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Витебск
Продажа недвижимости в Витебске
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52 объекта найдено
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Дом
Витебск, Беларусь
15 м²
€ 3,152
Предлагаю компактный садовый домик в Себяхах, 2-ой Бурный проезд. Общая площадь 14,8 м2, кар…
Квартира 3 комнаты
Витебск, Беларусь
3 Количество комнат
62 м²
5/5 Этаж
€ 25,217
Продаётся трехкомнатная квартира в центре города по проспекту Фрунзе. Расположена на 5-ом эт…
Квартира 2 комнаты
Витебск, Беларусь
2 Количество комнат
63 м²
4/10 Этаж
€ 35,574
Продаётся двухкомнатная квартира новой планировки по ул. Марка Фрадкина. Расположена на 4-ом…
Квартира 3 комнаты
Витебск, Беларусь
3 Количество комнат
65 м²
5/5 Этаж
€ 22,425
Предлагаем Вашему вниманию недорогую 3-комнатную квартиру в г.Витебске по ул.Шумилинской. Кв…
Квартира 2 комнаты
Витебск, Беларусь
2 Количество комнат
63 м²
1/10 Этаж
€ 38,727
Продаётся двухкомнатная квартира новой планировки в Медцентре. Расположена на 1-ом этаже 10-…
Дом
Витебск, Беларусь
27 м²
€ 3,512
В продаже садовый домик в Улановичах. Дом общей площадью 27 кв.м., на две комнаты. Удобства …
Квартира 3 комнаты
Витебск, Беларусь
3 Количество комнат
63 м²
5/9 Этаж
€ 36,925
Предлагаем Вашему вниманию трехкомнатную квартиру по ул. Терешковой, 26. Расположена на 5-ом…
Квартира 2 комнаты
Витебск, Беларусь
2 Количество комнат
52 м²
6/10 Этаж
€ 38,636
В продаже уютная двухкомнатная квартира в кирпичном доме 1996 года постройки. Квартира обору…
Квартира 4 комнаты
Витебск, Беларусь
4 Количество комнат
95 м²
6/10 Этаж
€ 54,037
Вашему вниманию предлагаем 4-комнатную квартиру по ул. Правды в районе 3-ей гимназии. Кварти…
Квартира 1 комната
Витебск, Беларусь
1 Количество комнат
40 м²
7/10 Этаж
€ 27,829
Продаётся однокомнатная квартира новой планировки по ул. Медицинская. Расположена на 7 этаже…
Коттедж
Витебск, Беларусь
172 м²
€ 124,285
Продается коттедж на Клинах 2019 года постройки. Все коммуникации центральные. С двумя сануз…
Квартира
Витебск, Беларусь
40 м²
€ 15,310
Продаётся полдома с газовым отоплением, водопроводом, местной канализацией (оплачена врезка …
Квартира 1 комната
Витебск, Беларусь
1 Количество комнат
36 м²
4/9 Этаж
€ 22,515
Продаётся однокомнатная квартира по проспекту Строителей в районе ТЦ Мега, ТЦ Трио. Располож…
Дом
Витебск, Беларусь
€ 46,832
Продается кирпичный жилой дом со всеми удобствами по ул. Полярная. Отопление газовое. Канали…
Дом
Витебск, Беларусь
59 м²
€ 23,866
Продаётся жилой дом с газом, водой и местной канализацией (3 кольца) в Тарном по ул.Даниленк…
Квартира 1 комната
Витебск, Беларусь
1 Количество комнат
50 м²
3/5 Этаж
€ 29,720
Предлагаем Вашему вниманию 1-комнатную квартиру новой планировки по ул. Суворова 37"А&q…
Квартира 5 комнат
Витебск, Беларусь
5 Количество комнат
98 м²
6/9 Этаж
€ 55,478
Продаётся 5-ти комнатная квартира по пр-ту Строителей в районе Ледового дворца. Квартира рас…
Квартира 2 комнаты
Витебск, Беларусь
2 Количество комнат
44 м²
1/5 Этаж
€ 20,084
Продаётся 2-комнатная квартира в самом центре Витебска по Московскому пр-ту в районе Детской…
Дом
Витебск, Беларусь
64 м²
€ 17,112
Продается земельный участок с домом под снос. Участок 6,4 сотки с уклоном в сторону до…
Квартира 4 комнаты
Витебск, Беларусь
4 Количество комнат
85 м²
3/9 Этаж
€ 45,481
Продаётся четырехкомнатная квартира новой планировки по ул. Чкалова. Расположена на 3-ем эта…
Квартира 1 комната
Витебск, Беларусь
1 Количество комнат
46 м²
3/16 Этаж
€ 99,068
Предлагаем Вашему вниманию эксклюзивную однокомнатную квартиру новой планировки с дорогим, к…
Дом
Витебск, Беларусь
96 м²
€ 33,323
Продается жилой дом с газом и водой в Борониках. Санузел в доме. Под домом полный подв…
Квартира 1 комната
Витебск, Беларусь
1 Количество комнат
35 м²
1/9 Этаж
€ 21,525
Продается однокомнатная квартира новой планировки по Московскому проспекту (в районе 3-ей по…
Квартира 3 комнаты
Витебск, Беларусь
3 Количество комнат
146 м²
3/4 Этаж
€ 126,086
Продается трехкомнатная квартира повышенной комфортности, эксклюзивной планировки по ул. Лен…
Квартира 3 комнаты
Витебск, Беларусь
3 Количество комнат
58 м²
1/4 Этаж
€ 35,124
Продается трехкомнатная квартира по ул. Советская. Расположена на 1-ом (высоком) этаже 4-х э…
Квартира 2 комнаты
Витебск, Беларусь
2 Количество комнат
50 м²
6/9 Этаж
€ 32,873
Продаётся двухкомнатная квартира новой планировки в районе магазина "Вулкан" по ул…
Квартира 3 комнаты
Витебск, Беларусь
3 Количество комнат
62 м²
3/9 Этаж
€ 43,230
Вашему вниманию предлагаем 3-комнатную квартиру по Московскому пр-ту. Квартира расположена н…
Квартира 2 комнаты
Витебск, Беларусь
2 Количество комнат
49 м²
7/9 Этаж
€ 30,621
Продаётся 2-комнатная квартира новой планировки по пр-ту Строителей.Квартира расположена на …
Квартира 1 комната
Витебск, Беларусь
1 Количество комнат
46 м²
2/10 Этаж
€ 39,627
Продаётся однокомнатная квартира-студия повышенной комфортности в центре города по ул. Труда…
Дом
Витебск, Беларусь
97 м²
€ 53,136
Продаётся кирпичный жилой дом общей площадью 96,52 кв.м. в районе проспекта Куйбышева. В дом…
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