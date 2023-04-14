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Купить недвижимость в Колодищанский сельский Совет, Беларусь

Колодищи
128
210 объектов найдено
Домв Юхновка, Беларусь
Дом
Юхновка, Беларусь
207 м²
€ 243,396
СТОП Вам не надо больше ничего искать Добротный новый дом 15 км от Минска *Московское направ…
Домв Колодищи, Беларусь
Дом
Колодищи, Беларусь
135 м²
€ 268,731
Продается великолепный коттедж в аг. Колодищи. Минский р-н, 8 км от МКАД, Московское на…
Квартира 2 комнатыв Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
2 Количество комнат 55 м² 1/4 Этаж
€ 87,767
Квартира, соответствующая всем современным стандартам: - просторная, светлая и очень уютная;…
Коттеджв Колодищи, Беларусь
Коттедж
Колодищи, Беларусь
297 м²
€ 271,445
Статусный коттедж в перспективном и живописном месте аг. Колодищи , ул. Троицкая 7. В непоср…
Домв Колодищи, Беларусь
Дом
Колодищи, Беларусь
60 м²
€ 45,150
Роскошный таунхаус с ремонтом в аг. Колодищи! Адрес: аг. Колодищи, пер. Восточный ❤️ Таунхау…
Домв Колодищи, Беларусь
Дом
Колодищи, Беларусь
34 м²
€ 45,150
Продаётся дом в волшебном месте аг. Колодищи! Адрес: аг. Колодищи, ул. Пушкина ❤️ Одноуровне…
Коттеджв Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
238 м²
€ 352,879
Виртуальный тур на ПК смотреть тут Коттедж в два уровня общей площадью по СНБ 377 …
Квартира 2 комнатыв Колодищи, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Колодищи, Беларусь
2 Количество комнат 66 м² 2/3 Этаж
€ 79,534
2-ух комнатная квартира со стильным ремонтом в аг Колодищи! Адрес: аг. Колодищи, ул. Липовая…
Домв Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
192 м²
€ 90,482
 Продается отличный двухэтажный дом в д. Дубровка, с аккуратным ремонтом. Дом жило…
Коттеджв Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
231 м²
€ 140,066
Продаётся дом 2021 года постройки в СТ Ясная Поляна 18 км от МКАД. Фундамент - утепленная пл…
Домв Колодищи, Беларусь
Дом
Колодищи, Беларусь
129 м²
€ 58,723
Продаётся дом в зелёной территории! Адрес: аг. Колодищи, ул. Чапаева ⭕️ О Вашем будущем доме…
Квартира 2 комнатыв Колодищи, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Колодищи, Беларусь
2 Количество комнат 35 м² 1/2 Этаж
€ 33,388
Всего в 8 км от Минска продаю двухкомнатную квартиру в двухэтажном кирпичном доме. Аккуратны…
Коттеджв Колодищи, Беларусь
Коттедж
Колодищи, Беларусь
241 м²
€ 149,295
Продаётся дом в Аг Колодищи 2 (полигон). Дом расположился на участке в 15 соток. На участке …
Домв Колодищи, Беларусь
Дом
Колодищи, Беларусь
219 м²
€ 298,590
Продаётся элитный частный дом в аг. Колодищи, по улице Солнечная, 28. Живописный природ…
Домв Колодищи, Беларусь
Дом
Колодищи, Беларусь
129 м²
€ 167,301
Продажа дома аг.Колодищи, ул.Республиканская, д.83 Дом блочный, обложен кирпичом с утеплител…
Коттеджв Колодищи, Беларусь
Коттедж
Колодищи, Беларусь
275 м²
Цена по запросу
Предлагаем Вашему вниманию прекрасный коттедж по Московскому направлению в аг.Колодищи,…
Коттеджв Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
146 м²
€ 60,532
Продается коттедж в садовом товариществе "Овощевод"в 18 км от Минска! Дом построен…
Домв Колодищи, Беларусь
Дом
Колодищи, Беларусь
273 м²
€ 180,873
Продаётся дом в одном из самых востребованных прогородных районов города Минска! Идеальный у…
Коттеджв Колодищи, Беларусь
Коттедж
Колодищи, Беларусь
315 м²
€ 221,680
Продаются коттедж в стиле шале с цокольным этажом площадью 100 кв. м и хозблок площадью 186 …
Домв Колодищи, Беларусь
Дом
Колодищи, Беларусь
49 м²
€ 54,199
Продается жилой дом на участке в аг. Колодищи! Адрес: аг. Колодищи, ул. Ракетная О Вашем буд…
Коттеджв Колодищи, Беларусь
Коттедж
Колодищи, Беларусь
192 м²
€ 185,488
Продается Коттедж в аг. Колодищи (Полигон) на 15 сотках в 9км от Минска. Пирог дома:&nb…
Домв Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
37 м²
€ 35,288
Отличный участок площадью 15 соток с жилым домом площадью 37 кв. м. в тихом, очень живописно…
Домв Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
225 м²
€ 361,837
Продаётся дом в закрытом элитном комплексе «Зеленая гавань» ! Предлагаем к приоб…
Домв Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
166 м²
€ 95,006
Двухуровневый дом  с баней, гаражом в СТ Солнечный бор! Адрес:  СТ "Солнечный…
Домв Колодищи, Беларусь
Дом
Колодищи, Беларусь
201 м²
€ 153,819
Продаётся  двухэтажный дом в живописном месте аг. Колодищи, Минский р-н,…
Коттеджв Колодищи, Беларусь
Коттедж
Колодищи, Беларусь
190 м²
€ 176,440
Стильный , современный коттедж - в стиле шале.  Он находится в а.г. Колодищи ул. Серебр…
Домв Городище, Беларусь
Дом
Городище, Беларусь
38 м²
€ 40,717
Интересное предложение - продаются ДВА дома в живописном месте! Всего в 10 от МКАД, Московск…
Квартира 3 комнатыв Колодищи, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Колодищи, Беларусь
3 Количество комнат 70 м² 2/2 Этаж
€ 43,884
Продаётся 3-комнатная квартира Минский район, аг.Колодищи, ул.Танковая, д. 8Б. 2/2 этажного …
Квартира 1 комнатав Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Квартира 1 комната
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
1 Количество комнат 43 м² 4/5 Этаж
€ 47,865
Продается уютная 1-комнатная квартира рядом с сосновым бором в аг. Колодищи. В квартире выпо…
Таунхаусв Колодищи, Беларусь
Таунхаус
Колодищи, Беларусь
180 м²
€ 190,012
Продажа таун-хауса в Колодищах( д. Сухорукие ул. Куйбышева). Продается часть коттеджа в уютн…

Параметры недвижимости в Колодищанский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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