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Продажа коттеджей в Беларуси

Борисов
99
Орша
90
Гомель
45
Боровлянский сельский Совет
91
Колодищанский сельский Совет
188
Могилёв
38
Мухавецкий сельский Совет
194
Ждановичский сельский Совет
101
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698 объектов найдено
Коттеджв Петришковский сельский Совет, Беларусь
VIP
Коттедж
Петришковский сельский Совет, Беларусь
198 м²
€ 136,492
Эксклюзивный таунхаус в доме на 2 семьи в Заславле Адрес: Заславль, ул. Молодечненская ❤️ Пр…
Коттеджв Свислочский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Свислочский сельский Совет, Беларусь
136 м²
€ 33,803
Продажа законсервированного жилого дома 2022 г.п. в коттеджной застройке гп Свислочь м…
Коттеджв Плисский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Плисский сельский Совет, Беларусь
164 м²
€ 81,529
Продается  красивый, новый коттедж в х. Черница(33,5 км от Минска , 1 км от Смолевич). …
Коттеджв Сёмково, Беларусь
Коттедж
Сёмково, Беларусь
1 105 м²
€ 1,236,677
Продается жилой комплекс, состоящий из двух отдельностоящих жилых домов, каждый из которых р…
Коттеджв Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Боровлянский сельский Совет, Беларусь
383 м²
€ 229,014
  Коттедж в СТ Боровая 2км от МКАД! Площадь 382.7 кв.м, кухня 20.5 кв.м. Фундамент ФБС…
Коттеджв Туринский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Туринский сельский Совет, Беларусь
96 м²
€ 24,734
Двухэтажный дом посреди живописного леса! Адрес: д. Хочин, ул. Лесная ⭕️ О Вашем будущем уча…
Коттеджв Колодищи, Беларусь
Коттедж
Колодищи, Беларусь
297 м²
€ 274,817
Статусный коттедж в перспективном и живописном месте аг. Колодищи , ул. Троицкая 7. В непоср…
Коттеджв Могилёв, Беларусь
Коттедж
Могилёв, Беларусь
290 м²
€ 229,014
Коттеджв Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Демидовичский сельский Совет, Беларусь
98 м²
€ 155,730
Продаётся уютный загородный дом, расположенный в живописном районе. Площадь дома составляет …
Коттеджв Фанипольский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Фанипольский сельский Совет, Беларусь
101 м²
€ 111,759
Продаётся новый стильный энергоэффективный современный коттедж "Шале" премиум-клас…
Коттеджв Жупранский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Жупранский сельский Совет, Беларусь
479 м²
€ 36,642
Дом расположен на закрытой территории коттеджной застройки. Участок площадью 9,15 соток, в ч…
Коттеджв Минск, Беларусь
Коттедж
Минск, Беларусь
344 м²
€ 412,226
Стильный ДОМ премиум-класса в черте города. Уникальное предложение ДОМ  VIP класса. &nb…
Коттеджв Минск, Беларусь
Коттедж
Минск, Беларусь
316 м²
€ 228,098
Ссылка на видео дома https://drive.google.com/file/d/1uBn8Mr6-cRCWOc4aGk4H29uWxhDdZWVA/view?…
Коттеджв Слуцк, Беларусь
Коттедж
Слуцк, Беларусь
195 м²
€ 26,566
Продаётся новый дом в г. Слуцке. Фундамент: железобетон, стены: газосиликатные блоки, крыша:…
Коттеджв Околица, Беларусь
Коттедж
Околица, Беларусь
263 м²
€ 137,409
Продается VIP - коттедж из 5 комнат, три санузла, центральное водоснабжение, сантехника и са…
Коттеджв Чисть, Беларусь
Коттедж
Чисть, Беларусь
220 м²
€ 192,372
Уникальный добротный просторный коттедж, два полноценных жилых этажа. 2017года постройки&nbs…
Коттеджв Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
238 м²
€ 357,262
Виртуальный тур на ПК смотреть тут Коттедж в два уровня общей площадью по СНБ 377 …
Коттеджв Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
283 м²
€ 210,693
Уютный дом-сруб из натурального калиброванного кругляка ручной рубки - это идеальный выбор д…
Коттеджв Чуденичи, Беларусь
Коттедж
Чуденичи, Беларусь
285 м²
€ 412,226
Продается коттедж у леса (25 км от МКАД).  Удобный выезд из Минска, 5 км до горнолыжног…
Коттеджв Фанипольский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Фанипольский сельский Совет, Беларусь
154 м²
€ 114,507
Дом д. Волковичи Дзержинского района, 15 минуть на авто от МКАД (17км). Остановка электрички…
Коттеджв Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
231 м²
€ 141,806
Продаётся дом 2021 года постройки в СТ Ясная Поляна 18 км от МКАД. Фундамент - утепленная пл…
Коттеджв Петришковский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Петришковский сельский Совет, Беларусь
52 м²
€ 62,842
Продается уютная, теплая дача с баней полностью готова для проживания в СТ «Исток-М&r…
Коттеджв Марьяливо, Беларусь
Коттедж
Марьяливо, Беларусь
198 м²
€ 123,668
Действительно хорошее предложение! Современный кирпичный коттедж с евроремонтом, в близком п…
Коттеджв Ратомка, Беларусь
Коттедж
Ратомка, Беларусь
€ 59,452
Продается недостроенный дом в п.Ратомка,м-н Баньковщина.Направление раковское.12 км от МКАД.…
Коттеджв Папернянский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Папернянский сельский Совет, Беларусь
200 м²
Цена по запросу
 Продается просторный и уютный трёхэтажный коттедж в СТ «РОМАНОВКА» полност…
Коттеджв Брест, Беларусь
Коттедж
Брест, Беларусь
395 м²
€ 176,799
Продается просторный жилой дом в г. Брест на ул. 4-я Вересковая.   Трехуровневый дом (1…
Коттеджв Брест, Беларусь
Коттедж
Брест, Беларусь
272 м²
€ 128,156
Продается двухэтажный дом с гаражом в цокольном этаже. г. Брест. Отделка фасада - штукатурка…
Коттеджв Кадинский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Кадинский сельский Совет, Беларусь
300 м²
€ 54,963
Продается коттедж в поселке Любуж.  Дерево обложено кирпичом, крыша металлочерепица, га…
Коттеджв Межисетки, Беларусь
Коттедж
Межисетки, Беларусь
112 м²
€ 29,314
Предлагаем Вашему вниманию дом в Межисетках, общей площадью 112м.кв. Все коммуникации в доме…
Коттеджв Брест, Беларусь
Коттедж
Брест, Беларусь
165 м²
€ 108,095
Лот 10323; Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комисси…

Параметры недвижимости в Беларуси

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