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Коттеджи в Логойском сельском Совете, Беларусь

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9 объектов найдено
Коттедж в Логойский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Логойский сельский Совет, Беларусь
Площадь 115 м²
Продаётся новый уникальный коттедж премиум-класса 100% готовности в престижном коттеджном по…
$87,000
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Коттедж в Логойский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Логойский сельский Совет, Беларусь
Площадь 342 м²
Усадьба «Силичи» это коттедж гостиничного типа расположенная в живописном месте Логойского р…
$497,000
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Коттедж в Логойский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Логойский сельский Совет, Беларусь
Площадь 192 м²
Продается уютный и полностью готовый к круглогодичному проживанию дом, расположенный в совре…
$129,000
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Коттедж в Логойский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Логойский сельский Совет, Беларусь
Площадь 258 м²
Коттедж в СТ "Веряги" для круглогодичного проживания 100% готовности со всеми коммуникациями…
$140,000
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Коттедж в Логойский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Логойский сельский Совет, Беларусь
Площадь 707 м²
Продаётся уникальный "Загородный Особняк" премиум-класса 100% готовности с мебелью в закрыто…
Цена по запросу
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Коттедж в Августово, Беларусь
Коттедж
Августово, Беларусь
Площадь 443 м²
Лучшего качества вы не найдете, так уже не строят. Вложено почти 600 к. условных. Открыты к …
$279,900
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Коттедж в Логойский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Логойский сельский Совет, Беларусь
Площадь 297 м²
Концепция дома – стильная альтернатива тесной квартире с кучей соседей и отсутствием парковк…
$119,900
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Коттедж в Логойский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Логойский сельский Совет, Беларусь
Площадь 369 м²
Эксклюзивный коттедж в клубном ЭкоПоселке ❤️ Уникальный трехуровневый коттедж в закрытом клу…
$169,900
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Коттедж в Логойский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Логойский сельский Совет, Беларусь
Площадь 160 м²
Продается коттедж в д.Силичи ! Минская область, д.Силичи - расстояние от Минска 27 км. В Сил…
$39,500
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Параметры недвижимости в Логойском сельском Совете, Беларусь

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с садом
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