Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Витебская область

Купить недвижимость в Витебской области, Беларусь

Борковичский сельский Совет
4
Веркудский сельский Совет
4
Октябрьский сельский Совет
4
Солоникский сельский Совет
4
Бегомльский сельский Совет
3
Воропаевский сельский Совет
3
Далёковский сельский Совет
3
Заболотский сельский Совет
3
Показать больше
572 объекта найдено
Квартира 2 комнатыв Болбасово, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Болбасово, Беларусь
2 Количество комнат 43 м² 5/5 Этаж
€ 10,912
Коттеджв Октябрьский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Октябрьский сельский Совет, Беларусь
232 м²
€ 72,290
Продаётся коттедж под чистовую отделку 2020 года постройки в Шапурах. Электричество в доме. …
Домв Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
178 м²
€ 50,012
Домв Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
36 м²
€ 15,458
Квартира 2 комнатыв Витебск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Витебск, Беларусь
2 Количество комнат 63 м² 4/10 Этаж
€ 35,918
Продаётся двухкомнатная квартира новой планировки по ул. Марка Фрадкина. Расположена на 4-ом…
Квартира 3 комнатыв Орша, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Орша, Беларусь
3 Количество комнат 60 м² 5/5 Этаж
€ 36,372
Квартира 3 комнатыв Орша, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Орша, Беларусь
3 Количество комнат 59 м² 3/3 Этаж
€ 20,914
Продается аккуратная, просторная Трёхкомнатная квартира по адресу: г.Орша, ул. 1-я Молодежна…
Квартира 1 комнатав Орша, Беларусь
Квартира 1 комната
Орша, Беларусь
1 Количество комнат 31 м² 1/5 Этаж
€ 12,548
Квартира 3 комнатыв Витебск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Витебск, Беларусь
3 Количество комнат 65 м² 5/5 Этаж
€ 22,642
Предлагаем Вашему вниманию недорогую 3-комнатную квартиру в г.Витебске по ул.Шумилинской. Кв…
Квартира 2 комнатыв Витебск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Витебск, Беларусь
2 Количество комнат 63 м² 1/10 Этаж
€ 39,100
Продаётся двухкомнатная квартира новой планировки в Медцентре. Расположена на 1-ом этаже 10-…
Домв Витебск, Беларусь
Дом
Витебск, Беларусь
27 м²
€ 3,546
В продаже садовый домик в Улановичах. Дом общей площадью 27 кв.м., на две комнаты. Удобства …
Домв Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
52 м²
€ 22,733
Квартира 3 комнатыв Витебск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Витебск, Беларусь
3 Количество комнат 63 м² 5/9 Этаж
€ 37,282
Предлагаем Вашему вниманию трехкомнатную квартиру по ул. Терешковой, 26. Расположена на 5-ом…
Квартира 2 комнатыв Болбасово, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Болбасово, Беларусь
2 Количество комнат 41 м² 2/4 Этаж
€ 11,366
Квартира 1 комнатав Орша, Беларусь
Квартира 1 комната
Орша, Беларусь
1 Количество комнат 33 м² 2/5 Этаж
€ 15,913
Домв Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
41 м²
€ 15,458
Домв Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
64 м²
€ 14,549
Квартира 2 комнатыв Витебск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Витебск, Беларусь
2 Количество комнат 52 м² 6/10 Этаж
€ 39,009
В продаже уютная двухкомнатная квартира в кирпичном доме 1996 года постройки. Квартира обору…
Домв Ахремовецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Ахремовецкий сельский Совет, Беларусь
52 м²
€ 8,638
Продается участок 25 соток с домом в одном из самых живописных мест РБ. Показ в удобное для…
Квартира 3 комнатыв Орша, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Орша, Беларусь
3 Количество комнат 53 м² 5/5 Этаж
€ 30,007
Квартира 2 комнатыв Орша, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Орша, Беларусь
2 Количество комнат 49 м² 3/9 Этаж
€ 29,098
Продается уютная двухкомнатная квартира по адресу г.Орша, ул. Флерова, д.3 на третьем этаже …
Квартира 2 комнатыв Орша, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Орша, Беларусь
2 Количество комнат 42 м² 3/5 Этаж
€ 19,550
Квартира 2 комнатыв Орша, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Орша, Беларусь
2 Количество комнат 44 м² 2/5 Этаж
€ 18,186
Домв Должа, Беларусь
Дом
Должа, Беларусь
81 м²
€ 25,006
Срочная продажа!!! Цена актуальна до 1 мая!  В живописном районе Должи продаётся жилой …
Квартира 1 комнатав Орша, Беларусь
Квартира 1 комната
Орша, Беларусь
1 Количество комнат 36 м² 3/9 Этаж
€ 13,185
Квартира 1 комнатав Орша, Беларусь
Квартира 1 комната
Орша, Беларусь
1 Количество комнат 32 м² 3/3 Этаж
€ 15,004
Домв Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
95 м²
€ 12,730
Квартира 4 комнатыв Витебск, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Витебск, Беларусь
4 Количество комнат 95 м² 6/10 Этаж
€ 54,558
Вашему вниманию предлагаем 4-комнатную квартиру по ул. Правды в районе 3-ей гимназии. Кварти…
Квартира 1 комнатав Витебск, Беларусь
Квартира 1 комната
Витебск, Беларусь
1 Количество комнат 40 м² 7/10 Этаж
€ 28,098
Продаётся однокомнатная квартира новой планировки по ул. Медицинская. Расположена на 7 этаже…
Домв Бабиничский сельский Совет, Беларусь
Дом
Бабиничский сельский Совет, Беларусь
€ 10,002

Параметры недвижимости в Витебской области, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти