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Жильё в Чернинский сельский Совет, Беларусь

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31 объект найдено
Дом в Чернинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Чернинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 146 м²
Жилой дом под чистовую отделку в Брестском р-не.1 этаж. Общ.СНБ - 168,9 кв.м, общ.- 146,0 кв…
€103,908
Квартира в Чернинский сельский Совет, Беларусь
Квартира
Чернинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 76 м²
Часть жилого дома (7/8 доли) в Брестском р-не. Тех. хар-ка продаваемой части дома: общ.СНБ -…
€55,732
Дом в Чернинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Чернинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 119 м²
Коробка жилого дома в Брестском р-не. 2020 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 118,6 кв.м, общ.- 118,6 кв…
€74,625
Квартира 3 комнаты с домофоном в Черни, Беларусь
Квартира 3 комнаты с домофоном
Черни, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 68 м²
Этаж 1/3
3-комнатная квартира, аг. Черни, ул. Пионерская, 1984 г.п., 1 / 3 панель, 71,2 / 67,7 / 42,8…
€51,009
Дом в Чернинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Чернинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 114 м²
Жилой дом в Брестском р-не. 2013 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 113,6 кв.м, общ.- 113,6 кв.м, жил.- …
€93,517
Дом в Чернинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Чернинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 135 м²
Коробка жилого дома в Брестском р-не. 1 этаж. Общ.СНБ - 135,24 кв.м, общ.- 135,24 кв.м, жил.…
€40,618
Квартира 1 комната в Черни, Беларусь
Квартира 1 комната
Черни, Беларусь
Комнаты 1
Площадь 38 м²
Этаж 1/2
1-комнатная квартира, аг. Черни, ул. Молодогвардейская, 1986 г.п., 1 / 2 кирпич, 39,0 / 38,3…
€32,117
Дом в Чернинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Чернинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 31 м²
Коробка жилого дома в Брестском р-не. 1930 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 31,4 кв.м, общ.- 31,4 кв.м…
€24,088
Дом в Чернинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Чернинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 84 м²
Жилой дом в Брестском р-не. 1975 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 101,1 кв.м, общ.- 83,5 кв.м, жил.- 4…
€39,674
Дом в Чернинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Чернинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 179 м²
Жилой дом в Брестском р-не. 2 этажа, подвальный этаж. Общ.СНБ - 308,0 кв.м, общ.- 179,0 кв.м…
€94,462
Дом в Чернинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Чернинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 218 м²
Жилой дом под чистовую отделку в Брестском р-не. 2022 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 217,5 кв.м, общ…
€68,012
Дом в Чернинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Чернинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 129 м²
Коробка жилого дома в Брестском р-не. 2020 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 129,1 кв.м, общ.- 129,1 кв…
€103,908
Дом в Чернинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Чернинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 177 м²
Жилой дом в Брестском р-не. 2006 г.п. 1 этаж, подвальный этаж, мансарда. Общ.СНБ - 279,7 кв.…
€80,292
Квартира в Чернинский сельский Совет, Беларусь
Квартира
Чернинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 135 м²
Квартира в блокированном жилом доме в Брестском р-не. 2013 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - …
€63,289
Дом в Чернинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Чернинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 49 м²
Жилой дом в Брестском р-не. 1 этаж. Общ.СНБ - 62,3 кв.м, общ.- 48,6 кв.м, жил.- 36,4 кв.м, к…
€23,615
Квартира 2 комнаты в Чернинский сельский Совет, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Чернинский сельский Совет, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 135 м²
Этаж 1/1
Квартира в блокированном жилом доме в Брестском р-не. 2013 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - …
€63,289
Дом в Чернинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Чернинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 150 м²
Мансардный жилой дом под чистовую отделку 2021 года постройки в ближайшем пригороде Бреста. …
€84,071
Дом в Чернинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Чернинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 207 м²
Жилой дом в Брестском р-не. 1 этаж, цоколь, мансарда. Общ.СНБ - 385,2 кв.м, общ.- 207,1 кв.м…
€102,963
Дом в Чернинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Чернинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 158 м²
Коробка жилого дома до стропильной системы в Брестском р-н. Площадь застройки - 183,0 кв.м. …
€41,563
Квартира 2 комнаты с двором в Черни, Беларусь
Квартира 2 комнаты с двором
Черни, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 55 м²
Этаж 2/3
2-комнатная квартира, аг. Черни, ул. Пионерская, 1981 г.п., 2 / 3 панель, 56,7 / 54,9 / 30,3…
€28,150
Квартира в Чернинский сельский Совет, Беларусь
Квартира
Чернинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 100 м²
Квартира в блокированном жилом в Брестском р-не. 1982 г.п., реконструкция 2010 г. 2 этажа. О…
€33,912
Квартира 3 комнаты в Черни, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Черни, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 100 м²
Этаж 1/2
Квартира в блокированном жилом в Брестском р-не. 1982 г.п., реконструкция 2010 г. 2 этажа. О…
€33,912
Дом в Чернинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Чернинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 122 м²
Жилой дом в Брестском р-не. 2015 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 122,0 кв.м, общ.- 122,0 кв.м, жил.- …
€60,928
Дом в Чернинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Чернинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 42 м²
Жилой дом в Брестском р-не. 1930 г.п., реконструкция 2013 г. 1 этаж. Общ.СНБ - 54,5 кв.м, об…
€80,292
Дом в Чернинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Чернинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 102 м²
Жилой дом в Брестском р-не. 1 этаж. Общ.- 102,38 кв.м, жил.- 51,91 кв.м, кух.- 17,20 кв.м. 4…
€91,628
Дом в Чернинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Чернинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 216 м²
Коробка жилого дома. 2005 г.п. Брестский р-н. Газосиликатный блок / силикатный кирпич / шифе…
€70,846
Дом в Чернинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Чернинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 231 м²
Коробка жилого дома в Брестском р-не. 1 этаж + мансарда. Общ.СНБ - 242,8 кв.м, общ.- 230,9 к…
€33,062
Дом в Чернинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Чернинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 102 м²
Дом под чистовую отделку в Брестском р-не. 1 этаж. Общ.СНБ - 102,19 кв.м, общ.- 102,19 кв.м,…
€52,898
Дом в Чернинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Чернинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 175 м²
Коробка жилого дома в Брестском р-не. 2013 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 190,0 кв.м, общ.…
€49,120
Квартира 3 комнаты с двором в Черни, Беларусь
Квартира 3 комнаты с двором
Черни, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 76 м²
Этаж 1/2
3-комнатная квартира, аг. Черни, ул. Молодогвардейская, 1988 г.п., 1 / 2 панель, 78,5 / 76,1…
€43,452

Параметры недвижимости в Чернинский сельский Совет, Беларусь

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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