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Жильё в Мозырь, Беларусь

51 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Мозырь, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Мозырь, Беларусь
2 Количество комнат 38 м² 1/5 Этаж
€ 18,992
Квартира 2 комнаты в Мозырь, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Мозырь, Беларусь
2 Количество комнат 50 м² 5/5 Этаж
€ 23,966
Квартира 2 комнаты в Мозырь, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Мозырь, Беларусь
2 Количество комнат 45 м² 5/5 Этаж
€ 19,896
Квартира 3 комнаты в Мозырь, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Мозырь, Беларусь
3 Количество комнат 50 м²
€ 24,418
Квартира 2 комнаты в Мозырь, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Мозырь, Беларусь
2 Количество комнат 51 м² 2/5 Этаж
€ 20,348
Коттедж в Мозырь, Беларусь
Коттедж
Мозырь, Беларусь
404 м²
€ 149,221
Коттедж, расположенный по адресу Гомельская обл., Мозырьский р-н, г. Мозырь, ул. Нелидова&nb…
Квартира 2 комнаты в Мозырь, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Мозырь, Беларусь
2 Количество комнат 47 м² 2/5 Этаж
€ 21,705
Квартира 3 комнаты в Мозырь, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Мозырь, Беларусь
3 Количество комнат 64 м² 5/9 Этаж
€ 49,740
Квартира 3 комнаты в Мозырь, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Мозырь, Беларусь
3 Количество комнат 61 м² 5/5 Этаж
€ 18,992
Квартира 1 комната в Мозырь, Беларусь
Квартира 1 комната
Мозырь, Беларусь
1 Количество комнат 29 м² 3/4 Этаж
€ 9,948
Квартира 2 комнаты в Мозырь, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Мозырь, Беларусь
2 Количество комнат 46 м² 4/5 Этаж
€ 17,183
Квартира 2 комнаты в Мозырь, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Мозырь, Беларусь
2 Количество комнат 40 м² 1/5 Этаж
€ 16,279
Дом в Мозырь, Беларусь
Дом
Мозырь, Беларусь
151 м²
€ 99,480
Дом в Мозырь, Беларусь
Дом
Мозырь, Беларусь
48 м²
€ 13,566
Квартира 2 комнаты в Мозырь, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Мозырь, Беларусь
2 Количество комнат 46 м² 5/5 Этаж
€ 19,444
Дом в Мозырь, Беларусь
Дом
Мозырь, Беларусь
106 м²
€ 135,655
Квартира 2 комнаты в Мозырь, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Мозырь, Беларусь
2 Количество комнат 50 м² 4/5 Этаж
€ 21,705
Дом в Мозырь, Беларусь
Дом
Мозырь, Беларусь
284 м²
€ 134,751
Квартира 4 комнаты в Мозырь, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Мозырь, Беларусь
4 Количество комнат 81 м² 5/9 Этаж
€ 24,418
Квартира 2 комнаты в Мозырь, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Мозырь, Беларусь
2 Количество комнат 37 м² 1/2 Этаж
€ 9,044
Квартира 3 комнаты в Мозырь, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Мозырь, Беларусь
3 Количество комнат 60 м² 4/5 Этаж
€ 25,322
Квартира 3 комнаты в Мозырь, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Мозырь, Беларусь
3 Количество комнат 63 м² 5/5 Этаж
€ 21,705
Квартира в Мозырь, Беларусь
Квартира
Мозырь, Беларусь
69 м² 3/9 Этаж
€ 10,852
Квартира 2 комнаты в Мозырь, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Мозырь, Беларусь
2 Количество комнат 50 м² 8/9 Этаж
€ 22,609
Квартира 3 комнаты в Мозырь, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Мозырь, Беларусь
3 Количество комнат 78 м² 2/11 Этаж
€ 65,114
Квартира 2 комнаты в Мозырь, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Мозырь, Беларусь
2 Количество комнат 51 м² 9/9 Этаж
€ 23,514
Дом в Мозырь, Беларусь
Дом
Мозырь, Беларусь
131 м²
€ 18,087
Квартира 4 комнаты в Мозырь, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Мозырь, Беларусь
4 Количество комнат 80 м² 2/2 Этаж
€ 31,653
Квартира 1 комната в Мозырь, Беларусь
Квартира 1 комната
Мозырь, Беларусь
1 Количество комнат 44 м² 10/10 Этаж
€ 18,992
Квартира 3 комнаты в Мозырь, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Мозырь, Беларусь
3 Количество комнат 63 м² 2/9 Этаж
€ 26,227

Параметры недвижимости в Мозырь, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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