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Коттеджи в Хатежинском сельском Совете, Беларусь

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12 объектов найдено
Коттедж в Старое Село, Беларусь
Коттедж
Старое Село, Беларусь
Площадь 237 м²
Продается коттедж в д.Старое Село ! д.Старое Село находится в 10 км от МКАД в Раковском напр…
$184,000
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Коттедж в Хатежинский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Хатежинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 217 м²
Рядом с Минском продается добротный коттедж в тихом, уютном и живописном месте. 15 минут до …
$149,000
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Коттедж в Хатежино, Беларусь
Коттедж
Хатежино, Беларусь
Площадь 231 м²
Обретите свой уголок рая!       Дом идеально подходит для комфортной жизни за городом в неск…
$265,000
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Коттедж в Хатежино, Беларусь
Коттедж
Хатежино, Беларусь
Площадь 230 м²
Удобный и большой участок правильной формы 15соток (частная собственность). На участкераспол…
$74,900
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Коттедж в Хатежинский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Хатежинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 225 м²
Продаётся стильный современный коттедж с земельным участком 20 соток в д.Птичь(Хатежино), ул…
$150,000
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Коттедж в Хатежинский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Хатежинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 321 м²
Дом находится в 10-12 минутах езды от ст.м. Каменная горка, в садовом товариществе, примыкаю…
$194,900
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Коттедж в Хатежинский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Хатежинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 203 м²
Современный коттедж уютный и функциональный.Продуманный до мелочей для создания максимальног…
$212,000
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Коттедж в Хатежино, Беларусь
Коттедж
Хатежино, Беларусь
Площадь 209 м²
На участке 2 дома. Дома находиться рядом с лесом, полная тишина. Хорошие соседи.   Один дом …
Цена по запросу
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Коттедж в Хатежино, Беларусь
Коттедж
Хатежино, Беларусь
Площадь 119 м²
Элитный коттедж в Хатежино – под отделку! Идеален для жизни и инвестиций Хатежино – это не п…
$125,000
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Коттедж в Хатежино, Беларусь
Коттедж
Хатежино, Беларусь
Площадь 220 м²
Продается коттедж в аг. Хатежино !   аг.Хатежино находится в 7 км от МКАД в Раковском направ…
$196,000
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Коттедж в Старое Село, Беларусь
Коттедж
Старое Село, Беларусь
Площадь 197 м²
Новый дом в  д. Старое Село в 12 км от МКАД, Хатежинский с/с Площадь застройки 315 м2 состои…
$214,900
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Коттедж в Хатежинский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Хатежинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 220 м²
Продается Коттедж для большой семьи , расположен на участке 18 соток, в частной собственност…
$124,900
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Параметры недвижимости в Хатежинском сельском Совете, Беларусь

с гаражом
с садом
Недорогая
Элитная
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