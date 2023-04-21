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Жильё в Слоним, Беларусь
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71 объект найдено
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Квартира 2 комнаты
Слоним, Беларусь
2 Количество комнат
37 м²
2/2 Этаж
€ 12,764
Квартира 2 комнаты
Слоним, Беларусь
2 Количество комнат
47 м²
1/5 Этаж
€ 14,588
Продается 2- комнатная квартира в центре города по ул. Брестская 93 на 1 этаже/5 этажного до…
Квартира 2 комнаты
Слоним, Беларусь
2 Количество комнат
46 м²
2/9 Этаж
€ 17,323
Продается просторная 2-х комнатная квартира в центре города на 2 этаже, 9 этажного дома. Удо…
Квартира 1 комната
Слоним, Беларусь
1 Количество комнат
24 м²
2/5 Этаж
€ 9,117
В развитом районе города продается 1/2 доля в 2-комнатной квартире на 2-м этаже. Санузел раз…
Квартира 2 комнаты
Слоним, Беларусь
2 Количество комнат
52 м²
4/5 Этаж
€ 14,132
Продается 2- комнатная квартира с хорошей планировкой по ул. Пушкина 77а на 5 этаже/5 этажно…
Квартира 2 комнаты
Слоним, Беларусь
2 Количество комнат
42 м²
2/4 Этаж
€ 17,779
Продается 2- комнатная квартира по ул. Красноармейская 85, на 2 этаже/4 этажного дома. Площа…
Квартира 2 комнаты
Слоним, Беларусь
2 Количество комнат
40 м²
2/5 Этаж
€ 15,408
По улице Брестская продается 2к квартира, на 2м этаже, с балконом. Везде стоят окна ПВХ, дво…
Квартира 3 комнаты
Слоним, Беларусь
3 Количество комнат
74 м²
1/2 Этаж
€ 32,914
В старинном кирпичном доме на 1м этаже продается эксклюзивная благоустроенная 3-комнатная кв…
Квартира 3 комнаты
Слоним, Беларусь
3 Количество комнат
55 м²
3/5 Этаж
€ 16,594
Продается 3- комнатная квартира в центре города, на 3 этаже кирпичного 5-этажного дома, по у…
Квартира 1 комната
Слоним, Беларусь
1 Количество комнат
26 м²
1/1 Этаж
€ 6,747
В самом центре города не далеко от реки и РДК продается 1-комнатная квартира в частном доме.…
Дом
Слоним, Беларусь
111 м²
€ 60,996
Предлагаем купить теплый дом площадью 140 м.кв. для круглогодичного проживания дружной семье…
Дом
Слоним, Беларусь
114 м²
€ 61,087
Продается комфортный с отличной планировкой двухэтажный дом 1998г.постройки. Удачное местора…
Квартира 2 комнаты
Слоним, Беларусь
2 Количество комнат
51 м²
1/4 Этаж
€ 22,794
Продается 2-х комнатная квартира по улице Франциска Скорины. Квартира не угловая, просторная…
Дом
Слоним, Беларусь
111 м²
€ 36,014
Продается жилой дом по ул. Подлесная. 1974 года постройки. Удобная и практичная планировка д…
Квартира 4 комнаты
Слоним, Беларусь
4 Количество комнат
86 м²
4/5 Этаж
€ 26,441
Продается просторная 4-х комнатная квартира по ул. Брестская на 4 этаже, 5 этажного дома. Че…
Квартира 3 комнаты
Слоним, Беларусь
3 Количество комнат
66 м²
1/5 Этаж
€ 27,261
Продается просторная 3-х комнатная квартира в одном из самых востребованных для жилья районо…
Квартира 1 комната
Слоним, Беларусь
1 Количество комнат
24 м²
1/1 Этаж
€ 6,291
В центре города продается 1-комнатная квартира в 1-этажном доме со своим участком. Все комму…
Дом
Слоним, Беларусь
120 м²
€ 50,146
В живописном районе, в Рыщицах, продается благоустроенный компактный дом на 2 этажа. К дому …
Квартира 3 комнаты
Слоним, Беларусь
3 Количество комнат
73 м²
1/5 Этаж
€ 23,158
Срочно продается 3-комнатная квартира по ул. Коссовский тракт, расположена на 1 этаже 5-этаж…
Квартира 3 комнаты
Слоним, Беларусь
3 Количество комнат
61 м²
5/5 Этаж
€ 18,144
В зелёном и спокойном районе города по улице Красноармейская продается 3-комнатная квартира …
Квартира 3 комнаты
Слоним, Беларусь
3 Количество комнат
54 м²
1/5 Этаж
€ 17,779
Продаётся 3-х комнатная квартира с хорошей планировкой в районе ул. Брестская 71/1 на 1-м эт…
Квартира 3 комнаты
Слоним, Беларусь
3 Количество комнат
74 м²
4/5 Этаж
€ 20,970
Продается 3- комнатная квартира по ул. Брестская 97, на 4 этаже/5 этажного дома. Площадь общ…
Дом
Слоним, Беларусь
104 м²
€ 57,440
Продается жилой дом по переулку Багратиона 2015 года постройки. Удобная и практичная планиро…
Квартира 2 комнаты
Слоним, Беларусь
2 Количество комнат
58 м²
3/5 Этаж
€ 20,058
В уютном районе города Слонима по ул. Ершова на 3м этаже продается 2-ух комнатная квартира, …
Квартира 4 комнаты
Слоним, Беларусь
4 Количество комнат
77 м²
8/9 Этаж
€ 21,699
Продается просторная 4-х комнатная квартира в центре города на 8 этаже, 9 этажного дома. Удо…
Квартира 2 комнаты
Слоним, Беларусь
2 Количество комнат
42 м²
5/5 Этаж
€ 16,411
Продается 2- комнатная квартира по ул. Брестская 77/1, на 5 этаже/5 этажного дома. Площадь о…
Квартира 2 комнаты
Слоним, Беларусь
2 Количество комнат
42 м²
1/4 Этаж
€ 15,317
Продается 2- комнатная квартира в центре города по ул. В. Крайнего 27 на 1 этаже/4 этажного …
Квартира 3 комнаты
Слоним, Беларусь
3 Количество комнат
63 м²
4/5 Этаж
€ 29,176
Продается 3-комнатная квартира на 4 этаже в благоустроенном районе города по ул. Ф. Скорины.…
Квартира 2 комнаты
Слоним, Беларусь
2 Количество комнат
42 м²
5/5 Этаж
€ 13,676
Продается 2- комнатная квартира в центре города с тихим двориком по ул. Хлюпина 4, на 5 этаж…
Дом
Слоним, Беларусь
121 м²
€ 42,852
В живописном месте по Минскому тракту продается дом на 2 отдельных входа. В одной части дома…
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