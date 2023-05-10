Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Брестская область
  4. Брестский район
  5. Мухавецкий сельский Совет

Жильё в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь

13 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Мухавец, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Мухавец, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 43 м²
Этаж 1/2
€ 19,152
Дом в Каменица Жировецкая, Беларусь
Дом
Каменица Жировецкая, Беларусь
Площадь 124 м²
€ 94,850
Квартира 2 комнаты в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 39 м²
Этаж 1/1
€ 11,400
Квартира 1 комната в Мухавец, Беларусь
Квартира 1 комната
Мухавец, Беларусь
Комнаты 1
Площадь 39 м²
Этаж 2/4
€ 19,152
Квартира 4 комнаты в Мухавец, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Мухавец, Беларусь
Комнаты 4
Площадь 80 м²
Этаж 1/3
€ 30,097
Квартира 1 комната в Мухавец, Беларусь
Квартира 1 комната
Мухавец, Беларусь
Комнаты 1
Площадь 40 м²
Этаж 4/4
€ 19,791
Дом в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 28 м²
€ 35,569
Дом в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 34 м²
€ 6,840
Дом в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 140 м²
€ 67,489
Квартира 1 комната в Мухавец, Беларусь
Квартира 1 комната
Мухавец, Беларусь
Комнаты 1
Площадь 38 м²
Этаж 4/4
€ 19,791
Дом в Мухавец, Беларусь
Дом
Мухавец, Беларусь
Площадь 74 м²
€ 56,545
Квартира 2 комнаты в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 39 м²
Этаж 1/1
€ 11,400
Квартира 2 комнаты в Мухавец, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Мухавец, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 35 м²
Этаж 2/2
€ 23,530

Параметры недвижимости в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти