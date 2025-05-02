Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Драчковский сельский Совет
  4. Жилая
  5. Коттедж

Коттеджи в Драчковском сельском Совете, Беларусь

Коттедж Удалить
Очистить
3 объекта найдено
Коттедж в Драчковский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Драчковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 113 м²
Сказочный коттедж в 7 минутах от Петровичского водохранилища и реки Волма! ❤️Уютный двухуров…
$118,900
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский
Коттедж в Драчковский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Драчковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 320 м²
Современный, стильный дом в ближайшем пригороде Минска в шаговой доступности от Петровичског…
$165,000
Оставить заявку
Коттедж в Драчковский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Драчковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 142 м²
Продается коттедж 2023 года постройки в д. Слободка 32 км от МКАД (Пуховичское направление).…
$77,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Драчковском сельском Совете, Беларусь

с гаражом
с садом
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти