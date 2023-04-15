Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Брестская область
  4. Барановичи

Купить недвижимость в Барановичи, Беларусь

108 объектов найдено
Квартира 2 комнатыв Барановичи, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Барановичи, Беларусь
2 Количество комнат 34 м² 1/2 Этаж
€ 10,767
Продается 2-комнатная квартира по ул. Фроленкова ! * 1 эт./ 2-эт. кирпичного дома. * Площадь…
Квартирав Барановичи, Беларусь
Квартира
Барановичи, Беларусь
34 м²
€ 13,482
В продаже 1-комнатная квартира в блокированном доме по ул. Защитная ! * 1 эт./ 1-эт. кирпичн…
Квартира 2 комнатыв Барановичи, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Барановичи, Беларусь
2 Количество комнат 48 м² 1/9 Этаж
€ 27,145
Продается двухкомнатная квартира в военном городке! Очень удобный первый этаже! Город: Баран…
Домв Барановичи, Беларусь
Дом
Барановичи, Беларусь
342 м²
€ 33,026
В продаже незавершенное законсервированное капитальное строение по ул. Яна Чечота! * Стены: …
Квартира 3 комнатыв Барановичи, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Барановичи, Беларусь
3 Количество комнат 73 м² 8/9 Этаж
€ 34,293
Продаётся 3х комн. квартира в г. Барановичи. СНБ 72.8 м2  - 8/9 панельного дома. -…
Квартира 2 комнатыв Барановичи, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Барановичи, Беларусь
2 Количество комнат 43 м² 3/4 Этаж
€ 20,811
Продается 2-комнатная квартира по ул. Брестская ! * 3 эт./ 4-эт. блочного дома. * Площадь: о…
Квартира 4 комнатыв Барановичи, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Барановичи, Беларусь
4 Количество комнат 76 м² 9/9 Этаж
€ 28,954
Ищете квартиру в Южном микрорайоне для Вашей семьи - это то, что Вам нужно! Квартира располо…
Квартира 2 комнатыв Барановичи, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Барановичи, Беларусь
2 Количество комнат 56 м² 1/1 Этаж
€ 26,964
Продается двухкомнатная квартира в жилом доме, по улице Шевченко с ремонтом и полностью гото…
Домв Барановичи, Беларусь
Дом
Барановичи, Беларусь
120 м²
€ 26,240
Продается жилой дом по адресу  пер. Огородный, д. 25. Дом  деревянный с одной дере…
Квартира 2 комнатыв Барановичи, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Барановичи, Беларусь
2 Количество комнат 44 м² 3/4 Этаж
€ 23,978
Продается двухкомнантная квартира по адресу улица Ленина, 1! Полностью с ремонтом. Этаж/этаж…
Домв Барановичи, Беларусь
Дом
Барановичи, Беларусь
98 м²
€ 29,769
Предлагаем к покупке жилой дом в р-не ул. Шевченко. * Площадь: общая – 98 кв.м., жилая…
Квартира 1 комнатав Барановичи, Беларусь
Квартира 1 комната
Барановичи, Беларусь
1 Количество комнат 42 м² 3/5 Этаж
€ 14,206
1-комнатная квартира по ул. Репина. * Площадь: общая – 42 кв.м., жилая – 19,3 кв…
Квартира 3 комнатыв Барановичи, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Барановичи, Беларусь
3 Количество комнат 51 м² 3/5 Этаж
€ 20,630
3-комнатная квартира по ул. Кирова! Текстильный микрорайон! * Площадь: общая – 50,7 кв…
Домв Барановичи, Беларусь
Дом
Барановичи, Беларусь
332 м²
€ 31,488
В продаже незавершенное кирпичное капитальное строение по ул. Литовская. * Площадь: 332,1 кв…
Квартира 1 комнатав Барановичи, Беларусь
Квартира 1 комната
Барановичи, Беларусь
1 Количество комнат 30 м² 2/4 Этаж
€ 13,572
   Продается просторная и очень светлая однокомнатная квартира по улице Репина. Ра…
Домв Барановичи, Беларусь
Дом
Барановичи, Беларусь
260 м²
€ 47,955
Продается усадьба в д. Малаховцы. Отличный вариант для покупки в кредит в белорусских рублях…
Квартира 2 комнатыв Барановичи, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Барановичи, Беларусь
2 Количество комнат 61 м² 3/9 Этаж
€ 38,455
Для тех,кто ценит комфорт и уют! Квартира полностью готова к проживанию! Заезжай и живи! &nb…
Коттеджв Барановичи, Беларусь
Коттедж
Барановичи, Беларусь
282 м²
€ 104,054
Дом в районе ул. 50 лет БССР! Отличный вариант для покупки в кредит в белорусских рублях.&nb…
Квартира 4 комнатыв Барановичи, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Барановичи, Беларусь
4 Количество комнат 81 м² 5/9 Этаж
€ 40,717
 Если Вы цените уют, комфорт  и простор, то эта квартира ждет именно Вас! Не упуст…
Квартира 4 комнатыв Барановичи, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Барановичи, Беларусь
4 Количество комнат 59 м² 1/5 Этаж
€ 31,850
Продается четырёхкомнатная квартира в Южном микрорайоне! Очень удобный первый этаж! Возможен…
Квартира 3 комнатыв Барановичи, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Барановичи, Беларусь
3 Количество комнат 55 м² 3/5 Этаж
€ 24,430
  В продаже появилась уютная трёхкомнатная квартира по улице Брестской, дом 256. А это …
Домв Барановичи, Беларусь
Дом
Барановичи, Беларусь
79 м²
€ 28,502
Продается жилой дом по ул. Молодежная, готовый для проживания!!! Дом деревянный, общая площа…
Домв Барановичи, Беларусь
Дом
Барановичи, Беларусь
80 м²
€ 31,669
Продается жилой дом по ул. Пионерская, абсолютно готовый для проживания!!! Дом деревянный 19…
Квартира 1 комнатав Барановичи, Беларусь
Квартира 1 комната
Барановичи, Беларусь
1 Количество комнат 34 м² 3/5 Этаж
€ 15,834
Хотите уютную квартиру в Южном микрорайоне- это то, что Вам нужно! Квартира под ремонт, что …
Квартира 1 комнатав Барановичи, Беларусь
Квартира 1 комната
Барановичи, Беларусь
1 Количество комнат 27 м² 1/1 Этаж
€ 7,239
Продаётся дешёво в центре города квартира в деревянном доме на шесть квартир, отопление печн…
Домв Барановичи, Беларусь
Дом
Барановичи, Беларусь
98 м²
€ 36,193
Продается дом по ул. Притыцкого. Дом деревянный 1948 года постройки. Общая площадь по СНБ-97…
Квартира 3 комнатыв Барановичи, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Барановичи, Беларусь
3 Количество комнат 78 м² 6/9 Этаж
€ 59,447
Для любителей эксклюзива и ремонта, сделанного с душой! В этой квартире Вы окунётесь в атмос…
Домв Барановичи, Беларусь
Дом
Барановичи, Беларусь
€ 35,288
Продается жилой дом по ул. Мечникова. Дом деревянный, обложенный кирпичом, 1959 года построй…
Квартира 2 комнатыв Барановичи, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Барановичи, Беларусь
2 Количество комнат 67 м² 3/9 Этаж
€ 38,907
   Если Вы цените уют, комфорт  и простор, то эта квартира ждет именно Вас! Н…
Квартира 2 комнатыв Барановичи, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Барановичи, Беларусь
2 Количество комнат 51 м² 1/5 Этаж
€ 31,669
Прекрасное расположение дома - в тихом месте города!  Хорошее месторасположение квартир…

Параметры недвижимости в Барановичи, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти