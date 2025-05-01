Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Раковский сельский Совет
  4. Жилая
  5. Коттедж

Коттеджи в Раковском сельском Совете, Беларусь

Коттедж Удалить
Очистить
4 объекта найдено
Коттедж в Раковский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Раковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 215 м²
Большой, просторный дом (площадь по СНБ 251.3 кв.м, площадь застройки 208 кв.м) выполнен в 2…
$235,000
Оставить заявку
Коттедж в Раков, Беларусь
Коттедж
Раков, Беларусь
Площадь 162 м²
·  Общая площадь : 161.9/72.8/14.7 ·  Дом состоит из 4 жилых комнат, кухни, гаража,санузла ·…
$100,000
Оставить заявку
Коттедж в Раковский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Раковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 251 м²
Эксклюзивный Коттедж с банным комплексом в 25 км от МКАД в д. Бузуны, Воложинский р-н в окру…
$215,000
Оставить заявку
Коттедж в Раковский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Раковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 120 м²
Отличный коттедж недалеко от Минска! Отопление тёплые полы и камин. Электричество 220В и 380…
$64,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Раковском сельском Совете, Беларусь

с гаражом
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти