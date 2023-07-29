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Продажа жилой недвижимости в Минске

квартиры
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дома
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3 208 объектов найдено
Дом в Минск, Беларусь
Дом
Минск, Беларусь
Площадь 127 м²
Доброго времени суток, уважаемый покупатель! Предлагаю Вашему вниманию законсервированное ст…
€ 126,910
Квартира 1 комната в Минск, Беларусь
Квартира 1 комната
Минск, Беларусь
Комнаты 1
Площадь 35 м²
Этаж 9/10
1-комнатная квартира в новом престижном кирпичном доме Характеристики дома: - стро…
€ 70,707
Квартира 3 комнаты в Минск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Минск, Беларусь
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Этаж 5/6
3-комнатная квартира в ЖК «Олимпик парк»: ул. Тимирязева 126 Дом каркасно-бло…
€ 167,703
Квартира 4 комнаты в Минск, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Минск, Беларусь
Комнаты 4
Площадь 109 м²
Этаж 3/5
Четырехкомнатная квартира в центре Минска с видом на парк! Адрес: Минск, ул. Карла Маркса, д…
€ 294,613
Квартира 4 комнаты в Минск, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Минск, Беларусь
Комнаты 4
Площадь 84 м²
Этаж 1/9
Четырёхкомнатная квартира с ремонтом рядом с парком! Адрес: Минск, ул. Менделеева, д. 30 ✔ П…
€ 84,214
Квартира 3 комнаты в Минск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Минск, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 146 м²
Этаж 3/6
Просторная квартира в элитном кирпичном доме! Адрес: Минск, ул. Грибоедова, д. 2 ❤️ Трехкомн…
€ 235,599
Квартира 3 комнаты в Минск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Минск, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 89 м²
Этаж 5/10
Добро пожаловать в Вашу новую трехкомнатную квартиру!  Адрес:  Минск, ул. Леонида …
€ 140,417
Квартира 3 комнаты в Минск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Минск, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 66 м²
Этаж 6/25
Продаётся трёхкомнатная квартира со стильным ремонтом! Адрес: г. Минск, ул. Макаёнка, д. 12Б…
€ 115,035
Квартира 3 комнаты в Минск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Минск, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 76 м²
Этаж 4/9
Продаётся благоустроенная квартира в новом доме! Адрес: г. Минск, ул. Аладовых, д. 5. ⭕️ О В…
€ 87,840
Квартира 3 комнаты в Минск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Минск, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 63 м²
Этаж 4/9
Продаётся трёхкомнатная квартира возле метро! Адрес: Минск, ул. Чкалова, д. 20 ⭕️ О Вашем бу…
€ 79,319
Квартира 3 комнаты в Минск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Минск, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 59 м²
Этаж 2/16
Просторная квартира в квартале Чемпионов Адрес: Минск, пр-т Мира, д. 4 ❤️ Светлая квартира с…
€ 67,988
Квартира 3 комнаты в Минск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Минск, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 60 м²
Этаж 1/1
Квартира в частном двухквартирном доме в тихом районе! Адрес: Минск, ул. Верещагина ⭕️ О Ваш…
€ 53,846
Квартира 3 комнаты в Минск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Минск, Беларусь
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 7/9
Расположена по адресу ул. Лобанка 11, до ст.м. Каменная Горка 900 метров! Квартира находи…
€ 69,347
Квартира 4 комнаты в Минск, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Минск, Беларусь
Комнаты 4
Площадь 83 м²
Этаж 8/9
Продается четырехкомнатная квартира!  Минск, проспект Любимова, 19/1  Квартира пол…
€ 77,053
Квартира 1 спальня в Минск, Беларусь
Квартира 1 спальня
Минск, Беларусь
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 2/9
Зачем платить за аренду?  1-комнатная квартира по ул. Я. Коласа 69. В своё время дом…
€ 42,606
Таунхаус 5 спален в Минск, Беларусь
Таунхаус 5 спален
Минск, Беларусь
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 346 м²
Количество этажей 4
Прекрасный вариант для большой дружной семьи – квартира в таунхаусе 2000 г.п. с с…
€ 361,694
Квартира 3 спальни в Минск, Беларусь
Квартира 3 спальни
Минск, Беларусь
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 2/12
Трёхкомнатная квартира в кирпичном доме в Уручье:  окна - в сторону проспекта, на…
€ 122,378
Квартира 2 спальни в Минск, Беларусь
Квартира 2 спальни
Минск, Беларусь
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 7/9
2-комнатная квартира в кирпичном доме по адресу 2-ой пер Багратиона, 20. Предлагаем вашем…
€ 56,656
Квартира 3 спальни в Минск, Беларусь
Квартира 3 спальни
Минск, Беларусь
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Этаж 4/5
3-комнатная квартира с ремонтом в кирпичном доме по ул. Кольцова, 8к1.   Кирпичны…
€ 69,347
Квартира 1 спальня в Минск, Беларусь
Квартира 1 спальня
Минск, Беларусь
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Этаж 19/19
Эксклюзивное предложение! 3-комнатная квартира с собственной террасой с видом на Свислочь в …
€ 514,724
Квартира 2 спальни в Минск, Беларусь
Квартира 2 спальни
Минск, Беларусь
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 5/5
Готовая для проживания двухкомнатная квартира в Курасовщине рядом с водохранилищем Лошица: у…
€ 45,234
Квартира 3 спальни в Минск, Беларусь
Квартира 3 спальни
Минск, Беларусь
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Этаж 4/5
Предлагаем вашему вниманию просторную 3-комнатную квартиру в кирпичном доме по ул. Ольшевско…
€ 75,693
Дом 3 спальни в Минск, Беларусь
Дом 3 спальни
Минск, Беларусь
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Продается дом в СТ "Криница-1989" д.Паперня. Одноуровневое строение 8х10м на участ…
€ 39,433
Квартира 3 спальни в Минск, Беларусь
Квартира 3 спальни
Минск, Беларусь
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Этаж 2/7
Квартира находится на 2 этаже 7-этажного каркасно-блочного дома. Каркасно-блочные стены вкуп…
€ 122,378
Квартира 3 комнаты в Минск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Минск, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 83 м²
Этаж 3/9
Продам или обменяю 3-х комнатную квартиру! Адрес: Минск, ул. Наполеона Орды, д. 23 ❤️ Трехко…
€ 89,744
Квартира 2 комнаты в Минск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Минск, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 43 м²
Этаж 14/25
Отличная квартира с хорошим ремонтом, продается с мебелью! Частное предприятие по оказанию у…
€ 72,429
Квартира 1 комната в Минск, Беларусь
Квартира 1 комната
Минск, Беларусь
Комнаты 1
Площадь 37 м²
Этаж 2/10
Продажа 1- комнатной квартиры ул.Некрасова, д.35, корпус 2, в  городе Минске. Отличное …
€ 47,591
Квартира 3 комнаты в Минск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Минск, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 63 м²
Этаж 3/9
Квартира под ремонт. В 2 жилых комнатах установлены стеклопакеты. Отлично развита инфраструк…
€ 57,019
Квартира 3 комнаты в Минск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Минск, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 101 м²
Этаж 3/24
3-комнатная квартира рядом с метро Адрес: Минск, пр-т Дзержинского, д. 119 ❤️ Продается…
€ 172,235
Квартира 3 комнаты в Минск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Минск, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 84 м²
Этаж 4/16
Трехкомнатная квартира с дизайнерским ремонтом Адрес:  Минск, ул. Скрипникова, д.15 ❤️П…
€ 117,754

Параметры недвижимости в Минске, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная

Часто задаваемые вопросы о недвижимости в Минске, Беларусь

Какие застройщики в столице Беларуси считаются самыми надежными?

Исходя из объективных данных (количество построенных домов, год основания компании, деловая репутация и т.д.) наибольшее доверие покупателей вызывают такие застройщики жилья в Минске, как Минский ДСК, «А-100 Девелопмент», «Айрон», «Арэса-Сервис», «Дана Холдингз».

Какова средняя стоимость жилья в Минске?

Если речь идет о новостройках, то в столице Беларуси наблюдается довольно существенная разница между стоимостью 1 кв.м в стандартных домах и в ЖК премиум-класса. В первом случае она не превышает 1000-1100 долларов США, а во втором может достигать и 3600 долларов. При этом средняя стоимость кв.м на первичном рынке - около 1380 долларов, на вторичном - 1300.

Разрешается ли зарабатывать в Беларуси на сдаче квартиры в аренду?

Никаких юридических препятствий к тому, чтобы купить недвижимость в Минске и сдавать ее, не существует. Порядок сдачи в аренду квартир подробно расписан в гл. 8 Жилищного кодекса РБ.
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