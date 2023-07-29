Если речь идет о новостройках, то в столице Беларуси наблюдается довольно существенная разница между стоимостью 1 кв.м в стандартных домах и в ЖК премиум-класса. В первом случае она не превышает 1000-1100 долларов США, а во втором может достигать и 3600 долларов. При этом средняя стоимость кв.м на первичном рынке - около 1380 долларов, на вторичном - 1300.