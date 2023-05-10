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Realting.com
Беларусь
Могилёвская область
Жильё в Могилевской области, Беларусь
Могилёв
220
Бобруйск
14
Быхов
7
Кадинский сельский Совет
5
Полыковичский сельский Совет
5
Шклов
4
Белыничи
3
Дашковский сельский Совет
3
Семукачский сельский Совет
3
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306 объектов найдено
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Квартира 1 комната
Могилёв, Беларусь
1
42 м²
7/9
€ 26,449
Дом
Каменнолавский сельский Совет, Беларусь
43 м²
€ 59,281
Квартира 4 комнаты
Могилёв, Беларусь
4
59 м²
2/5
Цена по запросу
Квартира 2 комнаты
Могилёв, Беларусь
2
50 м²
4/5
€ 33,289
Таунхаус
Могилёв, Беларусь
178 м²
€ 91,202
Квартира 2 комнаты
Могилёв, Беларусь
2
178 м²
2/3
€ 91,202
Квартира 3 комнаты
Могилёв, Беларусь
3
58 м²
6/9
€ 57,001
Квартира 2 комнаты
Могилёв, Беларусь
2
45 м²
2/5
€ 27,361
Квартира 2 комнаты
Могилёв, Беларусь
2
51 м²
5/5
€ 30,051
Квартира 1 комната
Могилёв, Беларусь
1
29 м²
5/9
€ 24,615
Квартира 1 комната
Могилёв, Беларусь
1
30 м²
3/5
€ 21,423
Квартира 1 комната
Могилёв, Беларусь
1
36 м²
1/10
€ 21,797
Дом
Могилёв, Беларусь
€ 23,713
Квартира 2 комнаты
Могилёв, Беларусь
2
50 м²
4/10
€ 37,575
Коттедж
Могилёв, Беларусь
171 м²
€ 139,539
Квартира 1 комната
Могилёв, Беларусь
1
30 м²
4/5
€ 20,064
Квартира 3 комнаты
Могилёв, Беларусь
3
82 м²
3/5
€ 63,841
Квартира 4 комнаты
Могилёв, Беларусь
4
59 м²
2/5
€ 33,289
Дом
Семукачский сельский Совет, Беларусь
Цена по запросу
Квартира 1 комната
Могилёв, Беларусь
1
26 м²
3/5
€ 17,328
Квартира 2 комнаты
Могилёв, Беларусь
2
45 м²
2/5
€ 31,465
Дом
Могилёв, Беларусь
50 м²
Цена по запросу
Дом
Могилёв, Беларусь
Цена по запросу
Дом
Семукачский сельский Совет, Беларусь
45 м²
€ 3,648
Квартира 2 комнаты
Могилёв, Беларусь
2
54 м²
5/10
€ 44,233
Квартира 2 комнаты
Могилёв, Беларусь
2
40 м²
4/6
€ 41,041
Квартира 2 комнаты
Могилёв, Беларусь
2
56 м²
4/10
€ 51,073
Дом
Бобруйск, Беларусь
96 м²
€ 29,185
Квартира 2 комнаты
Могилёв, Беларусь
2
52 м²
5/5
€ 25,445
Дом
Вишнёвский сельский Совет, Беларусь
96 м²
€ 23,713
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Параметры недвижимости в Могилевской области, Беларусь
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