Беларусь
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
ЖК «Променад». Там, где хочется жить!
MINSK WORLD Мой город. Мой мир
Новостройки
Квартиры в новостройках в Беларуси
Новые дома в Беларуси
Все новостройки в Беларуси
39
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Беларуси
Жилая
Квартира в Беларуси
Пентхаус
Дом в Беларуси
Коттедж
Таунхаус
Земельные участки в Беларуси
Элитная недвижимость в Беларуси
Найти агента в Беларуси
Агентства недвижимости в Беларуси
Агенты в Беларуси
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Беларуси
Ресторан, кафе
Магазин
Офис
Производство
Склад
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Беларуси
Найти агента в Беларуси
Агентства недвижимости в Беларуси
Агенты в Беларуси
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Беларуси
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Беларусь
Минская область
Логойский район
Логойский сельский Совет
Купить недвижимость в Логойский сельский Совет, Беларусь
Очистить
33 объекта найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Дом
Логойский сельский Совет, Беларусь
82 м²
€ 56,739
Двухэтажный бревенчатый дом в тихом, живописном месте. Большой участок с плодовыми деревьями…
Дом
Логойский сельский Совет, Беларусь
77 м²
€ 53,947
Если Вы устали от городской суеты, задымленности, бесконечного шума и мечтаете проводить вре…
Дом
Логойский сельский Совет, Беларусь
37 м²
€ 10,807
Садовое товарищество Медик находится в 30 км от МКАДа в Логойском направлении. Вы сможете об…
Дом
Логойский сельский Совет, Беларусь
51 м²
€ 26,568
Двухуровневый дом на просторном участке! Адрес: СТ Пралеска ❤️Атмосферный двухуровневый дачн…
Дом
Логойский сельский Совет, Беларусь
33 м²
€ 15,220
Продается деревянный дом, 30 минутах езды от Минска
Дом
Логойский сельский Совет, Беларусь
78 м²
€ 27,010
Продаётся дом в деревне Пархово для круглогодичного проживания. Приобретая данный дом в так …
Дом
Логойский сельский Совет, Беларусь
105 м²
€ 40,528
&…
Дом
Логойский сельский Совет, Беларусь
106 м²
€ 55,748
Продается хороший дом для комфортной жизни недалеко от Логойска (7 км) и рядом с Силичами (3…
Дом
Логойский сельский Совет, Беларусь
320 м²
€ 152,204
Продается ДОМ в с/т «Ландыш 2005» отличный, функциональный, продуманный до мелочей дом. Дом…
Дом
Логойский сельский Совет, Беларусь
54 м²
€ 10,988
Продаётся участок с домиком в Садовом Товариществе "Веряги" в Логойском район…
Коттедж
Логойский сельский Совет, Беларусь
429 м²
€ 629,531
Шикарный коттедж с отделкой в поселке клубного типа «Логожеск» (27 км. от Минска…
Коттедж
Логойский сельский Совет, Беларусь
479 м²
€ 404,377
Шикарный коттедж с отделкой в поселок клубного типа «Логожеск» (27 км. от Минска…
Дом
Логойский сельский Совет, Беларусь
97 м²
€ 112,577
Продается коттедж в Логожеске Коттедж расположен в живописном месте, Логойски район, О…
Дом
Логойский сельский Совет, Беларусь
308 м²
€ 31,522
1-й и 2-й этаж из кирпича, 3-й этаж из бруса, крыша из шифера, перекрытия бетонные. Домик тр…
Дом
Логойский сельский Совет, Беларусь
264 м²
€ 315,216
Двухэтажный дом в живописнейшем месте на берегу озера в 26 км от МКАД в Логойском направлени…
Дом
Логойский сельский Совет, Беларусь
139 м²
€ 148,602
Продается уютный коттедж в ближайшем пригороде г. Логойска! Минская область, Логойский …
Дом
Логойский сельский Совет, Беларусь
163 м²
€ 148,602
Продается уютный коттедж в ближайшем пригороде г. Логойска! Минская область, Логойский …
Дом
Логойский сельский Совет, Беларусь
80 м²
€ 35,124
Продается дача в СТ "Фантазия - Силичи", в 30 км от МКАД в Логойском направлении. …
Дом
Логойский сельский Совет, Беларусь
92 м²
€ 29,270
Продается дачный участок с домом (2020 года постройки) в СТ ПРАЛЕСКА ПРУП &qu…
Дом
Логойский сельский Совет, Беларусь
47 м²
€ 18,463
Расположен в 30 км от Минска, 5 км от горнолыжного курорта «Логойск», 7 км от ку…
Дом
Логойский сельский Совет, Беларусь
96 м²
€ 28,820
Дом под Логойском (Законсервированное строение) Расположен в 30 км от Минска, 5 км от горнол…
Дом
Косино, Беларусь
92 м²
€ 58,540
Продается дом 92 кв.м в аг. Косино Логойского района полностью с мебелью и бытовой техникой!…
Коттедж
Логойский сельский Совет, Беларусь
154 м²
€ 94,565
Продается коттедж с баней в СТ Фантазия-Силичи, 25 км от МКАД по Логойскому направлению. Уча…
Дом
Логойский сельский Совет, Беларусь
38 м²
€ 14,410
д. Слаговище, Логойский район, 40 км от МКАД. Отличные подъездные пути. Рядом с домом остано…
Дом
Логойский сельский Совет, Беларусь
250 м²
€ 81,056
Дом
Логойский сельский Совет, Беларусь
195 м²
€ 351,241
Продаётся прекрасная Усадьба для комфортной загородной жизни.На 20 сотках территории участка…
Дом
Августово, Беларусь
151 м²
€ 44,941
Срочно! Продается современный, продуманный, стильный дом в поселке Августово, располож…
Дом
Логойский сельский Совет, Беларусь
188 м²
€ 136,894
Коттедж
Логойский сельский Совет, Беларусь
245 м²
€ 78,354
Продается 2 этажный коттедж на окраине г. Логойска (д.Терховичи). Площадь застройки 275,4 кв…
Дом
Гостиловичи, Беларусь
150 м²
€ 174,720
Продажа комплекса из двух домов (баней) с участок в 35 соток (частная собственность). Дома к…
Показать следующие 30 объектов
1
2
Параметры недвижимости в Логойский сельский Совет, Беларусь
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты