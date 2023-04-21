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Жильё в Фанипольский сельский Совет, Беларусь

110 объектов найдено
Квартира 1 комната в Вязань, Беларусь
Квартира 1 комната
Вязань, Беларусь
1 Количество комнат 39 м² 5/5 Этаж
€ 36,379
Однокомнатная квартира с ремонтом возле городского парка в Фаниполе! Адрес: г. Фаниполь, ул.…
Дом в Фанипольский сельский Совет, Беларусь
Дом
Фанипольский сельский Совет, Беларусь
135 м²
€ 214,259
Квартира в Вязань, Беларусь
Квартира
Вязань, Беларусь
37 м² 2/5 Этаж
€ 14,132
Продается 1/2 доли в 1-комнатной квартире Адрес: г. Фаниполь, ул. Брестская, д. 7 ⭕️ О Вашем…
Коттедж в Черкассы, Беларусь
Коттедж
Черкассы, Беларусь
123 м²
€ 150,346
Продаётся коттедж в 11-ти км. от Минска. Адрес: аг. Черкассы, ул. Ленинская ❤️Престижный кот…
Коттедж в Фанипольский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Фанипольский сельский Совет, Беларусь
164 м²
€ 91,083
Современный дом с участком 25 соток! Адрес: д. Уса, ул. Центральная   ❤️ Блочный дом по…
Коттедж в Гричино, Беларусь
Коттедж
Гричино, Беларусь
277 м²
€ 90,718
Продается большой двухуровневый дом  с хоз. постройкой в аг. Гричино Дзержинского район…
Дом в Фанипольский сельский Совет, Беларусь
Дом
Фанипольский сельский Совет, Беларусь
113 м²
Цена по запросу
Заезжай и живи! Все для спокойной жизни! Отопление печное, в каждой комнате радиаторы. Все к…
Коттедж в Фанипольский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Фанипольский сельский Совет, Беларусь
101 м²
€ 111,233
Продаётся новый стильный энергоэффективный современный коттедж "Шале" премиум-клас…
Квартира 2 комнаты в Фанипольский сельский Совет, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Фанипольский сельский Совет, Беларусь
2 Количество комнат 55 м² 7/9 Этаж
€ 58,807
Продается 2-комнатная квартира по адресу: Минская обл., Дзержинский р-н, г. Фаниполь, ул. Бр…
Коттедж в Фанипольский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Фанипольский сельский Совет, Беларусь
154 м²
€ 113,968
Дом д. Волковичи Дзержинского района, 15 минуть на авто от МКАД (17км). Остановка электрички…
Коттедж в Фанипольский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Фанипольский сельский Совет, Беларусь
191 м²
€ 126,732
Дом под чистовую отделку в д. Волковичи Дзержинского района, 17км от МКАД. Остановка электри…
Дом в Фанипольский сельский Совет, Беларусь
Дом
Фанипольский сельский Совет, Беларусь
135 м²
€ 63,813
Современный дом в пригороде Минска. Адрес: Дзержинский р-н, Фанипольский с/с, д. Павелково.…
Квартира 1 комната в Фанипольский сельский Совет, Беларусь
Квартира 1 комната
Фанипольский сельский Совет, Беларусь
1 Количество комнат 44 м² 1/9 Этаж
€ 51,969
Продается уютная с ремонтом квартира в новостройке в г. Фаниполь 44.4 метра по СНБ Жила…
Дом в Фанипольский сельский Совет, Беларусь
Дом
Фанипольский сельский Совет, Беларусь
196 м²
€ 118,526
Продается отличный жилой дом с мансардным этажом в д. Шпильки, Брестское направление. Распол…
Квартира 1 комната в Вязань, Беларусь
Квартира 1 комната
Вязань, Беларусь
1 Количество комнат 39 м² 5/5 Этаж
€ 36,379
Однокомнатная квартира с ремонтом возле городского парка в Фаниполе! Адрес: г. Фаниполь, ул.…
Коттедж в Фанипольский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Фанипольский сельский Совет, Беларусь
356 м²
€ 227,024
Благоустроенный коттедж со стильным функциональным ремонтом, полностью укомплектован мебелью…
Дом в Фанипольский сельский Совет, Беларусь
Дом
Фанипольский сельский Совет, Беларусь
331 м²
€ 57,349
Продается дом в д. Волковичи (Минская обл., Дзержинский р-н)
Квартира 1 комната в Фанипольский сельский Совет, Беларусь
Квартира 1 комната
Фанипольский сельский Совет, Беларусь
1 Количество комнат 42 м² 2/9 Этаж
€ 40,025
Продается просторная 1- комнатная квартира в ближайшем пригороде Минска!   В самом комф…
Квартира 1 комната в Фанипольский сельский Совет, Беларусь
Квартира 1 комната
Фанипольский сельский Совет, Беларусь
1 Количество комнат 25 м² 7/10 Этаж
€ 28,720
Фаниполь – один из самых уютных городов-спутников вблизи Минска. Всего 7-10 минут на м…
Квартира 1 комната в Фанипольский сельский Совет, Беларусь
Квартира 1 комната
Фанипольский сельский Совет, Беларусь
1 Количество комнат 42 м² 7/9 Этаж
€ 40,937
Продается 1-комнатная квартира по адресу: Минская обл., Дзержинский р-н, г. Фаниполь, ул. Бр…
Квартира 1 комната в Вязань, Беларусь
Квартира 1 комната
Вязань, Беларусь
1 Количество комнат 41 м² 8/10 Этаж
€ 36,375
Фаниполь – один из самых уютных городов-спутников вблизи Минска. Первый дом в ЖК "…
Квартира 1 комната в Вязань, Беларусь
Квартира 1 комната
Вязань, Беларусь
1 Количество комнат 41 м² 10/10 Этаж
€ 36,375
Фаниполь – один из самых уютных городов-спутников вблизи Минска. Первый дом в ЖК "…
Квартира 1 комната в Вязань, Беларусь
Квартира 1 комната
Вязань, Беларусь
1 Количество комнат 41 м² 9/10 Этаж
€ 36,375
Фаниполь – один из самых уютных городов-спутников вблизи Минска. Первый дом в ЖК "…
Дом в Гричино, Беларусь
Дом
Гричино, Беларусь
92 м²
€ 61,998
Продается квартира в доме.  Брестское направление, автодорога М1, до Фаниполя 7 км, до …
Дом в Фанипольский сельский Совет, Беларусь
Дом
Фанипольский сельский Совет, Беларусь
148 м²
€ 132,203
Этот потрясающей красоты дом строился для себя, поэтому все сделано с любовью и магией. В до…
Дом в Фанипольский сельский Совет, Беларусь
Дом
Фанипольский сельский Совет, Беларусь
116 м²
Цена по запросу
Продаётся дом на участке в 11 соток в деревне `Антосино`, 3 км. от г. Фаниполь, 20 км от МКА…
Квартира 3 комнаты в Вязань, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Вязань, Беларусь
3 Количество комнат 69 м² 2/2 Этаж
Цена по запросу
Малоэтажная современная застройка 2003 года через дорогу от границы Фаниполя. Кирпичный дом …
Дом в Фанипольский сельский Совет, Беларусь
Дом
Фанипольский сельский Совет, Беларусь
314 м²
€ 179,613
Дом для большой и дружной семьи в 17 км от МКАД в Брестском направлении.   Состоит из 2…
Квартира 5 комнат в Фанипольский сельский Совет, Беларусь
Квартира 5 комнат
Фанипольский сельский Совет, Беларусь
5 Количество комнат 314 м² 1/1 Этаж
€ 179,613
Дом для большой и дружной семьи в 17 км от МКАД в Брестском направлении. Состоит из 2-х авто…
Дом в Фанипольский сельский Совет, Беларусь
Дом
Фанипольский сельский Совет, Беларусь
38 м²
€ 25,529
Продаётся небольшой дом с участком 17 соток в 4 км от Фаниполя в деревне Бережа, Фанипольски…

Параметры недвижимости в Фанипольский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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