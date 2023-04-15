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Купить недвижимость в Тельминский сельский Совет, Беларусь

53 объекта найдено
Домв Тельминский сельский Совет, Беларусь
Дом
Тельминский сельский Совет, Беларусь
52 м²
€ 26,928
Продается незавершенный дом жилого типа в СТ «Прибрежное-1».  Брестский р-н…
Домв Тельминский сельский Совет, Беларусь
Дом
Тельминский сельский Совет, Беларусь
120 м²
€ 28,820
Продается дом под отделку в СТ «Бульково». Брестский р-н.   Дом мансардного…
Коттеджв Тельмы 1, Беларусь
Коттедж
Тельмы 1, Беларусь
319 м²
€ 162,111
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комиссию! Предлага…
Домв Тельминский сельский Совет, Беларусь
Дом
Тельминский сельский Совет, Беларусь
55 м²
€ 76,552
Лот 7018. У нас появился необычный лот, который может заинтересовать того, кого тяготит ожив…
Домв Тельминский сельский Совет, Беларусь
Дом
Тельминский сельский Совет, Беларусь
39 м²
€ 9,907
Лот 6999. В Тельминском сельсовете продаётся жилой дом 1960 года постройки в небольшом насел…
Домв Тельминский сельский Совет, Беларусь
Дом
Тельминский сельский Совет, Беларусь
75 м²
€ 47,733
Дачный дом жилого типа в Брестском р-не. 2002 г.п. Реконструкция 2020 г. 1 этаж, мансарда. О…
Домв Тельминский сельский Совет, Беларусь
Дом
Тельминский сельский Совет, Беларусь
320 м²
€ 90,062
Коробка жилого дома в Брестском р-не. 2020 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 350,0 кв.м, общ.…
Квартира 3 комнатыв Тельмы 2, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Тельмы 2, Беларусь
3 Количество комнат 93 м² 2/2 Этаж
€ 65,745
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комиссию! Предлага…
Домв Тельминский сельский Совет, Беларусь
Дом
Тельминский сельский Совет, Беларусь
150 м²
€ 67,546
Коробка жилого дома в Брестском р-не. 2020 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 154,9 кв.м, общ.…
Домв Тельминский сельский Совет, Беларусь
Дом
Тельминский сельский Совет, Беларусь
105 м²
€ 89,161
Жилой дом под чистовую отделку в Брестском р-не. 2022 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 110,1…
Домв Тельминский сельский Совет, Беларусь
Дом
Тельминский сельский Совет, Беларусь
169 м²
€ 68,897
Лот 6801. В Тельминском сельсовете в 7 км от Бреста продаётся коробка жилого дома 2021 года …
Домв Тельминский сельский Совет, Беларусь
Дом
Тельминский сельский Совет, Беларусь
11 м²
€ 17,112
Садовый домик в Брестском р-не. 2012 г.п. 1 этаж. Общ.- 11,1 кв.м. 1 комната. Стены: материа…
Домв Тельминский сельский Совет, Беларусь
Дом
Тельминский сельский Совет, Беларусь
52 м²
€ 30,621
Продается коробка дома жилого типа расположенная на территории СТ "Прибрежное" Бре…
Домв Тельминский сельский Совет, Беларусь
Дом
Тельминский сельский Совет, Беларусь
56 м²
€ 67,546
Коробка жилого дома в Брестском р-не. 2014 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 64,2 кв.м, общ.- 55,8 кв.м…
Домв Тельминский сельский Совет, Беларусь
Дом
Тельминский сельский Совет, Беларусь
170 м²
€ 60,341
Дом под чистовую отделку в Брестском р-не. 222 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 184,5 кв.м, …
Домв Тельминский сельский Совет, Беларусь
Дом
Тельминский сельский Совет, Беларусь
116 м²
€ 52,236
Коробка жилого дома в Брестском р-не. 2014 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 144,0 кв.м, общ.- 115,83 к…
Коттеджв Тельминский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Тельминский сельский Совет, Беларусь
154 м²
€ 89,161
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комиссию! Предлага…
Домв Тельминский сельский Совет, Беларусь
Дом
Тельминский сельский Совет, Беларусь
120 м²
€ 28,820
Продается дом мансардного типа, под отделку 2017 г.п.. Общая площадь дома составляет 120 м.к…
Домв Тельминский сельский Совет, Беларусь
Дом
Тельминский сельский Совет, Беларусь
€ 31,522
Лот 6696.  В продаже земельный участок и незавершенное законсервированное капитальное с…
Домв Тельминский сельский Совет, Беларусь
Дом
Тельминский сельский Совет, Беларусь
106 м²
€ 31,522
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комиссию! Дачный д…
Домв Тельмы 2, Беларусь
Дом
Тельмы 2, Беларусь
93 м²
€ 65,745
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комиссию! Половина…
Домв Тельмы 1, Беларусь
Дом
Тельмы 1, Беларусь
125 м²
€ 45,031
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комиссию! Предлага…
Домв Тельминский сельский Совет, Беларусь
Дом
Тельминский сельский Совет, Беларусь
106 м²
€ 47,282
Лот 6424. В продаже незавершенное законсервированное строение жилого дома с террасой в разви…
Домв Тельминский сельский Совет, Беларусь
Дом
Тельминский сельский Совет, Беларусь
331 м²
€ 91,863
Покупая этот объект - вы не платите агентству комиссию! Продаётся просторный двухэтажный дом…
Домв Тельминский сельский Совет, Беларусь
Дом
Тельминский сельский Совет, Беларусь
84 м²
€ 12,609
Садовый домик в Брестском р-не. 2001 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 83,6 кв.м, общ.- 83,6 …
Домв Тельминский сельский Совет, Беларусь
Дом
Тельминский сельский Совет, Беларусь
132 м²
€ 27,919
Лот 6337. В продаже коробка дачного дома мансардного типа 2018 года постройки, для постоянно…
Домв Тельминский сельский Совет, Беларусь
Дом
Тельминский сельский Совет, Беларусь
71 м²
€ 23,416
Садовый домик в Брестском р-не. 1989 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ. - 71,4 кв.м. 2 комнаты. Сте…
Домв Тельминский сельский Совет, Беларусь
Дом
Тельминский сельский Совет, Беларусь
216 м²
€ 49,534
Лот 2738. Двухэтажный шестикомнатный коттедж, 2004 года постройки, расположенный в пригороде…
Домв Тельминский сельский Совет, Беларусь
Дом
Тельминский сельский Совет, Беларусь
133 м²
€ 51,065
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комиссию! Предлага…
Домв Тельминский сельский Совет, Беларусь
Дом
Тельминский сельский Совет, Беларусь
52 м²
€ 15,671
Лот 6263. Вашему вниманию два участка по 6 соток с домом в активно застраивающемся товарищес…

Параметры недвижимости в Тельминский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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