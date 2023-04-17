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Купить недвижимость в Речица, Беларусь

20 объектов найдено
Квартира 1 комнатав Речица, Беларусь
Квартира 1 комната
Речица, Беларусь
1 Количество комнат 33 м² 5/9 Этаж
€ 16,213
Домв Речица, Беларусь
Дом
Речица, Беларусь
60 м²
€ 10,358
Продается дом в живописном городе Речица, на улице Трифонова. Дом бревно, фундамент-кирпич. …
Квартирав Речица, Беларусь
Квартира
Речица, Беларусь
52 м²
€ 15,312
Предлагаем к продаже квартиру в жилом доме по улице Розы Люксембург в г. Речица Гомельской о…
Квартира 4 комнатыв Речица, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Речица, Беларусь
4 Количество комнат 58 м² 5/5 Этаж
€ 20,716
Предлагаем к продаже четырехкомнатную квартиру, расположенную по ул. Спортивной, 1 в городе …
Домв Речица, Беларусь
Дом
Речица, Беларусь
69 м²
€ 25,220
Вы ищите дом ?  У нас есть для Вас привлекательное предложение! Дом из красного кирпича…
Квартира 2 комнатыв Речица, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Речица, Беларусь
2 Количество комнат 40 м² 1/5 Этаж
€ 13,510
Квартира 3 комнатыв Речица, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Речица, Беларусь
3 Количество комнат 64 м² 8/9 Этаж
€ 28,822
Квартира 4 комнатыв Речица, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Речица, Беларусь
4 Количество комнат 75 м² 5/5 Этаж
€ 27,021
Предлагаем к продаже четырехкомнатную квартиру, расположенную по ул. Первомайская, 24а в гор…
Домв Речица, Беларусь
Дом
Речица, Беларусь
51 м²
€ 31,524
Предлагаем к продаже жилой дом в центре города по улице Советская в г. Речица Гомельской обл…
Домв Речица, Беларусь
Дом
Речица, Беларусь
66 м²
€ 27,021
Предлагаем к продаже жилой дом в центре города по улице Коммунистической Роты с земельным уч…
Квартирав Речица, Беларусь
Квартира
Речица, Беларусь
81 м²
€ 20,716
Коттеджв Речица, Беларусь
Коттедж
Речица, Беларусь
194 м²
€ 113,938
  Новая жизнь начинается с нового дома!  3Д  тур : https://my.matterport.com/…
Квартира 4 комнатыв Речица, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Речица, Беларусь
4 Количество комнат 78 м² 9/9 Этаж
Цена по запросу
Квартира 3 комнатыв Речица, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Речица, Беларусь
3 Количество комнат 60 м² 2/2 Этаж
€ 27,021
Предлагаем к продаже трехкомнатную квартиру, расположенную в центре города Речица по улице С…
Квартира 3 комнатыв Речица, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Речица, Беларусь
3 Количество комнат 65 м² 8/9 Этаж
€ 50,439
Предлагаем к продаже современную трехкомнатную квартиру, расположенную по улице Наумова в го…
Квартирав Речица, Беларусь
Квартира
Речица, Беларусь
39 м²
€ 9,007
Предлагаем к продаже квартиру в частном жилом доме, находящуюся на земельном участке размеро…
Домв Речица, Беларусь
Дом
Речица, Беларусь
61 м²
€ 22,517
Предлагаем к продаже одноэтажный деревянный жилой дом, находящийся на земельном участке разм…
Домв Речица, Беларусь
Дом
Речица, Беларусь
48 м²
€ 9,457
Домв Речица, Беларусь
Дом
Речица, Беларусь
Цена по запросу
Продаётся дом по улице Трофонова 60,4м кв в городе Речица. участок 0,1032 Дом бревно, фундам…
Квартира 4 комнатыв Речица, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Речица, Беларусь
4 Количество комнат 75 м² 1/5 Этаж
€ 19,815
Sale 4 -room apartment, g. Rechitsa, Pukhovichskoye for example, 334 km from MKAD1 / 5 & nbs…
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