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Коттеджи в Витебске, Беларусь

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2 объекта найдено
Коттедж в Витебск, Беларусь
Коттедж
Витебск, Беларусь
Площадь 632 м²
Продаётся коттедж в Билево по ул. Республиканской. Общая площадь 632 кв.м. Участок 15 соток …
$89,000
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Коттедж в Витебск, Беларусь
Коттедж
Витебск, Беларусь
Площадь 345 м²
Продаётся коттедж под чистовую отделку с газом, водой, канализацией в Борониках по ул. Новос…
$80,000
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Параметры недвижимости в Витебске, Беларусь

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