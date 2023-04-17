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Великоритский сельский Совет
Купить недвижимость в Великоритский сельский Совет, Беларусь
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17 объектов найдено
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Дом
Масевичи, Беларусь
36 м²
€ 15,476
Садовый домик в Малоритском р-не. 1 этаж, мансарда. Общ.- 35,6 кв.м. 3 комнаты. Стены: матер…
Дом
Великоритский сельский Совет, Беларусь
39 м²
€ 6,008
Лот 6995. Дачный домик в садовом товариществе в Великоритском сельском совете. Дом кирпичный…
Квартира 3 комнаты
Великорита, Беларусь
3 Количество комнат
61 м²
1/2 Этаж
€ 16,296
ЛОТ 6980. Срочная продажа! В продаже светлая и уютная квартира в агрогородке Малоритского ра…
Дом
Масевичи, Беларусь
39 м²
€ 6,008
Садовый домик в Малоритском р-не. 1983 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.- 38,8 кв.м. 2 комнаты. Ст…
Дом
Великоритский сельский Совет, Беларусь
184 м²
€ 95,589
Жилой дом в Брестском р-не. 2000 г.п. 2 этажа, подвал. Общ.СНБ - 335,1 кв.м, общ.- 184,4 кв.…
Дом
Великоритский сельский Совет, Беларусь
63 м²
€ 35,231
Лот 6785. В продаже жилой дом в агрогородке Малоритского района. Стены дома выполнены из газ…
Дом
Великоритский сельский Совет, Беларусь
125 м²
€ 77,381
Жилой дом в Брестском р-не. 2002 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 138,2 кв.м, общ.- 124,9 кв.м, жил.- …
Дом
Великоритский сельский Совет, Беларусь
127 м²
€ 15,021
Покупая этот объект Вы не платите агентству комиссию! Предлагается жилой дом 1997 года постр…
Дом
Масевичи, Беларусь
52 м²
€ 9,559
Лот 6408. Вашему вниманию дом в Великоритском сельсовете по цене дачи за Брестом! Всего 22 к…
Дом
Великоритский сельский Совет, Беларусь
59 м²
€ 10,833
Лот 6328. Великоритское направление. Желаете купить добротный сельский дом с большим количес…
Дом
Великоритский сельский Совет, Беларусь
57 м²
€ 6,373
Лот 6296. Дача в районе Великориты в 30 км от Бреста. Дачный домик товариществе в лесу, учас…
Дом
Великоритский сельский Совет, Беларусь
130 м²
€ 111,065
Жилой дом в Брестском р-не. 2021 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 136,9 кв.м, общ.- 130,4 кв.м, жил.- …
Дом
Великоритский сельский Совет, Беларусь
117 м²
€ 64,636
Коробка жилого дома в Брестском р-не. 2020 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 131,11 кв.м, общ.- 116,93 …
Дом
Великоритский сельский Совет, Беларусь
108 м²
€ 65,547
Жилой дом в Брестском р-не. 2013 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 113,5 кв.м, общ.- 108,0 кв.м, жил.- …
Дом
Великоритский сельский Совет, Беларусь
113 м²
€ 95,589
Жилой дом в Брестском р-не. 2013 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 112,8 кв.м, общ.- 112,8 кв…
Дом
Великоритский сельский Совет, Беларусь
97 м²
€ 91,037
Жилой дом в Брестском р-не. 2015 г.п. 1 этаж + мансарда. Общ.СНБ - 101,8 кв.м, общ.- 97,4 кв…
Дом
Великоритский сельский Совет, Беларусь
134 м²
€ 113,796
Жилой дом в Брестском р-не. 2003 г.п. 2 этажа. Общ.СНБ - 163,3 кв.м, общ.- 134,4 кв.м, жил.-…
Параметры недвижимости в Великоритский сельский Совет, Беларусь
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