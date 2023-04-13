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Беларусь
Брестская область
Купить недвижимость в Брестская область, Беларусь
Радваничский сельский Совет
30
Малорита
20
Великоритский сельский Совет
17
Буховичский сельский Совет
15
Высокое
14
Лыщицкий сельский Совет
13
Клейниковский сельский Совет
11
Каменец
10
Ракитницкий сельский Совет
10
Домачевский сельский Совет
9
Видомлянский сельский Совет
8
Ленинский сельский Совет
8
Хидринский сельский Совет
8
Каменюкский сельский Совет
7
Хотиславский сельский Совет
7
Дмитровичский сельский Совет
6
Батчинский сельский Совет
5
Ряснянский сельский Совет
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2 440 объектов найдено
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Дом
Тельминский сельский Совет, Беларусь
52 м²
€ 27,390
Продается незавершенный дом жилого типа в СТ «Прибрежное-1». Брестский р-н…
Квартира 2 комнаты
Барановичи, Беларусь
2 Количество комнат
34 м²
1/2 Этаж
€ 10,901
Продается 2-комнатная квартира по ул. Фроленкова ! * 1 эт./ 2-эт. кирпичного дома. * Площадь…
Квартира 3 комнаты
Брест, Беларусь
3 Количество комнат
70 м²
5/9 Этаж
€ 67,788
Лот 7081. Уютная трехкомнатная квартира в центре города в тёплом кирпичном доме на 5 этаже д…
Квартира 3 комнаты
Брест, Беларусь
3 Количество комнат
72 м²
9/9 Этаж
€ 56,704
Лот 7078. Продаётся просторная 3-комнатная квартира в г. Бресте по ул. Краснознаменной. Квар…
Квартира 2 комнаты
Брест, Беларусь
2 Количество комнат
78 м²
3/8 Этаж
€ 137,409
Лот 7084. Элитный кирпичный дом в центре Бреста в районе парка 1 Мая. Просторная двухкомнатн…
Квартира 1 комната
Брест, Беларусь
1 Количество комнат
35 м²
3/9 Этаж
€ 25,650
Лот 7080. Предлагаем купить уютную однокомнатную квартиру в самом центре города на 3 этаже д…
Квартира
Барановичи, Беларусь
34 м²
€ 13,649
В продаже 1-комнатная квартира в блокированном доме по ул. Защитная ! * 1 эт./ 1-эт. кирпичн…
Квартира
Брест, Беларусь
21 м²
€ 24,734
Лот 7075. В продаже часть одноэтажного кирпичного дома 1969 года постройки в микрорайоне Дуб…
Дом
Каменица Жировецкая, Беларусь
168 м²
€ 114,507
Лот 7076. Продается загородный жилой дом мансардного типа, 2018 года постройки для уютного п…
Квартира 2 комнаты
Барановичи, Беларусь
2 Количество комнат
48 м²
1/9 Этаж
€ 27,482
Продается двухкомнатная квартира в военном городке! Очень удобный первый этаже! Город: Баран…
Квартира 1 комната
Брест, Беларусь
1 Количество комнат
32 м²
5/9 Этаж
€ 28,306
1-комнатная квартира, г. Брест, Партизанский пр-т, 1975 г.п., 5 / 9 кирпич, 34,6 / 31,6 / 17…
Дом
Барановичи, Беларусь
342 м²
€ 33,436
В продаже незавершенное законсервированное капитальное строение по ул. Яна Чечота! * Стены: …
Дом
Жемчужненский сельский Совет, Беларусь
52 м²
€ 5,405
В продаже дачный домик в д. Полонка. * Площадь: общая – 52 кв.м. * Окна: деревянные; *…
Дом
Брест, Беларусь
214 м²
€ 272,069
Лот 7069. В восточной части города Бреста продаётся очень необычный объект, аналог которому …
Квартира 1 комната
Брест, Беларусь
1 Количество комнат
37 м²
3/9 Этаж
€ 29,314
Лот 7074. Продаётся однокомнатная квартира на 3 этаже 9-этажного панельного дома 1983 года п…
Квартира
Кобрин, Беларусь
74 м²
€ 15,481
Продаётся выделенная трёхкомнатная квартира в блокированном жилом доме (часть дома) в г. Коб…
Квартира 3 комнаты
Кобрин, Беларусь
3 Количество комнат
66 м²
2/5 Этаж
€ 33,894
Продаётся уютная и светлая трёхкомнатная квартира в г. Кобрин на ул. Дзержинского. Кв…
Квартира 1 комната
Брест, Беларусь
1 Количество комнат
30 м²
3/5 Этаж
€ 26,474
1-комнатная квартира, г. Брест, пр-т Машерова, 1966 г.п., 3 / 5 кирпичного, 30,9 / 30,2 / 19…
Дом
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
97 м²
€ 88,858
Дом под чистовую отделку в Брестском р-не. 2019 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 108,7 кв.м, общ.- 97,…
Квартира 3 комнаты
Барановичи, Беларусь
3 Количество комнат
73 м²
8/9 Этаж
€ 34,719
Продаётся 3х комн. квартира в г. Барановичи. СНБ 72.8 м2 - 8/9 панельного дома. -…
Квартира 2 комнаты
Барановичи, Беларусь
2 Количество комнат
43 м²
3/4 Этаж
€ 21,069
Продается 2-комнатная квартира по ул. Брестская ! * 3 эт./ 4-эт. блочного дома. * Площадь: о…
Квартира 2 комнаты
Брест, Беларусь
2 Количество комнат
61 м²
6/9 Этаж
€ 56,796
ЛОТ 7071. Продается светлая уютная двухкомнатная квартира общей площадью 60,5 кв.м в микрора…
Квартира 2 комнаты
Брест, Беларусь
2 Количество комнат
57 м²
1/9 Этаж
€ 47,635
Лот 7072. Двухкомнатная квартира на 1 этаже 9-этажного панельного дома 2009 года постройки в…
Квартира 2 комнаты
Брест, Беларусь
2 Количество комнат
33 м²
1/1 Этаж
€ 37,833
Лот 7073. Продаётся двухкомнатная квартира с хорошим ремонтом в кирпичном доме в самом центр…
Дом
Ляховичи, Беларусь
156 м²
€ 51,849
Для тех, кто давно мечтает об уютном семейном гнездышке, кто ценит комфорт и простор! Этот д…
Квартира 1 комната
Брест, Беларусь
1 Количество комнат
33 м²
5/5 Этаж
€ 23,634
1-комнатная квартира, г. Брест, ул. Красногвардейская, 1988 г.п., 5 / 5 кирпич, 33,4 / 32,5 …
Квартира 4 комнаты
Барановичи, Беларусь
4 Количество комнат
76 м²
9/9 Этаж
€ 29,314
Ищете квартиру в Южном микрорайоне для Вашей семьи - это то, что Вам нужно! Квартира располо…
Квартира 2 комнаты
Барановичи, Беларусь
2 Количество комнат
56 м²
1/1 Этаж
€ 27,298
Продается двухкомнатная квартира в жилом доме, по улице Шевченко с ремонтом и полностью гото…
Дом
Ляховичи, Беларусь
120 м²
€ 45,711
Жилой дом в Ляховичах. * Площадь: общая – 120 кв.м., жилая – 53,4 кв.м., кухня &…
Дом
Барановичи, Беларусь
120 м²
€ 26,566
Продается жилой дом по адресу пер. Огородный, д. 25. Дом деревянный с одной дере…
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