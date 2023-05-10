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Жильё в Могилевской области, Беларусь

Могилёв
220
Бобруйск
14
Быхов
7
Кадинский сельский Совет
5
Полыковичский сельский Совет
5
Шклов
4
Белыничи
3
Дашковский сельский Совет
3
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306 объектов найдено
Квартира 1 комната в Могилёв, Беларусь
Квартира 1 комната
Могилёв, Беларусь
Комнаты 1
Площадь 42 м²
Этаж 7/9
€ 26,449
Дом в Каменнолавский сельский Совет, Беларусь
Дом
Каменнолавский сельский Совет, Беларусь
Площадь 43 м²
€ 59,281
Квартира 4 комнаты в Могилёв, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Могилёв, Беларусь
Комнаты 4
Площадь 59 м²
Этаж 2/5
Цена по запросу
Квартира 2 комнаты в Могилёв, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Могилёв, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 50 м²
Этаж 4/5
€ 33,289
Таунхаус в Могилёв, Беларусь
Таунхаус
Могилёв, Беларусь
Площадь 178 м²
€ 91,202
Квартира 2 комнаты в Могилёв, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Могилёв, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 178 м²
Этаж 2/3
€ 91,202
Квартира 3 комнаты в Могилёв, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Могилёв, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 58 м²
Этаж 6/9
€ 57,001
Квартира 2 комнаты в Могилёв, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Могилёв, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 45 м²
Этаж 2/5
€ 27,361
Квартира 2 комнаты в Могилёв, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Могилёв, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 51 м²
Этаж 5/5
€ 30,051
Квартира 1 комната в Могилёв, Беларусь
Квартира 1 комната
Могилёв, Беларусь
Комнаты 1
Площадь 29 м²
Этаж 5/9
€ 24,615
Квартира 1 комната в Могилёв, Беларусь
Квартира 1 комната
Могилёв, Беларусь
Комнаты 1
Площадь 30 м²
Этаж 3/5
€ 21,423
Квартира 1 комната в Могилёв, Беларусь
Квартира 1 комната
Могилёв, Беларусь
Комнаты 1
Площадь 36 м²
Этаж 1/10
€ 21,797
Дом в Могилёв, Беларусь
Дом
Могилёв, Беларусь
€ 23,713
Квартира 2 комнаты в Могилёв, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Могилёв, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 50 м²
Этаж 4/10
€ 37,575
Коттедж в Могилёв, Беларусь
Коттедж
Могилёв, Беларусь
Площадь 171 м²
€ 139,539
Квартира 1 комната в Могилёв, Беларусь
Квартира 1 комната
Могилёв, Беларусь
Комнаты 1
Площадь 30 м²
Этаж 4/5
€ 20,064
Квартира 3 комнаты в Могилёв, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Могилёв, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 82 м²
Этаж 3/5
€ 63,841
Квартира 4 комнаты в Могилёв, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Могилёв, Беларусь
Комнаты 4
Площадь 59 м²
Этаж 2/5
€ 33,289
Дом в Семукачский сельский Совет, Беларусь
Дом
Семукачский сельский Совет, Беларусь
Цена по запросу
Квартира 1 комната в Могилёв, Беларусь
Квартира 1 комната
Могилёв, Беларусь
Комнаты 1
Площадь 26 м²
Этаж 3/5
€ 17,328
Квартира 2 комнаты в Могилёв, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Могилёв, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 45 м²
Этаж 2/5
€ 31,465
Дом в Могилёв, Беларусь
Дом
Могилёв, Беларусь
Площадь 50 м²
Цена по запросу
Дом в Могилёв, Беларусь
Дом
Могилёв, Беларусь
Цена по запросу
Дом в Семукачский сельский Совет, Беларусь
Дом
Семукачский сельский Совет, Беларусь
Площадь 45 м²
€ 3,648
Квартира 2 комнаты в Могилёв, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Могилёв, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 54 м²
Этаж 5/10
€ 44,233
Квартира 2 комнаты в Могилёв, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Могилёв, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 40 м²
Этаж 4/6
€ 41,041
Квартира 2 комнаты в Могилёв, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Могилёв, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 56 м²
Этаж 4/10
€ 51,073
Дом в Бобруйск, Беларусь
Дом
Бобруйск, Беларусь
Площадь 96 м²
€ 29,185
Квартира 2 комнаты в Могилёв, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Могилёв, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 52 м²
Этаж 5/5
€ 25,445
Дом в Вишнёвский сельский Совет, Беларусь
Дом
Вишнёвский сельский Совет, Беларусь
Площадь 96 м²
€ 23,713

Параметры недвижимости в Могилевской области, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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