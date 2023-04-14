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Продажа недвижимости в Гродно
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393 объекта найдено
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Квартира 1 спальня
Гродно, Беларусь
3 Количество комнат
1 ванных комнат
79 м²
7/9 Этаж
€ 72,063
Продаётся трёхкомнатная квартира в историко-культурном центре Белоруссии городе Гродно. Пло…
Квартира 1 спальня
Гродно, Беларусь
2 Количество комнат
1 ванных комнат
33 м²
2/2 Этаж
€ 23,915
Прямая продажа собственником 2-х комнатной квартиры в историческом центре города (…
Квартира 2 комнаты
Гродно, Беларусь
2 Количество комнат
1 ванных комнат
68 м²
7/9 Этаж
€ 85,929
Продается шикарная двухкомнатная квартира с дизайнерским ремонтом, проспект Я.Купалы 67А. В …
Квартира 3 комнаты
Гродно, Беларусь
3 Количество комнат
88 м²
2/10 Этаж
€ 64,561
В продаже 3-комнатная квартира, в одном из лучших районов города — на улице Белуша! Бл…
Квартира 2 комнаты
Гродно, Беларусь
2 Количество комнат
49 м²
6/12 Этаж
€ 35,918
В продаже светлая двухкомнатная квартира в жилом доме на пр. Клецкова, д. 32, микрорайон При…
Квартира 3 комнаты
Гродно, Беларусь
3 Количество комнат
1 ванных комнат
88 м²
2/10 Этаж
€ 64,561
В продаже 3-комнатная квартира, в одном из лучших районов города — на улице Белуша! Б…
Квартира 2 комнаты
Гродно, Беларусь
2 Количество комнат
1 ванных комнат
49 м²
6/12 Этаж
€ 35,918
В продаже светлая двухкомнатная квартира в жилом доме на пр. Клецкова, д. 32, микрорайон При…
Квартира 1 комната
Гродно, Беларусь
1 Количество комнат
34 м²
6/9 Этаж
€ 27,279
Продаётся уютная, тёплая, светлая 1-комнатная квартира на улице Гагарина, дом 18Б.&nbs…
Квартира 3 комнаты
Гродно, Беларусь
3 Количество комнат
74 м²
3/10 Этаж
€ 47,284
3-комнатная квартира на ул. О. Соломовой, 139 (Октябрьский район). 3 этаж 10-этажного панель…
Квартира 2 комнаты
Гродно, Беларусь
2 Количество комнат
49 м²
6/12 Этаж
€ 35,918
В продаже светлая двухкомнатная квартира в жилом доме на пр. Клецкова, д. 32, микрорайон&nbs…
Квартира 1 комната
Гродно, Беларусь
1 Количество комнат
31 м²
3/5 Этаж
€ 30,007
1-комнатная квартира на ул. Советских Пограничников, 104. 3 этаж 5-этажного кирпичного дома.…
Квартира 1 комната
Гродно, Беларусь
1 Количество комнат
39 м²
9/9 Этаж
€ 28,188
Продается 1-комнатная квартира на пл. Декабристов, д.1. Квартира расположена на 9-м этаже 9 …
Квартира 1 комната
Гродно, Беларусь
1 Количество комнат
1 ванных комнат
31 м²
3/5 Этаж
€ 30,007
1-комнатная квартира на ул. Советских Пограничников, 104. 3 этаж 5-этажного кирпичного дома.…
Квартира 3 комнаты
Гродно, Беларусь
3 Количество комнат
1 ванных комнат
74 м²
3/10 Этаж
€ 47,284
3-комнатная квартира на ул. О. Соломовой, 139 (Октябрьский район). 3 этаж 10-этажного панель…
Квартира 2 комнаты
Гродно, Беларусь
2 Количество комнат
45 м²
2/5 Этаж
€ 32,735
2- комнатная квартира с отличным ремонтом на ул. Гагарина, 35, в Гродно. Располагается на 2 …
Квартира 2 комнаты
Гродно, Беларусь
2 Количество комнат
53 м²
8/9 Этаж
€ 44,556
Продается уютная, просторная, современная, светлая 2 -комнатная квартира на улице Наполеона …
Квартира 1 комната
Гродно, Беларусь
1 Количество комнат
1 ванных комнат
39 м²
9/9 Этаж
€ 28,188
Продается 1-комнатная квартира на пл. Декабристов, д.1. Квартира расположена на 9-м этаже 9 …
Квартира 3 комнаты
Гродно, Беларусь
3 Количество комнат
61 м²
5/5 Этаж
€ 38,646
Продается уютная, просторная, светлая 3 -комнатная квартира на проспекте Янки Купалы, 41 Дом…
Квартира 1 комната
Гродно, Беларусь
1 Количество комнат
43 м²
2/9 Этаж
€ 30,644
В продаже 1-комнатная квартира чешской планировки на ул. Домбровского, 9. Характеристики: об…
Квартира 1 комната
Гродно, Беларусь
1 Количество комнат
43 м²
7/10 Этаж
€ 30,007
Продаётся уютная однокомнатная квартира, в одном из популярных районов города Гродно, на ули…
Квартира 1 комната
Гродно, Беларусь
1 Количество комнат
1 ванных комнат
43 м²
7/10 Этаж
€ 30,007
Продаётся уютная однокомнатная квартира, в одном из популярных районов города Гродно, на ули…
Квартира 3 комнаты
Гродно, Беларусь
3 Количество комнат
81 м²
2/10 Этаж
€ 57,832
Продаётся просторная 3-х комнатная квартира в микрорайоне Грандичи на улице Саяпина. Год пос…
Дом
Гродно, Беларусь
203 м²
€ 70,017
Просторный дом для большой семьи в микрорайоне Барановичи 6. Местоположение: Западная Белару…
Квартира 4 комнаты
Гродно, Беларусь
4 Количество комнат
87 м²
6/9 Этаж
€ 74,563
4-комнатная квартира в Гродно, ул. Дзержинского, 58/2. Характеристики: общая площадь по СНБ …
Квартира 2 комнаты
Гродно, Беларусь
2 Количество комнат
57 м²
1/9 Этаж
€ 33,644
Продается 2-комнатная квартира чешской планировки. Ул. О. Соломовой, 48 (Октябрьский район).…
Квартира 1 комната
Гродно, Беларусь
1 Количество комнат
1 ванных комнат
43 м²
2/9 Этаж
€ 30,644
В продаже 1-комнатная квартира чешской планировки на ул. Домбровского, 9. Характеристики:…
Квартира 4 комнаты
Гродно, Беларусь
4 Количество комнат
1 ванных комнат
87 м²
6/9 Этаж
€ 74,563
4-комнатная квартира в Гродно, ул. Дзержинского, 58/2. Характеристики: общая площадь по С…
Квартира 3 комнаты
Гродно, Беларусь
3 Количество комнат
61 м²
2/5 Этаж
€ 34,554
Продаётся хорошая 3-комнатная квартира на ул. Лизы Чайкиной, 29. Расположена на комфортном 2…
Дом
Гродно, Беларусь
15 м²
€ 10,912
Продаётся участок площадью 0.0529 га по улице Новики, район Лососно. На участке имеется дере…
Квартира 3 комнаты
Гродно, Беларусь
3 Количество комнат
1 ванных комнат
61 м²
2/5 Этаж
€ 34,554
Продаётся хорошая 3-комнатная квартира на ул. Лизы Чайкиной, 29. Расположена на комфортном …
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