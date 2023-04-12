Беларусь
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
ЖК «Променад». Там, где хочется жить!
MINSK WORLD Мой город. Мой мир
Новостройки
Квартиры в новостройках в Беларуси
Новые дома в Беларуси
Все новостройки в Беларуси
39
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Беларуси
Жилая
Квартира в Беларуси
Пентхаус
Дом в Беларуси
Коттедж
Таунхаус
Земельные участки в Беларуси
Элитная недвижимость в Беларуси
Найти агента в Беларуси
Агентства недвижимости в Беларуси
Агенты в Беларуси
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Беларуси
Ресторан, кафе
Магазин
Офис
Производство
Склад
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Беларуси
Найти агента в Беларуси
Агентства недвижимости в Беларуси
Агенты в Беларуси
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Беларуси
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Беларусь
Коттеджи
Продажа коттеджей в Беларуси
Борисов
99
Орша
90
Гомель
45
Боровлянский сельский Совет
91
Колодищанский сельский Совет
188
Могилёв
38
Мухавецкий сельский Совет
194
Ждановичский сельский Совет
101
Колодищи
116
Барановичи
33
Слуцк
40
Папернянский сельский Совет
88
Лида
44
Озерицко-Слободской сельский Совет
72
Петришковский сельский Совет
86
Фанипольский сельский Совет
20
Острошицко-Городокский сельский Совет
77
Раковский сельский Совет
75
Боровляны
41
Заболотский сельский Совет
57
Показать больше
Показать меньше
Коттедж
Очистить
698 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Коттедж
Петришковский сельский Совет, Беларусь
198 м²
€ 136,492
Эксклюзивный таунхаус в доме на 2 семьи в Заславле Адрес: Заславль, ул. Молодечненская ❤️ Пр…
Коттедж
Свислочский сельский Совет, Беларусь
136 м²
€ 33,803
Продажа законсервированного жилого дома 2022 г.п. в коттеджной застройке гп Свислочь м…
Коттедж
Плисский сельский Совет, Беларусь
164 м²
€ 81,529
Продается красивый, новый коттедж в х. Черница(33,5 км от Минска , 1 км от Смолевич). …
Коттедж
Сёмково, Беларусь
1 105 м²
€ 1,236,677
Продается жилой комплекс, состоящий из двух отдельностоящих жилых домов, каждый из которых р…
Коттедж
Боровлянский сельский Совет, Беларусь
383 м²
€ 229,014
Коттедж в СТ Боровая 2км от МКАД! Площадь 382.7 кв.м, кухня 20.5 кв.м. Фундамент ФБС…
Коттедж
Туринский сельский Совет, Беларусь
96 м²
€ 24,734
Двухэтажный дом посреди живописного леса! Адрес: д. Хочин, ул. Лесная ⭕️ О Вашем будущем уча…
Коттедж
Колодищи, Беларусь
297 м²
€ 274,817
Статусный коттедж в перспективном и живописном месте аг. Колодищи , ул. Троицкая 7. В непоср…
Коттедж
Могилёв, Беларусь
290 м²
€ 229,014
Коттедж
Демидовичский сельский Совет, Беларусь
98 м²
€ 155,730
Продаётся уютный загородный дом, расположенный в живописном районе. Площадь дома составляет …
Коттедж
Фанипольский сельский Совет, Беларусь
101 м²
€ 111,759
Продаётся новый стильный энергоэффективный современный коттедж "Шале" премиум-клас…
Коттедж
Жупранский сельский Совет, Беларусь
479 м²
€ 36,642
Дом расположен на закрытой территории коттеджной застройки. Участок площадью 9,15 соток, в ч…
Коттедж
Минск, Беларусь
344 м²
€ 412,226
Стильный ДОМ премиум-класса в черте города. Уникальное предложение ДОМ VIP класса. &nb…
Коттедж
Минск, Беларусь
316 м²
€ 228,098
Ссылка на видео дома https://drive.google.com/file/d/1uBn8Mr6-cRCWOc4aGk4H29uWxhDdZWVA/view?…
Коттедж
Слуцк, Беларусь
195 м²
€ 26,566
Продаётся новый дом в г. Слуцке. Фундамент: железобетон, стены: газосиликатные блоки, крыша:…
Коттедж
Околица, Беларусь
263 м²
€ 137,409
Продается VIP - коттедж из 5 комнат, три санузла, центральное водоснабжение, сантехника и са…
Коттедж
Чисть, Беларусь
220 м²
€ 192,372
Уникальный добротный просторный коттедж, два полноценных жилых этажа. 2017года постройки&nbs…
Коттедж
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
238 м²
€ 357,262
Виртуальный тур на ПК смотреть тут Коттедж в два уровня общей площадью по СНБ 377 …
Коттедж
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
283 м²
€ 210,693
Уютный дом-сруб из натурального калиброванного кругляка ручной рубки - это идеальный выбор д…
Коттедж
Чуденичи, Беларусь
285 м²
€ 412,226
Продается коттедж у леса (25 км от МКАД). Удобный выезд из Минска, 5 км до горнолыжног…
Коттедж
Фанипольский сельский Совет, Беларусь
154 м²
€ 114,507
Дом д. Волковичи Дзержинского района, 15 минуть на авто от МКАД (17км). Остановка электрички…
Коттедж
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
231 м²
€ 141,806
Продаётся дом 2021 года постройки в СТ Ясная Поляна 18 км от МКАД. Фундамент - утепленная пл…
Коттедж
Петришковский сельский Совет, Беларусь
52 м²
€ 62,842
Продается уютная, теплая дача с баней полностью готова для проживания в СТ «Исток-М&r…
Коттедж
Марьяливо, Беларусь
198 м²
€ 123,668
Действительно хорошее предложение! Современный кирпичный коттедж с евроремонтом, в близком п…
Коттедж
Ратомка, Беларусь
€ 59,452
Продается недостроенный дом в п.Ратомка,м-н Баньковщина.Направление раковское.12 км от МКАД.…
Коттедж
Папернянский сельский Совет, Беларусь
200 м²
Цена по запросу
Продается просторный и уютный трёхэтажный коттедж в СТ «РОМАНОВКА» полност…
Коттедж
Брест, Беларусь
395 м²
€ 176,799
Продается просторный жилой дом в г. Брест на ул. 4-я Вересковая. Трехуровневый дом (1…
Коттедж
Брест, Беларусь
272 м²
€ 128,156
Продается двухэтажный дом с гаражом в цокольном этаже. г. Брест. Отделка фасада - штукатурка…
Коттедж
Кадинский сельский Совет, Беларусь
300 м²
€ 54,963
Продается коттедж в поселке Любуж. Дерево обложено кирпичом, крыша металлочерепица, га…
Коттедж
Межисетки, Беларусь
112 м²
€ 29,314
Предлагаем Вашему вниманию дом в Межисетках, общей площадью 112м.кв. Все коммуникации в доме…
Коттедж
Брест, Беларусь
165 м²
€ 108,095
Лот 10323; Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комисси…
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
...
24
Параметры недвижимости в Беларуси
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты