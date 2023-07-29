Параметры недвижимости в Минске, Беларусь
Часто задаваемые вопросы о недвижимости в Минске, Беларусь
Какие застройщики в столице Беларуси считаются самыми надежными?
Исходя из объективных данных (количество построенных домов, год основания компании, деловая репутация и т.д.) наибольшее доверие покупателей вызывают такие застройщики жилья в Минске, как Минский ДСК, «А-100 Девелопмент», «Айрон», «Арэса-Сервис», «Дана Холдингз».
Какова средняя стоимость жилья в Минске?
Если речь идет о новостройках, то в столице Беларуси наблюдается довольно существенная разница между стоимостью 1 кв.м в стандартных домах и в ЖК премиум-класса. В первом случае она не превышает 1000-1100 долларов США, а во втором может достигать и 3600 долларов. При этом средняя стоимость кв.м на первичном рынке - около 1380 долларов, на вторичном - 1300.
Разрешается ли зарабатывать в Беларуси на сдаче квартиры в аренду?
Никаких юридических препятствий к тому, чтобы купить недвижимость в Минске и сдавать ее, не существует. Порядок сдачи в аренду квартир подробно расписан в гл. 8 Жилищного кодекса РБ.