Купить недвижимость в Колодищи, Беларусь

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Беларусь
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Колодищанский сельский Совет
Колодищи
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128 объектов найдено
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Дом
Колодищи, Беларусь
135 м²
€ 268,731
Продается великолепный коттедж в аг. Колодищи. Минский р-н, 8 км от МКАД, Московское на…
Коттедж
Колодищи, Беларусь
297 м²
€ 271,445
Статусный коттедж в перспективном и живописном месте аг. Колодищи , ул. Троицкая 7. В непоср…
Дом
Колодищи, Беларусь
60 м²
€ 45,150
Роскошный таунхаус с ремонтом в аг. Колодищи! Адрес: аг. Колодищи, пер. Восточный ❤️ Таунхау…
Дом
Колодищи, Беларусь
34 м²
€ 45,150
Продаётся дом в волшебном месте аг. Колодищи! Адрес: аг. Колодищи, ул. Пушкина ❤️ Одноуровне…
Квартира 2 комнаты
Колодищи, Беларусь
2 Количество комнат
66 м²
2/3 Этаж
€ 79,534
2-ух комнатная квартира со стильным ремонтом в аг Колодищи! Адрес: аг. Колодищи, ул. Липовая…
Дом
Колодищи, Беларусь
129 м²
€ 58,723
Продаётся дом в зелёной территории! Адрес: аг. Колодищи, ул. Чапаева ⭕️ О Вашем будущем доме…
Квартира 2 комнаты
Колодищи, Беларусь
2 Количество комнат
35 м²
1/2 Этаж
€ 33,388
Всего в 8 км от Минска продаю двухкомнатную квартиру в двухэтажном кирпичном доме. Аккуратны…
Коттедж
Колодищи, Беларусь
241 м²
€ 149,295
Продаётся дом в Аг Колодищи 2 (полигон). Дом расположился на участке в 15 соток. На участке …
Дом
Колодищи, Беларусь
219 м²
€ 298,590
Продаётся элитный частный дом в аг. Колодищи, по улице Солнечная, 28. Живописный природ…
Дом
Колодищи, Беларусь
129 м²
€ 167,301
Продажа дома аг.Колодищи, ул.Республиканская, д.83 Дом блочный, обложен кирпичом с утеплител…
Коттедж
Колодищи, Беларусь
275 м²
Цена по запросу
Предлагаем Вашему вниманию прекрасный коттедж по Московскому направлению в аг.Колодищи,…
Дом
Колодищи, Беларусь
273 м²
€ 180,873
Продаётся дом в одном из самых востребованных прогородных районов города Минска! Идеальный у…
Коттедж
Колодищи, Беларусь
315 м²
€ 221,680
Продаются коттедж в стиле шале с цокольным этажом площадью 100 кв. м и хозблок площадью 186 …
Дом
Колодищи, Беларусь
49 м²
€ 54,199
Продается жилой дом на участке в аг. Колодищи! Адрес: аг. Колодищи, ул. Ракетная О Вашем буд…
Коттедж
Колодищи, Беларусь
192 м²
€ 185,488
Продается Коттедж в аг. Колодищи (Полигон) на 15 сотках в 9км от Минска. Пирог дома:&nb…
Дом
Колодищи, Беларусь
201 м²
€ 153,819
Продаётся двухэтажный дом в живописном месте аг. Колодищи, Минский р-н,…
Коттедж
Колодищи, Беларусь
190 м²
€ 176,440
Стильный , современный коттедж - в стиле шале. Он находится в а.г. Колодищи ул. Серебр…
Квартира 3 комнаты
Колодищи, Беларусь
3 Количество комнат
70 м²
2/2 Этаж
€ 43,884
Продаётся 3-комнатная квартира Минский район, аг.Колодищи, ул.Танковая, д. 8Б. 2/2 этажного …
Таунхаус
Колодищи, Беларусь
180 м²
€ 190,012
Продажа таун-хауса в Колодищах( д. Сухорукие ул. Куйбышева). Продается часть коттеджа в уютн…
Коттедж
Колодищи, Беларусь
274 м²
€ 248,825
Продажа коттеджа, расположенного по адресу а/г Колодищи, ул. Ясная д. 25 Общая площадь СНБ- …
Дом
Колодищи, Беларусь
104 м²
€ 90,391
Дом расположен в самом центре аг. Колодищи, в полу…
Дом
Колодищи, Беларусь
119 м²
€ 75,100
Дом, площадью 119 м2, общая площадь застройки - 139 м2. Участок для любителей тихой загородн…
Дом
Колодищи, Беларусь
163 м²
€ 190,012
Коттедж на уч-ке вблизи "Глебковского биосферного заказника" в аг. Колодищи на ул.…
Коттедж
Колодищи, Беларусь
239 м²
€ 298,590
Доброго времени суток ! Продается добротный, новый коттедж на четыре спальни, который находи…
Коттедж
Колодищи, Беларусь
332 м²
Цена по запросу
Продаётся уникальный новый стильный элитарный энергоэффективный коттедж премиум-класса с соб…
Коттедж
Колодищи, Беларусь
130 м²
€ 268,731
Продается коттедж в а.г. Колодищи 8 км от МКАД Московское направление В ка…
Квартира 2 комнаты
Колодищи, Беларусь
2 Количество комнат
42 м²
2/2 Этаж
€ 34,564
Поселок Колодищи расположены в 8км от МКАД в окружении соснового леса. В поселке хорошо разв…
Дом
Колодищи, Беларусь
120 м²
€ 135,723
Дом для жизни в живописном месте возле Глебковского заповедника, замечательное расположение,…
Дом
Колодищи, Беларусь
68 м²
€ 54,018
Электричка - 500 м, магазин "Евроопт" - 700 м, достойные соседи, колонка во дворе,…
Коттедж
Колодищи, Беларусь
171 м²
€ 180,059
Продаётся двухэтажный коттедж в живописном месте аг. Колодищи, Минский р-н…
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