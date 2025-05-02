Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Беларучский сельский Совет
  4. Жилая
  5. Коттедж

Коттеджи в Беларучском сельском Совете, Беларусь

Коттедж Удалить
Очистить
10 объектов найдено
Коттедж в Беларучский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Беларучский сельский Совет, Беларусь
Площадь 79 м²
Коттедж в живописном месте ❤️ Уютный коттедж в живописной деревне Дубница, расположенный все…
$94,900
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский
Коттедж в Беларучский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Беларучский сельский Совет, Беларусь
Площадь 140 м²
Продаётся новый современный коттедж премиум-класса 100% готовности с мебелью престижном котт…
$165,000
Оставить заявку
Коттедж в Беларучский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Беларучский сельский Совет, Беларусь
Площадь 95 м²
Продаётся эксклюзивный новый уникальный коттедж примыкающий к лесу премиум-класса 100% готов…
$170,000
Оставить заявку
Коттедж в Беларучский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Беларучский сельский Совет, Беларусь
Площадь 119 м²
Продаётся эксклюзивный новый уникальный коттедж премиум-класса 100% готовности с мебелью пре…
$260,000
Оставить заявку
Коттедж в Беларучский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Беларучский сельский Совет, Беларусь
Площадь 223 м²
Дом находится всего в 13 км от Минска, в Логойском направлении, в живописном месте – рядом х…
$184,900
Оставить заявку
Коттедж в Беларучский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Беларучский сельский Совет, Беларусь
Площадь 324 м²
Ссылка на обзор ТикТок Продаётся просторный и современный жилой дом в деревне Марковщина в 1…
$300,000
Оставить заявку
Коттедж в Алекшицы, Беларусь
Коттедж
Алекшицы, Беларусь
Площадь 230 м²
Продаётся престижный коттедж с "Спа-комплексом" премиум-класса 100% готовности с мебелью при…
$350,000
Оставить заявку
Коттедж в Беларучский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Беларучский сельский Совет, Беларусь
Площадь 200 м²
Продается современный коттедж с баней для большой семьи в 17 км от МКАД,  Минская обл., Лого…
$93,000
Оставить заявку
Коттедж в Беларучский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Беларучский сельский Совет, Беларусь
Площадь 116 м²
Продается красивы современный дом в Логойском районе в Мядельском направлении  ст."Лесная По…
$154,950
Оставить заявку
Коттедж в Беларучский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Беларучский сельский Совет, Беларусь
Площадь 238 м²
Продается коттедж в живописном месте на Вяче в д. Марковщина. Коттедж расположен в тихом жив…
$185,000
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Беларучском сельском Совете, Беларусь

с садом
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти