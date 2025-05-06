Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Гомельская область
  4. Жилая
  5. Коттедж

Коттеджи в Гомельской области, Беларусь

Коттедж Удалить
Очистить
6 объектов найдено
Коттедж в Гомель, Беларусь
Коттедж
Гомель, Беларусь
Площадь 150 м²
Представляется Вашему вниманию просторный одноэтажный жилой дом, сделанный по индивидуальном…
$165,000
Оставить заявку
Коттедж в Рогачёв, Беларусь
Коттедж
Рогачёв, Беларусь
Площадь 257 м²
Эксклюзивный коттедж в самом сердце города! Ваш личный пятизвездочный оазис в центре города:…
$275,000
Оставить заявку
Коттедж в Белоболотский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Белоболотский сельский Совет, Беларусь
Площадь 174 м²
Агроусадьба - 50 км от Гомеля, направление Речица в д. Гиров. (вблизи д. Черное) или комфорт…
$99,900
Оставить заявку
Коттедж в Чёнки, Беларусь
Коттедж
Чёнки, Беларусь
Площадь 186 м²
Продаётся большой дом по сладкой цене в элитном квартале индивидуальной жилой застройки п. Ч…
$53,590
Оставить заявку
Коттедж в Гомель, Беларусь
Коттедж
Гомель, Беларусь
Площадь 159 м²
Продаётся 3-х уровневый комфортабельный коттедж в спальном районе с развитой инфраструктурой…
$118,000
Оставить заявку
Коттедж в Севруки, Беларусь
Коттедж
Севруки, Беларусь
Площадь 141 м²
Представляем вашему вниманию красивый, экологически чистый дом из сруба, построенный в 2018 …
$93,000
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Гомельской области, Беларусь

с гаражом
с садом
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти