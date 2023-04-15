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Беларусь
Минская область
Минский район
Новодворский сельский Совет
Купить недвижимость в Новодворский сельский Совет, Беларусь
Гатово
6
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31 объект найдено
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Дом
Большой Тростенец, Беларусь
94 м²
€ 60,792
Продам дом или обменяю на квартиру в Минске! Адрес: д. Большой Тростенец, ул. Мирная ⭕️ В ка…
Квартира 1 комната
Новый Двор, Беларусь
1 Количество комнат
42 м²
1/5 Этаж
€ 39,177
1-комнатная квартира в 3-км от Минска, 1 этаж кирпичного дома в 5-ти этажном доме, вся инфос…
Квартира 3 комнаты
Гатово, Беларусь
3 Количество комнат
72 м²
1/9 Этаж
€ 50,435
Чистый подъезд и хорошие, спокойные соседи! Аккуратный и благоустроенный двор, большое налич…
Дом
Новодворский сельский Совет, Беларусь
92 м²
€ 26,838
Продается отличный двухэтажный бревенчатый садовый домик, состоящий из первого и мансардного…
Квартира 4 комнаты
Гатово, Беларусь
4 Количество комнат
74 м²
2/9 Этаж
€ 52,596
Продажа 4-х комнатной квартиры аг. Гатово, ул. Металлургическая д.22 Общая площадь квартиры&…
Дом
Большой Тростенец, Беларусь
72 м²
€ 36,025
Дом
Ельница, Беларусь
291 м²
€ 94,475
Двухуровневый коттедж на большом участке в д. Ельница Адрес: д. Ельница ✔ Преимущества дома:…
Дом
Ельница, Беларусь
€ 67,546
Продается незавершенное капитальное строение с участком 15 соток, в частной собственности в …
Квартира 3 комнаты
Большой Тростенец, Беларусь
3 Количество комнат
77 м²
8/11 Этаж
€ 77,903
Только для Вас!!Прекрасное предложение! Современная просторная, светлая и очень теплая 3- ко…
Дом
Большой Тростенец, Беларусь
180 м²
€ 171,117
В продажу поступил комфортный дом в близи города (д. Большой Тростенец!!!) Дом сдан!!! Оптим…
Квартира 3 комнаты
Новый Двор, Беларусь
3 Количество комнат
59 м²
2/2 Этаж
€ 43,230
Трехкомнатная квартира с хорошим ремонтом, встроенная мебель, в санузлах современная плитка.…
Дом
Новодворский сельский Совет, Беларусь
152 м²
€ 157,608
Адрес: п. Гатово, ул. Молодежная, д.5 Дом продается со всей мебелью и техникой. Рассмотрим в…
Дом
Новодворский сельский Совет, Беларусь
83 м²
€ 54,037
Продается дача 7 км от МКАД с возможностью круглогодичного проживания. Срочно Новый ремонт, …
Квартира 3 комнаты
Ельница, Беларусь
3 Количество комнат
73 м²
4/4 Этаж
€ 49,804
Ельница. 6 км от Минска. Вокруг лес, а в нем: малина, земляника, грибы. Чистейший возду…
Квартира 5 комнат
Ельница, Беларусь
5 Количество комнат
228 м²
3/3 Этаж
€ 108,065
Продаётся 5 - комнатная квартира типа танхаус,трёхуровневая с мансардным этажом.Св…
Квартира 3 комнаты
Гатово, Беларусь
3 Количество комнат
63 м²
5/5 Этаж
€ 37,826
Трехкомнатная квартира в Гатово на 5-м этаже пятиэтажного панельного дома. Хорошая кухня(7,4…
Дом
Новодворский сельский Совет, Беларусь
165 м²
€ 188,229
Дом
Новодворский сельский Совет, Беларусь
222 м²
€ 96,365
Дом
Большое Стиклево, Беларусь
203 м²
€ 198,136
Продаётся отличный коттедж с земельным участком 19 соток в дер. Большое Стиклево Общая по СН…
Дом
Новодворский сельский Совет, Беларусь
42 м²
€ 12,609
Частное унитарное предприятие «Дианэст», УНП 190124316, лицензия №02240/54 от 06…
Квартира 2 комнаты
Новодворский сельский Совет, Беларусь
2 Количество комнат
46 м²
3/3 Этаж
€ 30,441
Продается 2-х комнатная квартира с удобной планировкой- две раздельные комнаты на разные сто…
Квартира
Гатово, Беларусь
84 м²
9/9 Этаж
€ 13,509
Продажа 1/3 доли в 3-х комнатной квартире в аг. Гатово, ул. Металлургическая, дом 38. Прода…
Квартира 1 комната
Ельница, Беларусь
1 Количество комнат
40 м²
1/4 Этаж
€ 27,918
Уютная однокомнатная квартира пригороде Минска рядом с лесом! Площадь по СНБ 41,4 м2 (по 760…
Дом
Новодворский сельский Совет, Беларусь
140 м²
€ 108,074
Дом
Большое Стиклево, Беларусь
300 м²
€ 94,565
Коттеджная застройка возле МКАД, городской транспорт в шаговой доступности, рядом с домом пл…
Квартира 2 комнаты
Гатово, Беларусь
2 Количество комнат
52 м²
3/5 Этаж
Цена по запросу
Почти Минск! 10 минут на автомобиле и вы - в городе. Отличное транспортное сообщение до Минс…
Дом
Новодворский сельский Совет, Беларусь
105 м²
€ 42,779
Продаётся уютный 2-этажный дом с участком в СТ «ЧЕРЕМУШКИ» 4 км от г. Минска (от…
Дом
Новодворский сельский Совет, Беларусь
160 м²
€ 68,447
Продается дом в деревне Осеевка по могилевскому направлению (9 км от МКАД) со всеми удобства…
Квартира 4 комнаты
Гатово, Беларусь
4 Количество комнат
71 м²
5/5 Этаж
€ 49,444
Продаётся 4-ёх комнатная квартира площадью 70.5 кв.м в аг. Гатово, в 9 км от МКАД г. Минска …
Квартира 2 комнаты
Большой Тростенец, Беларусь
2 Количество комнат
87 м²
1/1 Этаж
€ 36,025
Сейчас бум на рынке загородной недвижимости и она уже почти вся занята, но вы не оставляйте …
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