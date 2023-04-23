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Жильё в Молодечно, Беларусь

58 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Молодечно, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Молодечно, Беларусь
2 Количество комнат 44 м² 3/5 Этаж
€ 26,945
Двухкомнатная квартира в самом центре Молодечно! Адрес: г. Молодечно, ул. Великий Гостинец, …
Квартира 1 комната в Молодечно, Беларусь
Квартира 1 комната
Молодечно, Беларусь
1 Количество комнат 39 м² 1/7 Этаж
€ 30,550
Уютная однокомнатная квартира! Адрес: Молодечно, ул. В. Гостинец, д.128. - Общая площадь ква…
Дом в Молодечно, Беларусь
Дом
Молодечно, Беларусь
86 м²
€ 13,428
Продаётся участок в городе Молодечно  Адрес: Молодечно, 1-й Рабочий пер. ❤️ Продажа уча…
Квартира 1 комната в Молодечно, Беларусь
Квартира 1 комната
Молодечно, Беларусь
1 Количество комнат 23 м² 5/5 Этаж
€ 17,123
Уютная однокомнатная квартира в тихом районе Молодечно! Адрес: Молодечно, ул.Садовая д.8 ❤️ …
Квартира 3 комнаты в Молодечно, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Молодечно, Беларусь
3 Количество комнат 67 м² 5/5 Этаж
€ 41,364
Уютная трехкомнатная квартира на улице Городокская Адрес: Молодечно, ул. Городокская, д. 116…
Квартира 1 комната в Молодечно, Беларусь
Квартира 1 комната
Молодечно, Беларусь
1 Количество комнат 36 м² 4/4 Этаж
€ 27,847
Однокомнатная квартира в центре города Молодечно!  Адрес: г. Молодечно, ул. Виленская, …
Коттедж в Молодечно, Беларусь
Коттедж
Молодечно, Беларусь
163 м²
€ 83,810
Коттедж для жилья в живописном месте города! Адрес: Молодечно, ул. Красненская ❤️ Продам бол…
Коттедж в Молодечно, Беларусь
Коттедж
Молодечно, Беларусь
200 м²
€ 62,182
Продаётся двухэтажный коттедж рядом с Комсомольским парком! Адрес: г. Молодечно, пер. Чернях…
Коттедж в Молодечно, Беларусь
Коттедж
Молодечно, Беларусь
136 м²
€ 60,289
Продаётся невероятно просторный коттедж, полностью готовый к проживанию, идеальный для больш…
Квартира 3 комнаты в Молодечно, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Молодечно, Беларусь
3 Количество комнат 67 м² 5/5 Этаж
€ 35,056
Уютная трехкомнатная квартира на улице Городокская Адрес: Молодечно, ул. Городокская, д. 112…
Дом в Молодечно, Беларусь
Дом
Молодечно, Беларусь
83 м²
€ 35,957
Готовый дом со всеми удобствами и гаражом! Адрес: Молодечно, ул. Богушевича. ❤️Просторный од…
Дом в Молодечно, Беларусь
Дом
Молодечно, Беларусь
57 м²
€ 21,448
 Готовый дом в благоустроенном районе Молодечно Адрес: Молодечно, ул. Речная 2-я  …
Квартира 1 комната в Молодечно, Беларусь
Квартира 1 комната
Молодечно, Беларусь
1 Количество комнат 41 м² 3/9 Этаж
€ 27,847
Просторная 1-к квартира 40,6 м.кв, с ремонтом в Молодечно Адрес: Молодечно, пер.Молодечненск…
Дом в Молодечно, Беларусь
Дом
Молодечно, Беларусь
91 м²
€ 35,957
Отличный дом в районе площади Старое Место! Адрес:  Молодечно, 1 пер.Чехова ⭕️ О Вашем …
Квартира 3 комнаты в Молодечно, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Молодечно, Беларусь
3 Количество комнат 60 м² 2/5 Этаж
€ 34,696
Трехкомнатная квартира на 2-ом этаже в центре Молодечно! Адрес: Молодечно, ул. Волынца, д. 6…
Дом в Молодечно, Беларусь
Дом
Молодечно, Беларусь
161 м²
€ 40,553
Дом с большим участком в тихом месте Молодечно! Адрес: Молодечно, переулок 1-й Сухой ✔️ Преи…
Квартира 1 комната в Молодечно, Беларусь
Квартира 1 комната
Молодечно, Беларусь
1 Количество комнат 44 м² 1/1 Этаж
€ 5,858
Продается однокомнатная квартира в доме с участком! Адрес: Молодечно, ул.Чехова ⭕️ В какой к…
Квартира 3 комнаты в Молодечно, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Молодечно, Беларусь
3 Количество комнат 61 м² 4/5 Этаж
€ 40,463
 3-комнатная квартира в центре Молодечно! Адрес: Молодечно, ул.В.Гостинец, д.76 ⭕️ О Ва…
Дом в Молодечно, Беларусь
Дом
Молодечно, Беларусь
119 м²
€ 28,387
Кирпичный дом со всеми удобствами в Молодечно! Адрес: Молодечно, ул.Марата Казея ⭕️ О Вашем …
Квартира 2 комнаты в Молодечно, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Молодечно, Беларусь
2 Количество комнат 66 м² 5/5 Этаж
€ 48,664
Новая 2-комн. квартира в новостройке с мансардными окнами в Молодечно Адрес: г. Молодечно, у…
Квартира 2 комнаты в Молодечно, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Молодечно, Беларусь
2 Количество комнат 54 м² 1/1 Этаж
€ 17,934
Двухкомнатная квартира в частном доме в Молодечно! Адрес: Молодечно, пер. Литейный. ❤️ Готов…
Квартира 3 комнаты в Молодечно, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Молодечно, Беларусь
3 Количество комнат 64 м² 2/2 Этаж
€ 39,562
Трехкомнатная квартира с ремонтом в Молодечно Адрес: Молодечно, ул. Городокская ❤️ Отличная …
Дом в Молодечно, Беларусь
Дом
Молодечно, Беларусь
77 м²
€ 41,905
Продажа четырёхкомнатного дома с баней! Адрес: Молодечно, ул. Мицкевича.  ❤️Просторный …
Квартира 2 комнаты в Молодечно, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Молодечно, Беларусь
2 Количество комнат 42 м² 2/5 Этаж
€ 31,451
Продаётся двухкомнатная квартира возле парка Победы! Адрес: Молодечно, ул. Вольная, д.10 ⭕️ …
Квартира 2 комнаты в Молодечно, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Молодечно, Беларусь
2 Количество комнат 50 м² 1/5 Этаж
€ 37,850
Просторная двухкомнатная квартира с отличным ремонтом Адрес: Молодечно, ул. Громадовская, д.…
Квартира 3 комнаты в Молодечно, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Молодечно, Беларусь
3 Количество комнат 60 м² 2/2 Этаж
€ 28,297
 Продается 3-х комнатная  квартира по Машерова!  Квартира расположена на 2-ом…
Квартира 1 комната в Молодечно, Беларусь
Квартира 1 комната
Молодечно, Беларусь
1 Количество комнат 55 м² 1/1 Этаж
€ 13,518
Просторная квартира с готовым ремонтом в блокированном доме  Адрес: Молодечно ул. Чехов…
Квартира 2 комнаты в Молодечно, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Молодечно, Беларусь
2 Количество комнат 48 м² 4/5 Этаж
€ 35,957
❤️ Полностью готовая для проживания двухкомнатная квартира в центре Молодечно возле живописн…
Квартира 3 комнаты в Молодечно, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Молодечно, Беларусь
3 Количество комнат 69 м² 1/5 Этаж
€ 47,754
Продажа просторной трёхкомнатной квартиры.  Адрес: Молодечно, ул. Тамары Дудко, д. 27. …
Квартира 2 комнаты в Молодечно, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Молодечно, Беларусь
2 Количество комнат 51 м² 9/9 Этаж
€ 34,236
Возможен обмен на трёхкомнатную! Адрес:  Молодечно, ул. Будавников д. 15 - 9 этаж, окна…

Параметры недвижимости в Молодечно, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
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