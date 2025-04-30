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Коттеджи в Кобрине, Беларусь

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5 объектов найдено
Коттедж в Кобрин, Беларусь
Коттедж
Кобрин, Беларусь
Площадь 121 м²
В г.Кобрин продаётся дом в тихом и уютном месте по ул Береговая. Общая пл. 120.5 кв.м, жилая…
$135,000
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Коттедж в Кобрин, Беларусь
Коттедж
Кобрин, Беларусь
Площадь 142 м²
Предлагается к продаже прекрасный экологичный жилой дом в скандинавском стиле по ул.Лучистой…
$234,000
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Коттедж в Кобрин, Беларусь
Коттедж
Кобрин, Беларусь
Площадь 215 м²
Предлагается к продаже двухуровневый коттедж по ул.Мира в городе Кобрине. Дом 2012 года пост…
$155,000
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Коттедж в Кобрин, Беларусь
Коттедж
Кобрин, Беларусь
Площадь 173 м²
Предлагается к продаже жилой дом по ул. Хвойной в г. Кобрине. Дом 2007 года постройки, общая…
$94,000
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Коттедж в Кобрин, Беларусь
Коттедж
Кобрин, Беларусь
Площадь 239 м²
Продаётся просторный комфортабельный коттедж вблизи от центра Кобрина. Дом 2006 года построй…
$141,000
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