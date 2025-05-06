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Коттеджи в Папернянском сельском Совете, Беларусь

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18 объектов найдено
Коттедж в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Папернянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 547 м²
Предлагается в продажу коттедж в д. Лапоровичи - элитном поселке Минского района, вблизи Зас…
$269,000
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Коттедж в Сёмково, Беларусь
Коттедж
Сёмково, Беларусь
Площадь 492 м²
Продаётся современный дом в Семково. Архитектурное решение и планировка продуманы до мелочей…
$550,000
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Коттедж в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Папернянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 1 191 м²
д. Пильница , недалеко от озера Вяча ,   2 смежных дома соединены зимним садом , участок в о…
$450,000
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Коттедж в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Папернянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 168 м²
Продается коттедж в с/т "Балаши" Минского района, в 14 км от Минска. площадь дома 168 м2, п…
$62,000
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Коттедж в Сёмково, Беларусь
Коттедж
Сёмково, Беларусь
Площадь 309 м²
Продаётся современный коттедж в три уровня - 308,5 м2, 2021 г.п., аг. Семково, ул. Луговая  …
$265,000
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Коттедж в Цнянка, Беларусь
Коттедж
Цнянка, Беларусь
Площадь 449 м²
Д. Цнянка. Ул. Дзержинского. 1км. От МКАД,  что позволяет Вам чувствовать себя городским жит…
$299,000
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Коттедж в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Папернянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 223 м²
Продается  незавершенное законсервированное строение в живописном месте,  д. Касынь. Общая п…
$100,000
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Коттедж в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Папернянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 204 м²
Продаётся новый прекрасный современный энергоэффективный "Коттедж-Шале" на берегу "Водохрани…
$300,000
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Коттедж в Сёмково, Беларусь
Коттедж
Сёмково, Беларусь
Площадь 586 м²
Ваш коттедж мечты всего в 7 км от Минска!  ❤️ Эксклюзивное предложение: роскошный коттедж с …
$299,000
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Коттедж в Сёмково, Беларусь
Коттедж
Сёмково, Беларусь
Площадь 180 м²
Газифицированное СТ. Закрытая территория. Видеонаблюдение. Рядом Минское Море. Энерго-эффект…
$61,000
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Коттедж в Вишнёвка, Беларусь
Коттедж
Вишнёвка, Беларусь
Площадь 433 м²
Красивый уютный коттедж возле водохранилища Вяча.    Один из самых красивых коттеджей в агро…
$299,000
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Коттедж в Цнянка, Беларусь
Коттедж
Цнянка, Беларусь
Площадь 404 м²
Продается дом в 0,5 км от Минска возле МКАД, деревня Цнянка! Около 12 соток земли в частной …
$170,000
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Коттедж 3 комнаты в Сёмково, Беларусь
Коттедж 3 комнаты
Сёмково, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 224 м²
Этаж 1/2
Продается большой уютный дом в аг. Семково для постоянного проживания, 7 км от МКАД в Молоде…
$149,900
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Коттедж в Большевик, Беларусь
Коттедж
Большевик, Беларусь
Площадь 158 м²
В коттеджной застройке агрогородка Большевик продается жилой дом с летней кухней, баней, гар…
$143,000
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Коттедж в Большевик, Беларусь
Коттедж
Большевик, Беларусь
Площадь 129 м²
Коттедж с производственными помещениями и жилым этажом ❤️Ваш бизнес начинается с правильного…
$179,000
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Коттедж в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Папернянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 215 м²
Продаётся эксклюзивный новый стильный энергоэффективный коттедж премиум-класса с собственным…
$265,000
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Коттедж в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Папернянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 139 м²
Дом для круглогодичного проживания рядом с Минском ❤️ Дом по цене квартиры, всего в 5 минута…
$99,900
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Агентство
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Коттедж в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Папернянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 242 м²
К вашему вниманию представляется дом с участком. Просторный участок 10 соток на котором уже …
$119,900
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Параметры недвижимости в Папернянском сельском Совете, Беларусь

с гаражом
с садом
с бассейном
Недорогая
Элитная
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