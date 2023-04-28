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Жильё в Новогрудок, Беларусь

5 объектов найдено
Дом в Новогрудок, Беларусь
Дом
Новогрудок, Беларусь
220 м²
€ 99,714
Продается дом в г. Новогрудок в районе Митрополь! Отличный и надёжный, он станет для вас нас…
Дом в Новогрудок, Беларусь
Дом
Новогрудок, Беларусь
114 м²
€ 36,260
Продается дом в г.Новогрудок по ул.Дзержинского(дог.58/2) -2021 год постройки -этажность дом…
Квартира 3 комнаты в Новогрудок, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Новогрудок, Беларусь
3 Количество комнат 62 м² 3/5 Этаж
€ 27,013
Продаётся уютная и светлая 3-х комнатная квартира в самом центре города Новогрудок, ул.Комсо…
Квартира 3 комнаты в Новогрудок, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Новогрудок, Беларусь
3 Количество комнат 75 м² 3/5 Этаж
€ 40,792
 В квартире очень хорошая энергетика и очень милый, созданный с любовью для счастливой …
Дом в Новогрудок, Беларусь
Дом
Новогрудок, Беларусь
104 м²
€ 52,576
Продается одноэтажный, светлый, уютный дом в г. Новогрудке (дог.107/2). На территории дома п…
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