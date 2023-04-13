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Продажа жилой недвижимости в Бресте
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1 477 объектов найдено
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Квартира 3 комнаты
Брест, Беларусь
3 Количество комнат
70 м²
5/9 Этаж
€ 67,289
Лот 7081. Уютная трехкомнатная квартира в центре города в тёплом кирпичном доме на 5 этаже д…
Квартира 3 комнаты
Брест, Беларусь
3 Количество комнат
72 м²
9/9 Этаж
€ 56,286
Лот 7078. Продаётся просторная 3-комнатная квартира в г. Бресте по ул. Краснознаменной. Квар…
Квартира 2 комнаты
Брест, Беларусь
2 Количество комнат
78 м²
3/8 Этаж
€ 136,396
Лот 7084. Элитный кирпичный дом в центре Бреста в районе парка 1 Мая. Просторная двухкомнатн…
Квартира 1 комната
Брест, Беларусь
1 Количество комнат
35 м²
3/9 Этаж
€ 25,461
Лот 7080. Предлагаем купить уютную однокомнатную квартиру в самом центре города на 3 этаже д…
Квартира
Брест, Беларусь
21 м²
€ 24,551
Лот 7075. В продаже часть одноэтажного кирпичного дома 1969 года постройки в микрорайоне Дуб…
Квартира 1 комната
Брест, Беларусь
1 Количество комнат
32 м²
5/9 Этаж
€ 28,098
1-комнатная квартира, г. Брест, Партизанский пр-т, 1975 г.п., 5 / 9 кирпич, 34,6 / 31,6 / 17…
Дом
Брест, Беларусь
214 м²
€ 270,064
Лот 7069. В восточной части города Бреста продаётся очень необычный объект, аналог которому …
Квартира 1 комната
Брест, Беларусь
1 Количество комнат
37 м²
3/9 Этаж
€ 29,098
Лот 7074. Продаётся однокомнатная квартира на 3 этаже 9-этажного панельного дома 1983 года п…
Квартира 1 комната
Брест, Беларусь
1 Количество комнат
30 м²
3/5 Этаж
€ 26,279
1-комнатная квартира, г. Брест, пр-т Машерова, 1966 г.п., 3 / 5 кирпичного, 30,9 / 30,2 / 19…
Квартира 2 комнаты
Брест, Беларусь
2 Количество комнат
61 м²
6/9 Этаж
€ 56,377
ЛОТ 7071. Продается светлая уютная двухкомнатная квартира общей площадью 60,5 кв.м в микрора…
Квартира 2 комнаты
Брест, Беларусь
2 Количество комнат
57 м²
1/9 Этаж
€ 47,284
Лот 7072. Двухкомнатная квартира на 1 этаже 9-этажного панельного дома 2009 года постройки в…
Квартира 2 комнаты
Брест, Беларусь
2 Количество комнат
33 м²
1/1 Этаж
€ 37,554
Лот 7073. Продаётся двухкомнатная квартира с хорошим ремонтом в кирпичном доме в самом центр…
Квартира 1 комната
Брест, Беларусь
1 Количество комнат
33 м²
5/5 Этаж
€ 23,460
1-комнатная квартира, г. Брест, ул. Красногвардейская, 1988 г.п., 5 / 5 кирпич, 33,4 / 32,5 …
Квартира 1 комната
Брест, Беларусь
1 Количество комнат
41 м²
1/10 Этаж
€ 29,916
1-комнатная квартира, г. Брест, ул. Рябиновая, 1994 г.п., 1 / 10 панель, 40,7 / 17,0 / 8,7, …
Квартира 1 комната
Брест, Беларусь
1 Количество комнат
31 м²
1/5 Этаж
€ 22,642
Лот 7070. Продаётся однокомнатная квартира в центре города по улице Кирова. Находится на пер…
Дом
Брест, Беларусь
87 м²
€ 47,284
Лот 7068. Звоните для более подробной информации Решили строиться на Плоске, но нет жел…
Квартира 1 комната
Брест, Беларусь
1 Количество комнат
37 м²
4/5 Этаж
€ 28,098
Лот 7066. Однокомнатная квартира в самом центре г. Бреста. Кирпичный дом. Общая площадь 36.7…
Дом
Брест, Беларусь
59 м²
€ 17,822
Садовый домик в Брестском р-не. 1991 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.- 58,6 кв.м. 3 комнаты. Стен…
Квартира 2 комнаты
Брест, Беларусь
2 Количество комнат
67 м²
9/13 Этаж
€ 62,469
Предлагаем купить уютную и аккуратную 2-х комнатную квартиру в г. Брест на ул. Стафеева (м-н…
Квартира 1 комната
Брест, Беларусь
1 Количество комнат
42 м²
5/9 Этаж
€ 38,918
1-комнатная квартира, г. Брест, ул. Вульковская, 2022 г.п., 5 / 9 панель, 44,9 / 42,2 / 17,1…
Квартира 1 комната
Брест, Беларусь
1 Количество комнат
41 м²
9/10 Этаж
€ 30,916
1-комнатная квартира, г. Брест, ул. Ясеневая, 2009 г.п., 9 / 10 панель, 43,4 / 40,7 / 17,0 /…
Квартира 2 комнаты
Брест, Беларусь
2 Количество комнат
66 м²
5/10 Этаж
€ 56,377
Продается 2-комнатная квартира в г. Бресте, на ул. Суворова. Квартира расположена на 5-этаже…
Квартира 1 комната
Брест, Беларусь
1 Количество комнат
39 м²
5/5 Этаж
€ 40,828
Лот 7062. Светлая и уютная однокомнатная квартира в новом кирпичном доме 2016 год…
Квартира 2 комнаты
Брест, Беларусь
2 Количество комнат
50 м²
3/9 Этаж
€ 30,007
Продается 2-х комнатная квартира в г. Брест на ул. Красногвардейская. Расположена на …
Квартира 1 комната
Брест, Беларусь
1 Количество комнат
36 м²
5/5 Этаж
€ 40,828
1-комнатная квартира, г. Брест, ул. Красногвардейская, 2016 г.п., 5 / 5 кирпич, 38,7 / 36,0 …
Квартира 2 комнаты
Брест, Беларусь
2 Количество комнат
72 м²
5/18 Этаж
€ 60,924
Лот 7059. Продаётся двухкомнатная квартира на 5 этаже 18-этажного монолитно-каркасного жилог…
Квартира 1 комната
Брест, Беларусь
1 Количество комнат
46 м²
8/9 Этаж
€ 41,192
Предлагаем купить новую просторную 1-комнатную квартиру в г. Брест на ул. Советской Конститу…
Квартира 1 комната
Брест, Беларусь
1 Количество комнат
33 м²
5/5 Этаж
€ 30,553
1-комнатная квартира, г. Брест, ул. Мицкевича, 1984 г.п., 5 / 5 кирпич, 33,9 / 33,1 / 18,6 /…
Дом
Брест, Беларусь
114 м²
€ 89,112
Жилой дом под чистовую отделку в г.Бресте. 2019 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ ~ 114,0 кв.м, общ.~ 114…
Квартира 4 комнаты
Брест, Беларусь
4 Количество комнат
59 м²
5/5 Этаж
€ 33,190
Продается 4-х комнатная квартира в г. Брест на ул. Советской Конституции. Расположена…
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