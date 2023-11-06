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Земельные участки
Кишинёв, Молдова
Редкое предложение для выгодных инвестиций! Продаем участки в "клубной" зоне. Согласно про…
€100,000
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Земельные участки
Озд, Венгрия
1 030 м²
€3,423
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Земельные участки
Озд, Венгрия
40 000 м²
€5,134
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Земельные участки
Озд, Венгрия
2 457 м²
€3,423
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Земельные участки
Будапешт, Венгрия
1 026 м²
The property is located in Széphalom, in the 2nd district. It is situated in a quiet environ…
€392,306
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Земельные участки
Будапешт, Венгрия
901 м²
€631,902
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Земельные участки
Будапешт, Венгрия
1 940 м²
€997,879
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Земельные участки
периферия Центральная Македония, Греция
Продается земельный участок площадью 926 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории с …
€300,000
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Земельные участки
периферия Центральная Македония, Греция
Продается земельный участок площадью 3000 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории с…
€450,000
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Земельные участки с видом на море, с ландшафтным дизайном
Неос-Мармарас, Греция
-1
Tripotamos ПРОДАЁТСЯ Сельхоз. земля Площадь: 6000 m2, Код. HPS4145, 1.200.000 €
€1,20 млн
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Земельные участки
Mrgani, Хорватия
Муниципалитет Канфанар расположен в самом сердце полуострова Истрия, на стыке зеленой и сине…
€680,000
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Земельные участки
Загреб, Хорватия
Земельный участок расположен в зоне смешанного преимущественно жилого использования (М1). На…
€1,27 млн
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Земельные участки с видом на море, с ландшафтным дизайном
The Municipality of Sithonia, Греция
-1
Kalogria ПРОДАЁТСЯ Сельхоз. земля Площадь: 5000 m2, Код. HPS4146, 800.000 €
€800,000
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Земельные участки с видом на море, с ландшафтным дизайном
Полийирос, Греция
-1
Vatopedi ПРОДАЁТСЯ Сельхоз. земля Площадь: 45000 m2, Код. HPS4147, 1.200.000 €
€1,20 млн
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Земельные участки с видом на море, с ландшафтным дизайном
The Municipality of Sithonia, Греция
-1
Neos Marmaras ПРОДАЁТСЯ Сельхоз. земля Площадь: 12458 m2, Код. HPS4150, 900.000 €
€900,000
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Земельные участки с видом на море, с ландшафтным дизайном
Полийирос, Греция
-1
Vatopedi ПРОДАЁТСЯ Сельхоз. земля Площадь: 13750 m2, Код. HPS4152, 1.600.000 €
€1,60 млн
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Земельные участки с видом на море, с ландшафтным дизайном
Пиргадикия, Греция
-1
Pirgadikia ПРОДАЁТСЯ Сельхоз. земля Площадь: 15000 m2, Код. HPS4153, 800.000 €
€800,000
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Земельные участки с видом на море, с ландшафтным дизайном
Никити, Греция
-1
Nikiti ПРОДАЁТСЯ Сельхоз. земля Площадь: 7800 m2, Код. HPS4155, 880.000 €
€880,000
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Земельные участки с видом на море, с ландшафтным дизайном
Пиргадикия, Греция
-1
Pirgadikia ПРОДАЁТСЯ Сельхоз. земля Площадь: 12750 m2, Код. HPS4156, 800.000 €
€800,000
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Земельные участки 1 комната
Херсониссос, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 1000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€129,000
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Земельные участки
Пятра Албэ, Молдова
Продается комплекс участков общей площадью 9 Га. Предполагается под инвестиционные проект…
€900,000
Рекомендовать
Земельные участки
Arta Municipality, Греция
600 м²
Land is 600 sq. meters and is located in Fourka village 400 meters to the beach. The propert…
€45,000
Рекомендовать
Земельные участки
Вильнюс, Литва
€85,000
Рекомендовать
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Stropeliai, Литва
€16,500
Рекомендовать
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Вильнюс, Литва
€98,900
Рекомендовать
Земельные участки
Raisteniskes, Литва
€75,000
Рекомендовать
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements
Ретавас, Литва
ВЫБРАННЫЙ ИСТОЧНИК УПРАВЛЕНИЯ ДОМОМ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ BARTKUčIC! Вы ищете место, которое могло…
€79,900
Рекомендовать
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Вильнюс, Литва
Рядом с Региональным парком Веркия и рекой Нерис продается участок земли площадью 8,4 в Верк…
€68,900
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Земельные участки с асфальтированной дорогой
Ponasai, Литва
ПРОДАВАЙТЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПОСЛЕДНИЙ ИЗ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА! Вы ищете место, которое м…
€9,900
Рекомендовать
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с Geodesic measurements
Вильнюс, Литва
ВЫБОР СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЫБОРА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАРКЕТИНГОВ! Вы ищете место, которо…
€12,900
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