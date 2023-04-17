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Купить недвижимость в Вилейка, Беларусь

16 объектов найдено
Домв Вилейка, Беларусь
Дом
Вилейка, Беларусь
203 м²
€ 91,037
Продается дом Дом находится в г. Вилейка в Северной части города. Расположение дома позволяе…
Домв Вилейка, Беларусь
Дом
Вилейка, Беларусь
89 м²
€ 25,946
Дом с 3-мя жилыми комнатами для дружной семьи! Адрес: Вилейка, ул.Мелиораторов ⭕️ О Вашем бу…
Квартира 3 комнатыв Вилейка, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Вилейка, Беларусь
3 Количество комнат 81 м² 3/3 Этаж
€ 45,519
Современная трёхкомнатная квартира с мебелью и техникой! Адрес:  Вилейка, ул. Октябрьск…
Домв Вилейка, Беларусь
Дом
Вилейка, Беларусь
61 м²
€ 10,833
Продается дом с участком в Вилейке Адрес:  Вилейка, ул. Стахановская ❤️ Бревенчатый дом…
Квартира 3 комнатыв Вилейка, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Вилейка, Беларусь
3 Количество комнат 69 м² 1/1 Этаж
€ 16,296
Уютная трёхкомнатная квартира в городе Вилейка! Адрес: Вилейка, ул. Чапаева ❤️ Уютная трёхко…
Домв Вилейка, Беларусь
Дом
Вилейка, Беларусь
86 м²
€ 48,250
Предлагаем Вам новый дом в Вилейке Адрес: Вилейка, ул. Партизанская ✔️ Преимущества участка:…
Домв Вилейка, Беларусь
Дом
Вилейка, Беларусь
119 м²
€ 36,324
Дом с участком 7.8 соток в районе в г.Вилейка Адрес: Вилейка, ул.Чапаева ❤️Просторный дом с …
Домв Вилейка, Беларусь
Дом
Вилейка, Беларусь
101 м²
€ 49,069
Дом с участком в Вилейке Адрес: Вилейка, ул. Осенняя ✔️ Преимущества дома: - Дом площадью 10…
Квартира 2 комнатыв Вилейка, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Вилейка, Беларусь
2 Количество комнат 51 м² 4/4 Этаж
€ 24,125
❤️ Просторная двухкомнатная квартира с ремонтом в светлых тонах готова к проживанию в ней ср…
Домв Вилейка, Беларусь
Дом
Вилейка, Беларусь
48 м²
€ 59,174
❤️ Одноуровневый дом станет прекрасным вариантом жилья для большой семьи.  Адрес: Вилей…
Квартира 3 комнатыв Вилейка, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Вилейка, Беларусь
3 Количество комнат 54 м² 1/1 Этаж
€ 18,116
3-комнатная квартира с участком.  Адрес: Вилейка, ул.Космонавтов ⭕️ О Вашем будущем дом…
Домв Вилейка, Беларусь
Дом
Вилейка, Беларусь
74 м²
€ 31,863
Продаётся жилой дом в городе Вилейка! Дом шлакобетонный, поштукатурен, 1961 года постройки.&…
Квартира 2 комнатыв Вилейка, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Вилейка, Беларусь
2 Количество комнат 58 м² 3/3 Этаж
€ 22,304
В кирпичном доме , хорошей части города Вилейка - предлагаем расссмотреть двухкомнатную квар…
Квартира 1 комнатав Вилейка, Беларусь
Квартира 1 комната
Вилейка, Беларусь
1 Количество комнат 34 м² 2/5 Этаж
€ 14,202
Квартирав Вилейка, Беларусь
Квартира
Вилейка, Беларусь
34 м² 2/5 Этаж
€ 10,924
Продаются две комнаты (7/18 доли) в 4-ех комнатноной квартире в г. Вилейка. Квартира располо…
Квартира 3 комнатыв Вилейка, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Вилейка, Беларусь
3 Количество комнат 63 м² 2/5 Этаж
€ 33,957
Продаётся уютная, просторная и полностью готовая к проживанию трёхкомнатная квартира в центр…
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