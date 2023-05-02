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Петришковский сельский Совет
Жильё в Петришковский сельский Совет, Беларусь
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90 объектов найдено
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Дом
Петришковский сельский Совет, Беларусь
131 м²
€ 20,969
Продается дача,Молодеченское направление,22 км от МКАД,с.т. Простоквашино.От д.Лисицы 2.5-3к…
Дом
Петришковский сельский Совет, Беларусь
38 м²
€ 10,931
❤️ Идеальное место для отдыха от шума и суеты городской жизни - Ваша собственная дача! Именн…
Дом
Петришковский сельский Совет, Беларусь
28 м²
€ 14,587
Дом
Петришковский сельский Совет, Беларусь
62 м²
€ 16,137
Любите свежий воздух и отдых на природе? Вы пришли по адресу! Продается обустроенная уютная …
Дом
Петришковский сельский Совет, Беларусь
112 м²
€ 14,131
Трёхуровневый дачный дом с баней и гаражом! Адрес: СТ "Лесное-Векшицы". ❤️Атмосфер…
Дом
Петришковский сельский Совет, Беларусь
82 м²
€ 11,214
Отличная дача в прекрасном месте! Дом не большой, в два этажа ,но крепкий и сухой, 1 этаж т…
Дом
Петришковский сельский Совет, Беларусь
103 м²
€ 14,131
Продажа дома в Молодеченском направлении Адрес: СТ Лукоморье ⭕️ В каком доме Вы будете жить:…
Дом
Петришковский сельский Совет, Беларусь
43 м²
€ 10,028
Продается дачный домик в 23 км от Минска, СТ "Родник-1982". Для сезонного проживан…
Квартира 2 комнаты
Петришковский сельский Совет, Беларусь
2 Количество комнат
54 м²
2/5 Этаж
€ 38,290
Квартира полностью готова к ремонту.. Произведен демонтаж и вывоз строительного …
Дом
Петришковский сельский Совет, Беларусь
47 м²
€ 10,940
Ищете спокойное красивое место для отдыха? Описание Предлагается готовая к покупке Да…
Дом
Петришковский сельский Совет, Беларусь
60 м²
€ 31,818
Продается жилой дом в д.Новашино,ул. Центральная 10. Молодеченское направление.22 км от МКАД…
Коттедж
Петришковский сельский Совет, Беларусь
158 м²
€ 100,193
Дом
Петришковский сельский Совет, Беларусь
177 м²
€ 68,376
Просторный современный дом около Заславля! Адрес: СТ Мара-Росинка ❤️Уникальный просторный до…
Квартира 5 комнат
Петришковский сельский Совет, Беларусь
5 Количество комнат
198 м²
1/2 Этаж
€ 135,840
Продается квартира в 2-квартирном жилом доме с участком и всеми коммуникациями в самом живап…
Дом
Петришковский сельский Совет, Беларусь
41 м²
€ 54,610
Продажа готового дома в 20-ти километрах от Минска! Адрес: СТ Солнечная поляна ⭕️ О Вашем бу…
Дом
Петришковский сельский Совет, Беларусь
61 м²
€ 48,228
Уютный дом в д. Липени на Центральной улице Адрес: д. Липени, ул. Центральная ⭕️ О Вашем буд…
Квартира 5 комнат
Петришковский сельский Совет, Беларусь
5 Количество комнат
196 м²
2/2 Этаж
€ 163,190
Продается квартира в 2-квартирном жилом доме с участком и всеми коммуникациями в самом живап…
Дом
Петришки, Беларусь
64 м²
€ 31,726
Дом на участке 25 соток в аг Петришки Адрес: аг. Петришки, ул. Привокзальная ❤️Одноуровневый…
Дом
Петришковский сельский Совет, Беларусь
127 м²
€ 15,499
Трёхуровневый дачный дом с участком в СТ Колос! Адрес: СТ "КОЛОС" Минского района …
Квартира 2 комнаты
Петришки, Беларусь
2 Количество комнат
52 м²
2/2 Этаж
€ 32,729
Двухкомнатная квартира в центре благоустроенного аг. Петришки! Адрес: Петришки, ул. Солнечна…
Квартира 1 комната
Петришковский сельский Совет, Беларусь
1 Количество комнат
32 м²
4/5 Этаж
€ 30,997
Квартира от первого собственника. Уютная, напитанная добротой. Пригород Минска -25 минут на …
Коттедж
Петришковский сельский Совет, Беларусь
198 м²
€ 135,840
Эксклюзивный таунхаус в доме на 2 семьи в Заславле Адрес: Заславль, ул. Молодечненская ❤️ Пр…
Дом
Петришковский сельский Совет, Беларусь
€ 168,660
Продается комфортабельный загородный деревянный дом д. Захаричи, 17 км от МКАД Расстояние - …
Дом
Петришковский сельский Совет, Беларусь
79 м²
€ 81,960
Жилой дом в стиле шале садовое товарищество Союз-2, Петришковский с/с, Минский р-н, Ми…
Дом
Петришковский сельский Совет, Беларусь
87 м²
€ 10,028
Дом из сруба , веранда, кухня, две комнаты на первом этаже, комната на втором этаже, прекрас…
Дом
Петришки, Беларусь
40 м²
€ 27,350
Продается дом в аг. Петришки 27 км от МКАД Молодечненское направление. Участок 15 соток, час…
Дом
Петришковский сельский Совет, Беларусь
118 м²
€ 86,609
Современная дача для круглогодичного проживания (117 кв.м.) Отопление комбинированное: газов…
Коттедж
Петришковский сельский Совет, Беларусь
107 м²
€ 84,330
Дом из дерева в живописном месте. 20 минут пути от Минска. &…
Дом
Петришковский сельский Совет, Беларусь
107 м²
€ 84,330
Дом из дерева в живописном месте. 20 минут пути от Минска. &n…
Дом
Петришковский сельский Совет, Беларусь
152 м²
€ 36,376
Д. Щеки Дом (незавершенное законсервированное капитальное строение) с земельным участком в 2…
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