продаётся уютная однокомнатная квартира, в одном из популярных районов города Гродно, на ули…
Квартира 1 комнатав Гродно, Беларусь
Квартира 1 комната
Гродно, Беларусь
1 Количество комнат 1 ванных комнат 43 м² 7/10 Этаж
€ 30,007
Продаётся уютная однокомнатная квартира, в одном из популярных районов города Гродно, на ули…
Квартира 3 комнатыв Гродно, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Гродно, Беларусь
3 Количество комнат 81 м² 2/10 Этаж
€ 57,832
Продаётся просторная 3-х комнатная квартира в микрорайоне Грандичи на улице Саяпина. Год пос…
Домв Гродно, Беларусь
Дом
Гродно, Беларусь
203 м²
€ 70,017
Просторный дом для большой семьи в микрорайоне Барановичи 6. Местоположение: Западная Белару…
Квартира 4 комнатыв Гродно, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Гродно, Беларусь
4 Количество комнат 87 м² 6/9 Этаж
€ 74,563
4-комнатная квартира в Гродно, ул. Дзержинского, 58/2. Характеристики: общая площадь по СНБ …
Квартира 2 комнатыв Гродно, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Гродно, Беларусь
2 Количество комнат 57 м² 1/9 Этаж
€ 33,644
Продается 2-комнатная квартира чешской планировки. Ул. О. Соломовой, 48 (Октябрьский район).…
Квартира 1 комнатав Гродно, Беларусь
Квартира 1 комната
Гродно, Беларусь
1 Количество комнат 1 ванных комнат 43 м² 2/9 Этаж
€ 30,644
В продаже 1-комнатная квартира чешской планировки на ул. Домбровского, 9. Характеристики:…
Квартира 4 комнатыв Гродно, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Гродно, Беларусь
4 Количество комнат 1 ванных комнат 87 м² 6/9 Этаж
€ 74,563
4-комнатная квартира в Гродно, ул. Дзержинского, 58/2. Характеристики: общая площадь по С…
Квартира 3 комнатыв Гродно, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Гродно, Беларусь
3 Количество комнат 61 м² 2/5 Этаж
€ 34,554
Продаётся хорошая 3-комнатная квартира на ул. Лизы Чайкиной, 29. Расположена на комфортном 2…
Домв Гродно, Беларусь
Дом
Гродно, Беларусь
15 м²
€ 10,912
Продаётся участок площадью 0.0529 га по улице Новики, район Лососно. На участке имеется дере…
Квартира 3 комнатыв Гродно, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Гродно, Беларусь
3 Количество комнат 1 ванных комнат 61 м² 2/5 Этаж
€ 34,554
Продаётся хорошая 3-комнатная квартира на ул. Лизы Чайкиной, 29. Расположена на комфортном …

Параметры недвижимости в Гродно, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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