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Коттеджи в Лошанском сельском Совете, Беларусь

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2 объекта найдено
Коттедж в Лошанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Лошанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 136 м²
Продается 2 этажный комфортный коттедж из клееного бруса в п.Новинка (район аг.Сёмково). 14…
$345,000
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Коттедж в Лошаны, Беларусь
Коттедж
Лошаны, Беларусь
Площадь 362 м²
Просторный, новый коттедж в живописном месте – идеальный дом для комфортной жизни! Предлагае…
$139,000
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Параметры недвижимости в Лошанском сельском Совете, Беларусь

с гаражом
Недорогая
Элитная
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