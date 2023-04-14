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Беларусь
Минская область
Минский район
Боровлянский сельский Совет
Купить недвижимость в Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Боровляны
85
Лесной
27
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224 объекта найдено
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Квартира 1 комната
Лесной, Беларусь
1 Количество комнат
34 м²
9/10 Этаж
€ 45,150
Однокомнатная квартира в ближайшем пригороде Минска – аг. Лесном. В 6 км от МКАД и в 1…
Квартира 3 комнаты
Боровляны, Беларусь
3 Количество комнат
81 м²
4/10 Этаж
€ 76,910
Трехкомнатная квартира с отличным ремонтом в Боровлянах Адрес: д. Боровляны, ул. 40 лет Побе…
Квартира 2 комнаты
Боровлянский сельский Совет, Беларусь
2 Количество комнат
52 м²
3/9 Этаж
Цена по запросу
Лучшее предложение в этой локации! Продается 2-комнатная квартира в новом доме в д. Боровая!…
Квартира 2 комнаты
Лесной, Беларусь
2 Количество комнат
47 м²
8/9 Этаж
€ 43,431
Гарантия безопасности сделки и полное юридическое сопровождение! Еще не продали или хотите о…
Квартира 1 комната
Боровляны, Беларусь
1 Количество комнат
42 м²
8/10 Этаж
€ 47,051
Светлая, уютная квартира с хорошим ремонтом! Большая прихожая, уютная, светлая комната, акку…
Квартира 3 комнаты
Копище, Беларусь
3 Количество комнат
84 м²
5/9 Этаж
€ 95,006
Продается светлая уютная трехкомнатная квартира с ремонтом и мебелью в современном панельном…
Квартира 3 комнаты
Копище, Беларусь
3 Количество комнат
90 м²
8/23 Этаж
€ 140,247
Продаётся трёхкомнатная квартира в д. Копище. Адрес: д. Копище, ул. Лопатина, д. 5. ❤️…
Квартира 3 комнаты
Боровлянский сельский Совет, Беларусь
3 Количество комнат
48 м²
1/1 Этаж
€ 38,002
Трёхкомнатная квартира с участком в д. Королёв Стан! Адрес: д. Королев Стан, ул. Лесная ❤️ Т…
Квартира 4 комнаты
Боровляны, Беларусь
4 Количество комнат
96 м²
6/10 Этаж
€ 176,440
Просторная современная четырехкомнатная квартира в Новой боровой! Все самое лучшее для Вас: …
Квартира 1 комната
Копище, Беларусь
1 Количество комнат
40 м²
7/8 Этаж
€ 54,289
Продается 1-комнатная квартира по ул. Михаила Миля, 16 в д. Копище. - Уютная и теплая одноко…
Квартира 1 комната
Боровлянский сельский Совет, Беларусь
1 Количество комнат
35 м²
9/9 Этаж
€ 39,803
Продаётся однокомнатная квартира возле соснового леса! Адрес: д. Боровая, ул. Спортивная, д.…
Квартира 3 комнаты
Боровляны, Беларусь
3 Количество комнат
81 м²
5/8 Этаж
€ 149,295
Продается 3-комнатная квартира в современном микрорайоне "Новая Боровая" по …
Квартира 3 комнаты
Копище, Беларусь
3 Количество комнат
85 м²
18/23 Этаж
€ 108,578
Продается уютная трехкомнатная квартира с прекрасным видом на сосновый лес! Квартира полност…
Квартира 3 комнаты
Копище, Беларусь
3 Количество комнат
71 м²
7/9 Этаж
€ 108,577
Виртуальный тур на ПК смотреть тут! Дом улучшенной планировки. Качественный евроремонт - зае…
Квартира 3 комнаты
Боровляны, Беларусь
3 Количество комнат
73 м²
2/5 Этаж
€ 122,060
Трехкомнатная квартира с современным ремонтом! Адрес: д. Копище, ул. Александра Яковлева, д.…
Коттедж
Боровлянский сельский Совет, Беларусь
383 м²
€ 226,205
Коттедж в СТ Боровая 2км от МКАД! Площадь 382.7 кв.м, кухня 20.5 кв.м. Фундамент ФБС…
Дом
Боровлянский сельский Совет, Беларусь
205 м²
€ 144,771
Коттедж в СТ Боровая 2км от МКАД! Площадь 205.2 кв.м, кухня 8.2 кв.м. Фундамент Ф…
Дом
Боровляны, Беларусь
300 м²
€ 133,008
Квартира 1 комната
Копище, Беларусь
1 Количество комнат
36 м²
5/8 Этаж
€ 67,861
Продается новая 1-комнатная квартира в районе Новая Боровая, в самом красивом и зеленом ЖК -…
Квартира 2 комнаты
Копище, Беларусь
2 Количество комнат
60 м²
18/23 Этаж
€ 106,769
Продается очень стильная и уютная, просторная и светлая квартира с дизайнерским ремонтом на …
Квартира 2 комнаты
Копище, Беларусь
2 Количество комнат
63 м²
8/10 Этаж
€ 140,247
Продается двухкомнатная квартира в д. Копище с ремонтом в стиле барокко! Просторная светлая …
Квартира 1 комната
Копище, Беларусь
1 Количество комнат
49 м²
18/19 Этаж
€ 70,123
Квартира в скандинавском стиле в «Новой Боровой». Адрес: д. Копище, ул. Подгорна…
Квартира 3 комнаты
Копище, Беларусь
3 Количество комнат
71 м²
2/7 Этаж
€ 116,722
Параметры: Площадь СНБ/Общая/Жилая: 78,1 кв.м./ 71,3 кв.м./ 42,3 кв.м., кух…
Квартира 2 комнаты
Боровляны, Беларусь
2 Количество комнат
51 м²
2/5 Этаж
€ 63,337
Продается просторная квартира в экологически чистом, обустроенном и тихом районе «Боро…
Квартира 1 комната
Боровляны, Беларусь
1 Количество комнат
43 м²
10/10 Этаж
€ 54,289
Продам НОВУЮ 1 комнатную квартиру в Новой Боровой. Квартира без отделки. Прекрасный вид из о…
Квартира 1 комната
Лесной, Беларусь
1 Количество комнат
37 м²
1/10 Этаж
€ 42,979
Продажа 1-комнатной квартиры в хорошем состоянии в аг. Лесной (Боровляны) Развитая инфрастру…
Квартира 1 комната
Лесной, Беларусь
1 Количество комнат
37 м²
4/10 Этаж
€ 47,412
Светлая, просторная и уютная однокомнатная квартира с отличным ремонтом в живописном квартал…
Квартира 1 комната
Боровляны, Беларусь
1 Количество комнат
43 м²
5/6 Этаж
€ 64,875
1-комнатная квартира в Новой Боровой. ул.Авиационная,12 Площадь по СНБ 46,4 м2 "Н…
Квартира 1 комната
Боровляны, Беларусь
1 Количество комнат
51 м²
2/5 Этаж
Цена по запросу
Продается просторная 1-ная квартира в экологически чистом, обустроенном и тихом районе &laqu…
Квартира 1 комната
Копище, Беларусь
1 Количество комнат
45 м²
7/19 Этаж
€ 74,105
Продается престижная просторная 1-комнатная квартира в "Новой Боровой", жилой комп…
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Параметры недвижимости в Боровлянский сельский Совет, Беларусь
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