Купить недвижимость с бассейном в Беларуси

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Коттедж
Сёмково, Беларусь
1 105 м²
€ 1,236,677
Продается жилой комплекс, состоящий из двух отдельностоящих жилых домов, каждый из которых р…
Дом
Боровской сельский Совет, Беларусь
34 м²
€ 31,970
Продаётся двухэтажный дом с баней! Адрес: д. Яново, ул. Дачная ⭕️ О Вашем будущем доме: - До…
Дом
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
192 м²
€ 91,606
Продается отличный двухэтажный дом в д. Дубровка, с аккуратным ремонтом. Дом жило…
Коттедж
Чуденичи, Беларусь
285 м²
€ 412,226
Продается коттедж у леса (25 км от МКАД). Удобный выезд из Минска, 5 км до горнолыжног…
Коттедж
Брест, Беларусь
395 м²
€ 176,799
Продается просторный жилой дом в г. Брест на ул. 4-я Вересковая. Трехуровневый дом (1…
Дом
Одельский сельский Совет, Беларусь
124 м²
€ 59,544
Дача в окружении соснового ягодно-грибного леса. Тихое, экологически чистое место с красивой…
Дом
Должа, Беларусь
81 м²
€ 25,192
Срочная продажа!!! Цена актуальна до 1 мая! В живописном районе Должи продаётся жилой …
Дом
Острошицкий сельский Совет, Беларусь
94 м²
€ 45,803
Трёхуровневый дачный дом с баней, бассейном! Адрес: СТ Секунда ❤️Атмосферный трёхуровневый с…
Коттедж
Тельмы 1, Беларусь
319 м²
€ 164,890
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комиссию! Предлага…
Коттедж
Тюхиничи, Беларусь
166 м²
€ 123,668
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комиссию! Жилой до…
Коттедж
Тюхиничи, Беларусь
382 м²
€ 164,890
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комиссию! Предлага…
Коттедж
Колодищи, Беларусь
192 м²
€ 187,792
Продается Коттедж в аг. Колодищи (Полигон) на 15 сотках в 9км от Минска. Пирог дома:&nb…
Коттедж
Заболотский сельский Совет, Беларусь
475 м²
Цена по запросу
Продается коттедж д.Загорье Общая площадь СНБ 474,5 кв.м, общая площадь 361 кв.м ( 2 уровня+…
Дом
Пуховичский сельский Совет, Беларусь
69 м²
€ 14,199
Продается 2-х этажная кирпичная дача в ст «Красный октябрь» в. 10 км. от г…
Дом
Минск, Беларусь
773 м²
€ 430,547
Эксклюзивное предложение аналогов которому Вы не найдете! Уникальный VIP коттедж по ул.…
Коттедж
Боровляны, Беларусь
283 м²
€ 815,291
Продается уникальный VIP комплекс для жизни и бизнеса, поселок Опытный, Боровляны. 5 км от М…
Коттедж
Слобода, Беларусь
359 м²
€ 1,007,663
Продажа коттеджа, расположенного по адресу а/г Слобода ул. Светлая Общая площадь СНБ –…
Коттедж
Мирский сельский Совет, Беларусь
€ 201,533
Продажа агроэкоусадьбы «Мiрскiя крынiцы». Благоустроенная база отдыха &nbs…
Дом
Юхновка, Беларусь
207 м²
€ 247,335
Современный монументальный 2-этажный дом с цоколем, построенный из красного кирпича, о…
Дом
Горанский сельский Совет, Беларусь
177 м²
€ 366,423
Предлагаем вашему вниманию новый современный коттедж премиум- класса, полностью готовый к кр…
Коттедж
Раковский сельский Совет, Беларусь
251 м²
€ 256,404
Эксклюзивный Коттедж с банным комплексом в 26 км от МКАД в д. Бузуны, Воложинский …
Коттедж
Ждановичи, Беларусь
400 м²
€ 687,043
Коттедж
Смолевичи, Беларусь
144 м²
€ 108,095
Двухэтажный коттедж со всеми коммуникациями, полностью готовый для проживания, с бассейном и…
Дом
Новопольский сельский Совет, Беларусь
46 м²
€ 45,345
Продаются два дома на участке в д. Маховка, Пуховичский р-н, Слуцкое направление. Участок 15…
Коттедж
Бобруйск, Беларусь
252 м²
Цена по запросу
Продается элитный, современный коттедж со всем необходимым для комфортной жизни! Центр город…
Коттедж
Минск, Беларусь
244 м²
€ 348,102
Коттедж в Минске, в Центральном районе! Площадь по СНБ 249.9 кв.м, общая …
Коттедж
Лесковка, Беларусь
107 м²
€ 105,255
Цена снижена радикально! Продается коттедж рядом с Минском-70% готовности (общая…
Коттедж
Минск, Беларусь
214 м²
€ 151,149
Продается жилой дом --– теплый, светлый, комфортный, просторный и уютный--- с земельны…
Квартира
Скидель, Беларусь
161 м²
€ 109,927
Продается половина двухэтажного блокированного дома с подвалом со своим участком в городе Ск…
Коттедж
Смиловичи, Беларусь
235 м²
€ 151,149
Продаётся уютный коттедж с удобной планировкой в 25 км от Минска. Дом возводился с использо…
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